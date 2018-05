Ein junger Arbeiter schaufelt in einer Mine bei Nzibira in der ostkongolesischen Provinz Süd-Kivu Schlamm und Geröll bei Seite, um es auf Rückstände des wertvollen Zinnerzes Kassiterit zu prüfen. Foto: dpa​

In einem Tagebau werden Seltene Erden gefördert. Die dominierende Rolle Chinas wird besonders deutlich bei den für die Hightech-Industrie unverzichtbaren Seltenen Erden. Sie stecken in Mobilgeräten, Computern und Windturbinen. Weltmarktführer China hat den Export beschränkt und die Preise hochgetrieben. Wissenschaft und Wirtschaft wollen nun das Recycling der wertvollen Rohstoffe vorantreiben. Foto: dpa​

Noelle Buhashe wäscht in der Mine Zola Zola bei Nzibira in der ostkongolesischen Provinz Süd-Kivu auf der Suche nach wertvollen Mineralien Gestein aus. Im Kongo liegen große Vorkommen von Rohstoffen, die weltweit für Elektronikbauteile benötigt werden. Dieser Reichtum lockt Milizen an, die die Bevölkerung terrorisieren und das Land ausbeuten. Foto: dpa​

Von Khang Nguyen

Vorsichtig gibt Sabrina Schwarz Magnetpulver in ein Glas Salzsäure. Eine Stunde reagieren die Stoffe bei 80 Grad miteinander. «Wir könnten auch ganze Magnete nehmen, dann würde der Prozess aber länger dauern», sagt die Mitarbeiterin des Projekts «Seltenerd-Magnet-Recycling» an der Technischen Universität Clausthal. Am Ende gewinnt sie ein pulvriges Seltenerd-Mischoxid, ein Gemisch in Verbindung mit Sauerstoff.