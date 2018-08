Von Roland Mischke

Kaum im Handel, muss schon nachgedruckt werden. Von dem Buch "Darm mit Charme" wurden innerhalb eines Monats über 100.000 Exemplare verkauft. Autorin Giulia Enders ist 24 Jahre alt und studiert Medizin in Frankfurt am Main. Die 1990 in Mannheim Geborene erzählt, was richtiges "Kacken" ist und warum "Pupse" keine Peinlichkeiten sind. Sie weist nach, dass Bakterien, die billionenfach im Darm nisten, auch Psychobiotika sind - sie bestimmen unsere Tagesstimmung, sogar die Grundstimmung unseres Daseins. Das Darmhirn, ein vitales Nerven-Netzwerk, wirkt elementar auf uns ein. Ein intaktes Darmgeschehen beschert gute Gefühle. "Bestimmte Bakterien können Vorstufen des Glückshormons Serotonin herstellen, die dann über das Blut zum Gehirn gelangen", schreibt die Medizinerin, die Gastroenterologin werden will. Hintergrund Hintergrund Der individuelle Darm: Jeder Mensch hat eine eigene Bakteriensammlung in seinem Darm. "Man könnte von uns sogar einen bakteriellen Fingerabdruck nehmen", sagt Enders. Die Darmbakterien zusammen haben 150 Mal mehr Gene als ein Mensch. Unterschieden werden drei Darmtypen: Bacteroides (viel Fleisch und gesättigte Fettsäuren als Nahrung), Prevotella (häufig bei Vegetariern), Ruminococcus (selten, tritt bei Lebensmittelunverträglichkeiten auf). Ist der individuelle Darm ermittelt, kann man auf eine ganze Serie von Eigenschaften schließen und im Krankheitsfall, aber auch vorbeugend, gezielt helfen. Die Rolle der Darmflora: Darmbakterien zerlegen Nahrungsmittel, die wir sonst nicht aufspalten könnten. Das beeinflusst unseren Stoffwechsel. "Je näher man vom Dünndarm zum Darmausgang kommt, umso mehr Bakterien befinden sich dort pro Quadratzentimeter auf der Schleimhaut." Kommt es zur bakteriellen Überbesiedlung, treten Blähungen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen und Darmentzündungen auf. Deshalb ist es wichtig, sich angemessen zu ernähren. Übergewicht, Diabetes und hohe Blutfettwerte sind oft auf Entzündungen zurückzuführen. Zu viel fettige Nahrung zum Beispiel führt in einen "leichten Entzündungsmodus". Die Entleerung des Darms: Am besten nicht im Sitzen, sondern in der Hocke. Die hocksitzende Entleerung ist die vollständigste, dauert rund 50 Sekunden, im Sitzen dagegen 130 Sekunden. "Weil unser Darmverschluss-Apparat nicht so entworfen ist, dass er im Sitzen die Luke vollständig öffnet", so Enders. "In der Hocke wird der Darmkanal schön gerade, und alles kann schnurstracks raus." Hämorrhoiden, Verstopfungen und Darmkrankheiten "gibt es fast nur in Ländern, in denen man beim Stuhlgang auf eine Art Stuhl geht. Ein Grund dafür, besonders auch bei jungen Menschen, ist nicht etwa schlaffes Gewebe, sondern dass der Druck auf den Darm zu groß ist." Die Hämorrhoiden weichen dem Druck aus und stülpen sich nach außen. "Mediziner gehen davon aus, dass häufiges Pressen auf dem Klo das Risiko für Krampfadern und Schlaganfälle erhöht." Enders' Tipp: Im Sitzen hocken. Die Füße werden auf einen kleinen Hocker vor der Kloschüssel gestellt, der Oberkörper leicht nach vorn gebeugt - "alles im richtigen Winkel".

