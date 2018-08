sal. Aus Grün wird Rot: Das System klingt so einfach wie das einer Ampel. Rotes Licht heißt bremsen, grünes Licht fahren. So ein Farbwechsel ist mit bloßem Auge zu erkennen. Ein solches System soll in Zukunft helfen, Infektionen in Wunden allein durch Hinsehen zu erkennen. Forscher der Universität Siegen arbeiten in einem neuen Projekt an der Entwicklung spezieller Sensoren, die genau das leisten.

Diese Sensoren könnten beispielsweise in Pflaster für die Behandlung von Brandwunden bei Kindern integriert werden. Bakterielle Infektionen sind dort bisher nicht oder nur mit erheblicher Zeitverzögerung nachweisbar. Durch den Farbwechsel kann eine bakterielle Infektion sofort aufgedeckt und eine gezielte Behandlung begonnen werden.

Das Projekt "Optische Biosensoren für Bakterien, die Wunden besiedeln" ist ein gemeinsames Projekt der Uni Siegen und des Mawson Research Instituts an der University of Southern Australia in Adelaide. "In Zeiten rapide wachsender Resistenzen von Bakterien gegen Antibiotika ist dieser neuartige Ansatz vielversprechend, da die vorbeugende Verabreichung von Antibiotika vermieden werden kann, ohne dass unerkannte schwerwiegende Infektionen drohen", erklärt Prof. Holger Schönherr, der an der Universität Siegen das Projekt leitet.

Neuartige Sensoren sollen es mittels sogenannter photonischer Strukturen ermöglichen, Infektionen in Wunden zu entdecken, und zwar so, dass sie mit dem bloßen Auge durch einen Farbwechsel erkennbar sind. Dazu entwickeln die Forscher in den nächsten zwei Jahren neuartige Strukturen und testen deren optische Eigenschaften. Der Sensor besteht dabei aus einem sehr speziellen Silizium mit winzigsten Poren. Wenn in diesen Poren ein Austausch von Luft mit Alkohol stattfindet, wird dadurch ein Farbwechsel hervorgerufen. Nach dem gleichen Prinzip sollen künftig Infektionen angezeigt werden. Bakterien verursachen also einen Farbwechsel, der sofort erkannt werden kann.

Die Idee baut auf dem EU-Projekt "BacterioSafe" auf, das im Juni 2014 nach vier Jahren ausläuft. Hier hatten Siegener Chemiker Verfahren entwickelt, die das Vorhandensein krankmachender Keime anzeigen und gleichzeitig die Freisetzung antibakterieller Stoffe erlauben.