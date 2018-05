Von Ingeborg Salomon

Zu einer literarischen Deutschland-Tour der besonderen Art laden Dr. Eckart Roloff und Dr. Karin Henke-Wendt ein. "Besuchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" heißt das zweibändige Werk, das Kurioses und Wissenswertes aus fast 170 deutschen Museen vorstellt. Da gibt es reich bebildert und mit gut verständlichen Texten, die sich an den interessierten Laien richten, Gruseliges und Kurioses, Ästhetisches und wissenschaftlich Wertvolles aus allen 16 Bundesländern. Dass in Band 2 (Süddeutschland) Heidelberg gleich mit fünf Sammlungen vertreten und damit Rekordhalter ist, beweist einmal mehr, dass hier nicht nur exzellent geforscht, sondern Wissen auch eindrucksvoll präsentiert wird.

Medizin und Pharmazie spielen im täglichen Leben eine große Rolle, es geht nicht ohne. Auch deshalb lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen, was die Exponate zu erzählen haben. Roloff und Henke-Wendt haben das getan und enorm fleißig und sehr akribisch recherchiert. Für Letztere sind die Heidelberger Museen ohnehin ein Heimspiel, die Biologin hat an der Ruperto Carola studiert. Alle Sammlungen werden nicht nur in ihrer Besonderheit beschrieben, zahlreiche Abbildungen, Übersichtskarten, Ausflugstipps sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis machen die Lektüre angenehm einfach.

Formales Kriterium für die Auswahl war, dass die Sammlung öffentlich zugänglich ist und die Exponate nicht nur Lehr- und Forschungszwecken dienen. Für Heidelberg werden vorgestellt

> Die Anatomische Sammlung der Universität (Im Neuenheimer Feld 307). Da fast alle Objekte echte menschliche Präparate sind - darunter Embryonen in verschiedenen Entwicklungsstadien sowie eine tuberkulöse Lunge und eine von Arteriosklerose zersetzte Baucharterie - sollte der Besucher nicht allzu schreckhaft sein. Wissenschaft ist eben nicht immer ein ästhetisches Vergnügen.

> Das Deutsche Apotheken-Museum (im Schloss) hingegen besticht nicht nur durch den dekorativen Rahmen des Ottheinrichsbaus, sondern auch durch Offizinen und Apothekenschränke, die, gefertigt ab etwa 1700, Meisterwerke der Schreinerzunft sind. Zäpfchengießformen, Tablettenpressen und eine üppig ausgestattete Kräuterkammer warten auf den Besucher.

> Das Deutsche Tuberkulose-Archiv und Museum (in der Thorax-Klinik) besteht erst seit fünf Jahren im Rohrbacher Schlösschen. Hier wurden von 1920 an tuberkulosekranke Kriegsheimkehrer behandelt, Chefarzt Albert Fraenkel leistete dabei Pionierarbeit. Auch heute noch ist Tuberkulose eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit, ihre Behandlung ist (wieder) schwierig geworden, weil viele Keime auf die gängigen Antibiotika nicht mehr ansprechen.

> Die Pathologisch-Anatomische Sammlung der Universität (Im Neuenheimer Feld 220/221) ist wohl eher etwas für medizinisch Interessierte. Hier sind 1200 Präparate ausgestellt, Präparationstechniken werden auf Postern erläutert. Das ist nicht schön, aber bildend.

> Die Sammlung Prinzhorn (Voßstraße 2) umfasst Bilder und Objekte, die der Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn gesammelt hat. Sein 1922 erschienenes Buch "Bildnerei der Geisteskranken" machte die bis dahin stets abgewertete "Irrenkunst" zur anerkannten Outsider-Art. Die Sammlung Prinzhorn hat inzwischen einen Bestand von rund 20 000 Exponaten, gezeigt werden kann deshalb immer nur ein kleiner Teil. - Das Buch transportiert viel Wissenswertes auf lesefreundliche Art und macht Lust auf Ausflüge zu Arzt und Apotheker.

Info: Eckart Roloff/Karin Henke-Wendt: "Besuchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker", Band 1 (Norddeutschland) und 2 (Süddeutschland), Hirzel-Verlag, Stuttgart, 2015, jeweils ca. 270 Seiten, zahlreiche Abbildungen, je Band 29,90 Euro.