Von Marion Gottlob

Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was macht den Sinn des Lebens aus? Im Alltag sind diese Fragen manchmal gar nicht so wichtig. Doch spätestens in einer Krise sucht fast jeder Mensch eine Antwort auf solche Fragen. Die Suche führt oft zu den Religionen, die ihre Hilfe anbieten. Was für Hilfen und Gedanken sind das? Es gehört zu den Aufgaben der Religionswissenschaft, die Unterschiede zwischen den Religionen zu analysieren und deutlich zu machen. Nun haben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Carina Brankovic und Simone Heidbrink mit 14 Studierenden des Instituts für Religionswissenschaft der Universität Heidelberg die Ausstellung "Religion in Ex-Position" gestaltet. Sie betonen: "Es ist wohl die erste Ausstellung über das Fach der Religionswissenschaft weltweit."

Ursprünglich wollten Carina Brankovic und Simone Heidbrink mit ihren Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung eine Ausstellung mit Religionsbezug besuchen. Doch es fand sich nichts, was geeignet gewesen wäre. So fassten sie den Entschluss, mit den jungen Leuten eine eigene Schau zu entwickeln. Heidbrink lacht: "Eine Schnapsidee." Nicht ganz. Die Studierenden engagierten sich freiwillig über das normale Maß hinaus und erwarben praktisches Wissen, das ihnen im Beruf nützlich sein kann. Unterstützung erhielten sie von Charlotte Lagemann vom Universitätsmuseum Heidelberg, von Elisabeth Schulte vom Jüdischen Museum München und von Nina Tillhon vom Lindenmuseum Stuttgart.

Das Bemerkenswerte: Die Studierenden haben die Ausstellung mit äußerst geringen finanziellen Mitteln gestaltet. Ein Student steuerte einen Lehnstuhl aus der eigenen Verwandtschaft bei, die Bücher wurden auf dem Flohmarkt erworben, das Unternehmen Fielmann hat Brillen zur Verfügung gestellt. Dank dem Studentenwerk kann die Schau in einem Raum in der Grabengasse 14 gezeigt werden, der demnächst saniert wird. Schon jetzt sieht der Raum wie eine Baustelle aus. "Erst sind wir erschrocken", lächelt Simone Heidbrink, "doch das ist ein Glücksfall - die Religionswissenschaft kann man ebenfalls als eine Baustelle betrachten, auf der sich ständig etwas ändert."

Wer den Raum betritt, der greift zuerst in ein Glas mit Losen in Hüllen von 150 früheren Überraschungseiern. In jedem Ei ist eine Religionsdefinition versteckt, die für den Besucher zum Motto werden soll. Das kann ein Zitat zum Beispiel von Douglas Adams sein, dessen Science Fiction-Reihe "Per Anhalter durch die Galaxie" die kürzest mögliche Antwort auf die Frage dem Leben gibt: "42". Aktuelle Religionsdefinitionen der Besucher werden in die Eier getan, so dass die Gäste zu Mitgestaltern der Präsentation werden. Wer sich nun nach links wendet, steht vor einem Sessel mit zerfledderten Armlehnen: Der Stuhl verweist auf Friedrich Max Müller, Gründer der Religionswissenschaft. Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts haben Gelehrte begonnen, religiöse Werke zu vergleichen. Es war eine Wissenschaft, die im Studierzimmer stattfand, deshalb steht der Sessel auf Büchern, daneben finden sich Pfeife, Lupe und Fernglas. Vollkommen anders wird Religionswissenschaft heute betrieben: Sie beschäftigt sich mit religiösen Formen der Gegenwart. Dazu betrachten die Wissenschaftler beispielsweise belletristische Bücher wie die "Herr der Ringe"-Romane von J.R.R. Tolkien oder das Buch "Ich bin dann mal weg" von Hape Kerkeling. Auch Computerspiele können religiöse Elemente aufweisen.

Einen "Markt der Religionen" zeigt ein Kinderkaufladen. Wer genau hinsieht, wird lächeln: Da gibt es Karma-Kaffee, Buddha-Kekse statt Butterkekse, Götter-Speise, Shiva-Äpfel und Petrus-Pflaumen. In den religiösen "Einkaufskorb" tun viele Menschen heutzutage, was in ihr Konzept passt und angenehm ist. Sonntags gibt es den Kirchgang mit Gebet, unter der Woche Meditation und Yoga - das sind keine Widersprüche mehr.

"Auch Religionen unterliegen Mechanismen wie Angebot und Nachfrage", so die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Beide betonen ihre Achtung vor dem Glauben und der Religiosität des einzelnen Menschen sowie den religiösen Gemeinschaften, es gehe ihnen ausschließlich um die Betrachtung der vielfältigen Ausdrucksformen. Man kann das mit einem einfachen Versuch selbst erfahren: Wer eine der zahlreichen Brillen der Präsentation aufsetzt, wird die Welt sofort anders wahrnehmen - genauso kann eine Religion die Sicht auf die Welt verändern. Ein Objekt zeigt eine Weihnachtskrippe, die statt Figuren nur abstrakte Klötzchen zeigt. Stichworte wie Kommerz und Ökonomie machen religionswissenschaftliche Fragestellungen und Untersuchungshorizonte auf, die an die Weihnachtskrippe, die hier stellvertretend für viele religiöse Objekte steht, herangetragen werden können. Wer sich nun zum Ausgang wendet, schaut in einen Spiegel. "Er fordert uns auf: Erkenne dich selbst", so Carina Brankovic.

Fi Info: Die Ausstellung ist in der Universität Heidelberg, Grabengasse 14, bis 6. November zu sehen, dienstags bis freitags, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Eintritt frei. Führungen sind auf Anfrage möglich per E-Mail an: carina.bran kovic@zegk.uni-heidelberg.de oder an: simone.heidbrink@zdgk-uni-heidel berg.de