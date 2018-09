Von Ingeborg Salomon

Es gibt "praktische" Intelligenz, "emotionale" und "soziale", zumindest, wenn man den Forschern glauben darf. Noch immer ungeklärt ist aber, was "intelligentere" Menschen - im Sinne klassischer Intelligenztests, bei denen beispielsweise Zahlenfolgen fortgesetzt oder Würfel gedreht werden - von weniger intelligenten Menschen unterscheidet. Eine Theorie, die "mental speed-Hypothese", nimmt an, dass intelligentere Menschen Informationen grundsätzlich schneller verarbeiten. In einer Reihe psychologischer Studien haben Forscher nämlich festgestellt, dass intelligentere Personen einfache Reaktionszeitaufgaben, die nichts mit klassischen Intelligenztests gemeinsam haben, deutlich schneller bearbeiten als weniger intelligente Personen.

Dabei vertreten einige Wissenschaftler die Auffassung, dass sich diese schnellere Verarbeitung auf Zellebene abspielt und intelligentere Personen eben allgemein eine schnellere Nervenleitgeschwindigkeit besitzen. Andere Arbeitsgruppen hingegen deuten diese schnelleren Reaktionszeiten als Verhalten und erklären es mit gesteigerter Aufmerksamkeit.

Die Wissenschaftler des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg wollen der Intelligenz jetzt auf die Spur kommen und brauchen dafür Probanden: In einer neuen Studie untersuchen Anna-Lena Schubert und ihre Kollegen, ob sich bei intelligenteren Personen in einer Reihe von einfachen Reaktionszeitaufgaben durchgängig eine schnellere Reaktionszeit zeigt, wie von der mental speed-Hypothese vorhergesagt.

Die Teilnehmer werden etwa 2,5 Stunden lang verschiedene Aufgaben am Computer und auch mit Papier und Bleistift bearbeiten und dabei beispielsweise Buchstaben vergleichen. Dabei kommt es immer auf Genauigkeit und Geschwindigkeit an. Bei der Bearbeitung werden die Probanden an ein Elektroenzephalogramm (EEG) angeschlossen, das - völlig ungefährlich und schmerzlos - ihre Hirnströme aufzeichnet.

So können die Psychologen herausfinden, ob sich die Intelligenzunterschiede beim Verhalten auch in Unterschieden in den EEG-Mustern zeigen. "Wir können dann überprüfen, ob alle Hirnwellen bei intelligenteren Personen schneller sind oder sich Intelligenzunterschiede nur bei einzelnen Parametern des EEGs zeigen", erklärte Anna-Lena Schubert im Gespräch mit der RNZ.

Für ihre Studie, die möglichst bald beginnen soll, benötigen die Psychologen 100 Versuchspersonen. Teilnehmen kann jeder, der 18 Jahre alt ist und nicht an Epilepsie leidet oder in neurologischer oder psychiatrischer Behandlung ist. Alle Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Die Teilnehmer erhalten auf Wunsch nach Abschluss der Studie ihre Ergebnisse mit einem detaillierten Fähigkeitsprofil. Außerdem gibt es eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro.

Fi Info: Interessierte können unter der Telefonnummer 06221/7192419 oder unter der E-Mail-Adresse: eegstudie.heidelberg@googlemail.com Kontakt aufnehmen.