sal. Die ersten Europäer sahen vermutlich ganz anders aus als die größtenteils hellhäutige Bevölkerung von heute. Eine neue Studie zeigt: Menschen mit weißer Haut sind erst vor etwa 8000 Jahren aus dem Osten nach Europa gekommen. Hier trafen sie auf die dunkelhäutigen Bewohner, die bereits vor 40.000 Jahren aus Afrika einwanderten.

Der Genetiker Iain Mathieson untersuchte mit seinem Team die Genome von 83 Skeletten in archäologischen Stätten in Europa. Diese verglichen die Forscher mit den genetischen Daten aus dem 1000-Genom-Projekt. Hier fanden sie drei Genvarianten, die mit heller Haut in Zusammenhang stehen, und machten eine Entdeckung: Diese drei Gene kamen vor 8500 Jahren in Europa nicht vor - mit wenigen Ausnahmen im hohen Norden.

Mathieson schließt daraus, dass die Süd- und Zentraleuropäer damals noch dunkelhäutig waren. Vermutlich haben erst die Einwanderer, die vor etwa 8000 Jahren aus dem Nahen Osten nach Europa kamen, das Erbgut für hellere Haut mitgebracht. Die Gene wären dann durch Kreuzung mit den Ureinwohnern weitergegeben worden.

Vor 5800 Jahren waren sie in ganz Europa verbreitet. Die Forscher vermuten, dass eine Eigenschaft blasser Haut bei der geringeren Sonnenscheindauer in Europa deutliche Vorteile brachte: Helle Haut nimmt Vitamin D deutlich besser auf als dunkle.