Enders hat mit dem Bericht vom Vagusnerv einen Nerv getroffen. Das ist "der wichtigste und schnellste Weg vom Darm zum Hirn", heißt es. Seine Signale passieren vom Zwerchfell aus über Lunge und Herz an der Speiseröhre entlang und durch den Hals ans Endziel der Botschaft, das Hirn. "Der Nerv funktioniert ein bisschen wie eine Telefonleitung zur Kopfzentrale, über die ein Außendienstmitarbeiter seine Eindrücke mitteilt", so Enders. "Der Darm befindet sich mitten im Getümmel. Er kennt alle Moleküle aus unserem letzten Essen, fängt herumschwirrende Hormone im Blut ab, fragt die Immunzellen nach ihrem Tag oder lauscht andächtig dem Surren der Darmbakterien. Er kann dem Gehirn Dinge über uns erzählen, von denen es sonst keine Ahnung hätte." So locker, doch reich an Fakten, auch mit Zeichnungen, ist das Buch gestaltet.

Leser zeigen sich erleichtert über diese sachlichen und trotzdem vergnüglichen Ausführungen. Denn der Darm braucht ein neues Image, das hat sich Giulia Enders zur Aufgabe gemacht. Das Verwertungs- und Ausscheidungsorgan sei längst nicht ausreichend erforscht. Ganz neu sei die "Forschung an unseren Darmbakterien und wie sie unser Leben mitbestimmen".

Von Martin Luther wissen wir, dass er die Reformation, die vor fast 500 Jahren Europa umkrempelte, auf dem Lokus ersann. Nichts ginge über einen guten Schiss, hat er in einer Tischrede gesagt. Nach ihm verstummte das Gespräch über die finale Darmarbeit, nur Literaten ließen gelegentlich durchblicken, dass Verstopfung etwa die Kreativität blockiert. Bis heute ist vieles, was im Darm geschieht, unbekannt. Erst 2013 erschien die erste größere Arbeit über das Innenleben des Darmes. Für Enders eine Quelle: "Das Ergebnis war überraschend positiv."

Demnach entscheiden Mikroben im Verdauungstrakt mit darüber, ob wir Stoffwechselstörungen bekommen oder dick werden, ob wir fröhlich oder schwermütig sind, mutig oder ängstlich. Ist die Vielfalt der Bakterien gering, steigt die Wahrscheinlichkeit für Fettleibigkeit. Das renommierte Fachblatt "Nature" verkündete, der Einfluss der Darmflora sei sehr wahrscheinlich höher als der unserer Gene. Die Mikroben haben bei Erwachsenen ein Gesamtgewicht von eineinhalb Kilo. Sie gehören zum Besten, das wir - neben Herz und Lunge - mit uns herumtragen. Mikroben wirken mit ihren Signalen auf die Areale des Gehirns ein, die für die Verarbeitung von Gefühlen und das Schmerzempfinden zuständig sind. Seit 2010 ist eine Therapie zugelassen, mit der bei Depressiven der Vagus-Nerv gereizt wird, sodass es danach dem Gemüt besser geht.

Das Buch ist voller nie gelesener Informationen, die für die meisten Menschen schambesetzt sind. Dass der meterlange Verdauungsschlauch kein Kellerorgan bleibt, dafür wird die junge Forscherin sorgen. So beschreibt Giulia Enders die Kamerabilder aus dem Darm: "Statt auf einen düsteren Schlauch trifft man auf dieses andersartige Wesen: wie Samt glänzend, nass, rosa und zart." Im Buch begleitet sie ein Stück Torte auf seinem langen Weg durch den bis zu sechs Meter langen Dünndarm und beschreibt, wie der süße Batzen zügig verarbeitet wird. Der Darm knetet den Nahrungsbrei, zerhackt ihn, selbst die winzigen Darmzotten mischen mit. "Sie bewegen sich hoch und runter wie kleine Trampelfüßchen. Alles ist in Bewegung", heißt es. Deshalb ist der Darm ein "bakterielles Woodstock in unseren Eingeweiden".

Info: Giulia Enders: "Darm mit Charme. Alles über ein unterschätztes Organ." Ullstein Taschenbuch, Berlin, 2014, 285 S., 16,99 Euro.