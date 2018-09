Von Ulrike von Leszczynski

Berlin. (dpa) Die Feinstaub-Werte an deutschen Messstationen fallen bisher deutlich höher aus als im Vorjahr. Das liegt auch am Wetter - aber nicht nur.

Was ist Feinstaub?

Als Feinstaub, Schwebstaub oder englisch «Particulate Matter» (PM) bezeichnet man winzige Teilchen in der Luft. Sie sinken nicht sofort zu Boden, sondern bleiben eine Zeit lang in der Atmosphäre. Mit bloßem Auge sind sie nicht zu sehen. Bei bestimmten Wetterlagen kann man Feinstaub aber als Dunstglocke wahrnehmen. Die Mischung aus den englischen Wörtern smoke (Rauch) und fog (Nebel) heißt «smog».

Wo kommt Feinstaub her?

Ein großer Teil ist vom Menschen gemacht. Große Mengen entstehen vor allem durch Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen sowie in Industrieprozessen. In Ballungsgebieten ist vor allem der Straßenverkehr eine bedeutende Quelle. Doch selbst Drucker im Büro, Kerzen im Wohnzimmer, Staubsaugen ohne Feinstfilter, Rauchen, Kochen, Osterfeuer und Silvesterfeuerwerk produzieren Feinstaub. Es gibt aber auch natürliche Quellen wie zum Beispiel Vulkanasche.

Warum ist Feinstaub gefährlich?

Die winzigen Partikel dringen über Nase und Luftröhre in den Körper ein. Folgen können Entzündungen und Erkrankungen der Atemwege und des Herzkreislaufsystems sein, bis hin zu Infarkten und Lungenkrebs. Nach einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben im Jahr sieben Millionen Menschen weltweit durch Luftverschmutzung. Am schlimmsten betroffen ist Asien mit China und Indien. In den Industriestaaten Europas führt die WHO 279 000 Todesfälle auf Luftverschmutzung in der Umwelt zurück. In Deutschland schätzt das Umweltbundesamt die Zahl auf 47 000, vor allem durch Feinstaub und Stickstoffoxid.

Welche gesetzlichen Regelungen gibt es beim Feinstaub?

Seit 2005 gelten europaweit Grenzwerte für Feinstaub (PM10). Der Jahresmittelwert darf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten. Der PM10-Tagesmittelwert an Messstationen darf 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht öfter als an 35 Tagen im Jahr überschreiten. Für besonders gefährlichen kleinen Feinstaub (PM 2,5) empfiehlt die WHO im Jahresmittel sogar einen Grenzwert von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter. Europa verlangt nur 25 Mikrogramm, sogar die USA sind mit 12 Mikrogramm schärfer. «Wir sind keineswegs mehr Umwelt-Vorreiter», sagte Bärbel Höhn (Grüne), Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses, am Dienstag im Deutschlandradio Kultur. «Wir müssen vielleicht auch mal gucken, was machen inzwischen andere Länder, um ihre Bevölkerung gesundheitlich zu schützen.»

Wie sieht die Realität in Deutschland aus?

Die 35-Tage-Regel an den Messstationen wird regelmäßig überschritten - vor allem an verkehrsreichen Straßen. Dabei gibt es allerdings starke jährliche und auch regionale Schwankungen. Insgesamt hat sich die Lage durch mehr Auflagen für Industrie und Verkehr sowie das Ende der DDR-Anlagen jedoch erheblich verbessert. Den letzten Smogalarm in Westdeutschland gab es 1987, in Ostdeutschland 1993. Seit dem Jahr 2000 flacht die Feinstaub-Kurve jedoch kaum noch ab. Es fehlt an Druck. Die EU hat bisher keine Sanktionen wie etwa Geldbußen verhängt.

Was passiert für mehr Schutz vor Feinstaub?

In Deutschland gibt es rund 100 Luftreinhalte- und Aktionspläne. Etwa 50 Kommunen in Deutschland haben bis Ende 2013 Umweltzonen eingerichtet, weitere wollen folgen. In die Zonen dürfen nur Autos mit einer Plakette fahren, die für gute Abgasfilter steht. Einige Städte haben auf bestimmten Routen auch Durchfahrtverbote für Lkw erlassen. Das Umweltbundesamt lobt, dass auch solche kleinen Maßnahmen Effekte zeigen. Ohne sie würden die Grenzwerte noch häufiger überschritten. Gefordert werden aber noch mehr Filter. Zum Beispiel für die Dieselmotoren von Binnenschiffen und alte Baumaschinen. Es geht aber auch um private Anschaffungen. Wer einen Kamin oder Ofen einbaut, sollte auf zertifizierte Systeme und Filter achten.

Wie steht Deutschland beim Feinstaub-Abbau in Europa da?

Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes trotz der Grenzwertüberschreitungen immer noch ganz gut - Frankreich verhängte zum Beispiel erst vor kurzem Fahrverbote wegen Smog-Alarms. Und nicht jede Feinstaub-Belastung in Deutschland ist hausgemacht. Aus Kraftwerken und Industrieanlagen in Polen und Tschechien wehen bei Ostwind Partikel nach Ostdeutschland herüber - in Sachsen macht das schätzungsweise 30 Prozent des Feinstaub-Aufkommen aus. Abkommen sollen das künftig bremsen. Auch Saharastaub spielt bei bestimmten Wetterlagen eine Rolle.

