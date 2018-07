Der Heidelberger Kunsthistoriker Prof. Lothar Ledderose (2.v.r.) hat buddhistische Steininschriften in Nordchina erforscht und publiziert. In der Akademie der Wissenschaften stellte er das Projekt gemeinsam mit (v.l.) Präsident Prof. Thomas Holstein, Festredner Dr. Tilman Spengler und Weimin Zhao vom Chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt vor. Foto: Philipp Rothe

Von Arndt Krödel

Vor elf Jahren begann man an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit einem Mammutprojekt: Es geht dabei um nichts weniger als die Dokumentation, Interpretation und Publikation aller in China in Stein gemeißelten buddhistischen Sutren. Darunter versteht man elementarste Texte des Buddhismus - das Sanskrit-Wort "Sutra" bedeutet "Faden" oder "Kette" und bezieht sich auf die Webetechnik. Die Steininschriften stammen im Wesentlichen aus dem 6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. und entstanden vor dem Hintergrund der Übersetzung der Schriften Buddhas ins Chinesische durch Mönche.

Die Mitarbeiter der Akademie-Forschungsstelle "Buddhistische Steininschriften in Nordchina" suchten unter der Leitung von Lothar Ledderose, Institut für Kunstgeschichte Ostasiens der Universität, die Orte in chinesischen Provinzen auf, an denen die heiligen Texte in den gewachsenen Fels unter freiem Himmel oder in die Wände von Höhlentempeln gemeißelt wurden. Die Inschriften stellen die kulturhistorisch bedeutsamsten Monumente Nordchinas dar. Überwältigend ist die Menge: In Sichuan sind es über 340 000 Schriftzeichen an den Wänden einer Anlage von Kulthöhlen, im Wolkenheimkloster bei Peking sogar Texte im Umfang von über 31 Millionen Schriftzeichen - das größte epigraphische Projekt der Weltgeschichte.

Vier Bände, die zweisprachig (chinesisch und englisch) ausgelegt sind und gleichzeitig in Deutschland und in China gedruckt werden, wurden jetzt in der Akademie der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie Akademiepräsident Thomas Holstein unterstrich, ist das Langzeitprojekt eine der größten und erfolgreichsten Kooperationen zwischen Deutschland und China auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften. Die Akademie arbeite eng mit staatlichen Institutionen und Kollegen aus China zusammen, aber auch Wissenschaftler aus Japan, den USA und England seien eingebunden. In einem verlesenen Grußwort sprach Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier von einem "Glanzstück der geisteswissenschaftlichen Kooperation nicht nur zwischen der Volksrepublik China und der Bundesrepublik, sondern auch allen anderen Beteiligten der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft".

Weimin Zhao, Konsul für Bildung und Bildungswesen am chinesischen Generalkonsulat Frankfurt, lobte die Ausdauer des Forscherteams von Ledderose. Sie sei getragen von großer Motivation und Leidenschaft für die Wissenschaft, den Buddhismus und die chinesische Kultur. Für den Heidelberger Stadtrat Waseem Butt, der in Vertretung des Oberbürgermeisters sprach, setzt das Projekt in politisch unruhigen Zeiten wie diesen wichtige Zeichen: "Es öffnet unsere Augen für geistige, kulturelle und religiöse Schätze der Menschheit." Der Sinologe und Publizist Tilman Spengler bezeichnete das Forschungsprojekt als "einen großen Beitrag zur Kunstgeschichte, zur Geschichte der Religionen und eben auch eine gewaltige, eine packende literarische Erzählung".

Lothar Ledderose stellte das südwestlich von Peking gelegene Wolkenheimkloster als den spektakulärsten Ort in China vor, wo buddhistische Texte in Stein gemeißelt wurden. Das Projekt befasse sich aber auch mit anderen Formaten: Stelen, Kulthöhlen und Felsen unter freiem Himmel. Durch alle Texte ziehe sich in existenziellem Ernst die Doppelfrage: Was ist der Sinn des Lebens, und wie sollen wir es leben? Dokumentiert werden im Akademieprojekt vor allem der Textbestand und die Topographie. Um den Text genau zu erfassen, werden die Zeichen gelesen und vermessen. Schwierig sei manchmal das Erkennen der durch die Jahrhunderte verwitterten Schriftzeichen. Mitunter wurde nachts bei Seitenlicht gearbeitet, weil dann die Konturen der Zeichen besser hervortreten als am Tag und mit Kreide nachgezogen werden können, so Ledderose. Sichtbarer werden die Zeichen auf dem nackten Fels, wenn man davon eine Abreibung mit Tusche macht.

Mit ihren Inschriften wollten die Mönche ihre Heimat in ein Land des Buddha verwandeln. "Wenn der Name eines Buddhas eingemeißelt wurde, dann wurde dieser Buddha sozusagen an diesem Ort präsent", so der Forscher. Zudem sollte er vor bösen Geistern schützen.

Für einen besonderen Akzent bei der Buchpräsentation sorgte Prof. Wei Xuefeng, Direktor des Museums der Provinz Sichuan: Er überreichte Ledderose eine den Anlass würdigende Kalligraphierolle, die er selbst angefertigt hatte.