Von Arndt Krödel

Ein persönliches Aufsuchen des Dozenten in seiner Wohnung war notwendig, um dessen Erlaubnis einzuholen, als Hörerin an seiner Vorlesung teilzunehmen: Frauen hatten es vor knapp 150 Jahren schwer, wenn sie ihren Wunsch umsetzen wollten, ein Studium an der Heidelberger Universität aufzunehmen. Die akademische Welt war den Männern vorbehalten, und entsprechend einseitig waren schon die Zulassungsvoraussetzungen formuliert - Frauen kamen überhaupt nicht vor. 1869 gelang es der Russin Sofja Kovalevskaja als erster Frau, das männliche Bollwerk Ruperto Carola zu knacken und Mathematikvorlesungen bei Leo Koenigsberger zu besuchen. Weitere Hörerinnen folgten ihr, vor allem in den Naturwissenschaften.

Über diese Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche auf akademischer Ebene hat der Historiker Marco Birn ein Buch geschrieben, das unter dem Titel "Bildung und Gleichberechtigung" die Entwicklung des Frauenstudiums an der Universität Heidelberg bis 1918 verfolgt. Bei einer Veranstaltung im Universitätsarchiv, wo bis 9. August eine Ausstellung zu diesem Thema gezeigt wird, stellte der Autor seine Untersuchung im Spiegel biografischer Quellen vor. Deutschland war seinerzeit, was die volle Zulassung von Frauen zum Studium betraf, in Europa das Schlusslicht. Immerhin war das fortschrittliche Land Baden das erste im deutschen Kaiserreich, das im Sommer 1900 Frauen zur Immatrikulation zuließ.

Die Gruppe der weiblichen Studierenden in Heidelberg war gerade zu Beginn alles andere als homogen, wie Birn feststellte: Zum einen gab es die jungen Abiturientinnen, zum anderen viele ältere Frauen - Lehrerinnen oder Intellektuelle, die schon vorher in der Frauenbewegung aktiv waren. Es studierten sowohl Töchter aus wohlhabenden Familien als auch solche, die größere Probleme hatten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu ihnen zählte die in Karlsruhe geborene Rahel Goitein, erste Medizinstudentin der Heidelberger Universität. Geld hatte sie eigentlich nie, wie sie selbst später schrieb. Ohne Unterstützung ihres Onkels hätte sie das teure Medizinstudium nicht absolvieren können, während des Grundstudiums verdiente sie durch Nachhilfe dazu.

Die meisten Frauen wohnten in einfachen Zimmern. Viele wechselten während des Studiums mehrfach ihre "Bude", wie der Autor berichtet. Elisabeth Flitner, Studentin der Nationalökonomie, die während des Ersten Weltkriegs nach Heidelberg kam, beklagte: "Die Häuser waren verwohnt, die Zimmer altmodisch, mit abgerissenen Tapeten und trüben Fenstern". Auch die Ernährungslage war für die weniger Betuchten unter den Studentinnen nicht gerade rosig. Oft mussten sie auf eine warme Mahlzeit am Tag verzichten. Die Eröffnung der Mensa war dann ein Fortschritt.

Und wie reagierten die Studenten auf ihre weiblichen Kommilitonen? Die meisten begegneten den Frauen des gleichen Standes als "potenzielle Heiratskandidaten", beschreibt der Autor ihren Rückgriff auf "erlerntes Ballsaalverhalten", andere zeigten zunächst "eine freundliche Distanz". Die Studentin Käte Frankenthal konnte keine Feindseligkeit seitens der Männer feststellen, allerdings auch keine Rücksichtnahme, "eher im Gegenteil".

Info: Marco Birn: Bildung und Gleichberechtigung, Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg 2012, 18,80 Euro.