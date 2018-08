Partiturseite aus der Originalhandschrift der Oper 'Rosamunde' von Anton Schweizer (Text: C. Wieland), Weimar, Thüringisches Hauptstaatsarchiv. Foto: AdW

AdW. Das im Thüringischen Hauptstaatsarchiv in Weimar aufbewahrte Manuskript zur Oper "Rosamunde" des Gothaer Kapellmeisters Anton Schweizer konnte von der Musikwissenschaftlerin Dr. Bärbel Pelker, die an der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik der Heidelberger Akademie der Wissenschaften arbeitet, als Originalhandschrift des Komponisten identifiziert werden. Aufgrund ihrer quellenphilologischen Untersuchung handelt es sich um eine Erstniederschrift, in die Schweizer auch noch später Korrekturen eingetragen hat.

Die Oper "Rosamunde" ist nach "Alceste" das zweite wichtige Ergebnis einer seit 1772 bestehenden Zusammenarbeit Schweizers mit dem Dichter Christoph Martin Wieland. Das Werk war ein Kompositionsauftrag des Kurfürsten Carl Theodor für die große Hofoper im Mannheimer Schloss. Die geplante Uraufführung am 11. Januar 1778 fiel allerdings wegen der Hoftrauer anlässlich des Todes des bayerischen Kurfürsten Maximilian III. aus. Sie wurde am 20. Januar 1780 am Mannheimer Hof- und Nationaltheater nachgeholt.

Das Partiturautograph der Oper "Rosamunde" gehört zu den wenigen erhaltenen Originalhandschriften Schweizers, da seine Manuskripte dem Bäcker, bei dem er bis zu seinem Tode 1787 in Gotha wohnte, zum Ofenheizen gedient haben sollen.

Nach dieser Originalhandschrift und einer späteren Abschrift der Oper erstellte die Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik der Heidelberger Akademie der Wissenschaften das Notenmaterial für die Erstaufführung der Oper "Rosamunde", die im Rahmen der diesjährigen Schwetzinger Festspiele am Sonntag, 20. Mai, um 20 Uhr im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses stattfinden wird.

Info: Alle Termine und Informationen zu der Oper "Rosamunde" im Internet unter www.schwetzinger-swr-festspiele.de