Von Marion Gottlob

Wir tun es jeden Abend, wenn wir uns zum Schlafen legen. Wir schließen die Augen, lassen das Wach-Bewusstsein des Tages los und sinken in den Schlaf. Bei einer Narkose ist es ähnlich: Man erlebt eine Art von Schlaf, bis man nach einer Operation wieder zu Bewusstsein kommt. Allerdings, dieser "Schlaf" wird künstlich herbeigeführt, denn er soll den Patienten vor Schmerzen bewahren. Das Wort "Narkose" ist dem Griechischen entlehnt und bedeutet "betäuben". Auch der Begriff "Anästhesie" stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Nicht-Wahrnehmung" des Schmerzes.

"Ohne die Fortschritte in der Anästhesie wäre die moderne Chirurgie nicht möglich", sagt Prof. Eike Martin, Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsklinik Heidelberg. Bevor er im Oktober in den Ruhestand verabschiedet wird, sprach er mit der RNZ über seinen Werdegang, über die Angst des Patienten vor der Narkose und über neue Verfahren der Anästhesie.

Mit Hilfe von neuen Medikamenten und sensiblen Geräten werden heute Operationen durchgeführt, die bis zu 24 Stunden dauern. Vor allem aber können auch Patienten mit mehreren Erkrankungen und ältere Patienten operiert werden. Die erste öffentlich dokumentierte Operation mit einer Allgemeinanästhesie hat 1846 der amerikanische Zahnarzt William Thomas Green Morton durchgeführt. Er ließ seinen Patienten Ätherdämpfe einatmen. Anschließend wurde am Hals des Kranken ein Blutschwämmchen entfernt. Der Chirurg John Collins Warren soll damals gesagt haben: "Gentlemen, this ist no humbug." Schon zuvor, 1842, hatte der Arzt Crawford Williamson Long ebenfalls Äther eingesetzt, um einem Patienten einen Tumor am Nacken schmerzfrei zu entfernen. Er fertigte jedoch keine Veröffentlichung über den Eingriff an - und brachte sich so um das Recht, als erster Anwender einer modernen Anästhesie genannt zu werden.

Aber warum entscheidet man sich dafür, Facharzt für Anästhesie zu werden? Prof. Eike Martin hat Medizin studiert, um ein Vermächtnis seines Vaters zu erfüllen, den er nie kennengelernt hat. Der Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Zuvor hatte er noch von der Geburt seiner Zwillingssöhne erfahren und in einem Brief den Wunsch geäußert, dass einer der Söhne Medizin studieren sollte. Mit 17 Jahren las Eike Martin diesen Brief und entschied sich tatsächlich für ein Studium der Medizin, während sich sein Zwillingsbruder dem Finanzwesen zuwandte.

Mit 22 Jahren meldete sich der Medizinstudent Eike Martin für ein Experiment: Man wollte damals wissen, wie sich ein Mensch mit nur einem Lungenflügel verhält. Also ließ sich Eike Martin für fünf Minuten in Narkose versetzen. In dieser Zeit wurde ein Tubus eingeführt, der eine Lunge blockierte. "Ich kenne das Gefühl, wenn die Narkose wirkt", sagt Prof. Eike Martin und macht mit der Hand eine Wellenbewegung. Als Student erwachte er mit dem Tubus im Hals und machte eine Reihe von Versuchen. "Ich hatte keine Angst, dass ich nicht mehr aufwachen würde", erinnert er sich, "aber nach dem Eingriff war ich heiser." Er lächelt. Die Materialien für den Tubus, der in den Hals eingeführt wird, sind heute flexibler und weicher - und die Techniken zur Einführung des Tubus sind so raffiniert, dass weniger Menschen nach einer Narkose unter Heiserkeit leiden.

Prof. Eike Martin hat später das Fachgebiet der Anästhesiologie gewählt, weil ein anderer Arzt ein Vorbild für ihn war. Zu seinen beruflichen Stationen gehörte neben München und Nürnberg auch das Klinikum in Mannheim: 1977 wurde der Formel-1-Fahrer Niki Lauda nach einem Unfall auf dem Nürburgring zuerst in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen und dann ins Mannheimer Universitätsklinikum eingeliefert. Rund um die Uhr erhielt Niki Lauda von den Anästhesiologen eine Behandlung gegen die Schmerzen. Schon sechs Wochen später fuhr der österreichische Sportler sein nächstes Rennen. In Gesprächen hatte Prof. Martin den Rennfahrer davon überzeugt, dass ein Anästhesist der richtige Arzt im Safety Car sei, weil der Anästhesist erst einmal die schlimmsten Schmerzen lindern kann - und dann fuhr der Arzt selbst zwei Jahre lang Rennen für Rennen im Safety Car mit. "Das war faszinierend und anstrengend zugleich," so Prof. Martin.

Ein guter Anästhesist ist für viel mehr als nur die Narkose zuständig. "Zwischen Patient und Arzt braucht es Vertrauen", betont er. Der Patient legt - im wahrsten Sinne des Wortes - während der Operation sein Leben in die Hände der Ärzte, nämlich der Chirurgen und der Anästhesisten. Vor der Operation erhält er ein Medikament zur Beruhigung und gegen die Ängste, während der Narkose überwacht der Anästhesist die Körperfunktionen des Patienten. Dazu gehören unter anderem die Atmung und das Herz- und Kreislaufsystem. "Der Anästhesist arbeitet eng mit dem Chirurgen zusammen und nimmt immer auch am operativen Geschehen teil," sagt Prof. Eike Martin.

Nach einer Operation kommt der Patient in den Aufwachraum, wo der Anästhesist so lange bei dem Patienten bleibt, bis Herz- und Kreislaufsystem nach dem Erwachen stabil sind. Der Anästhesist sorgt (auch schon während der Operation) für genügend Wärme, damit der Kranke nicht friert. Vor allem aber leitet der Facharzt eine Schmerz-Therapie ein, damit der Patient nach dem Eingriff so wenig Schmerzen wie möglich hat, bis die Wunden der Operation schließlich verheilt sind.