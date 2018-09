Berlin (dpa) In Deutschland warnt das Umweltbundesamt (UBA) vor hoher Konzentration von Feinstaub. Um der gesundheitlichen Gefahr Herr zu werden, haben viele Kommunen in Deutschland Umweltzonen eingerichtet, in denen beispielsweise Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoffausstoß nicht fahren dürfen. Metropolen in anderen Staaten setzen auf andere Maßnahmen gegen Feinstaub:

ITALIEN: Die Großstädte des Landes, allen voran Mailand, leiden im Winter unter Smog und dicker Luft. Fahrverbote und -einschränkungen, autofreie Tage, Ökopässe oder eine Art Citymaut gehören zu den Maßnahmen, mit denen die Bürgermeister dagegen anzukämpfen versuchen. Auf den Fernstraßen besteht sonntags fast ganztägig Fahrverbot für Laster über 7,5 Tonnen.

FRANKREICH: Paris hat in diesem Jahr bereits die kritische Grenze für Feinstaub überschritten. Erstmals seit 1997 gab es im März wieder Fahrverbote in der französischen Hauptstadt. Während der Eiffelturm im Feinstaub nur verschleiert zu erkennen war, durften Fahrzeuge mit einer geraden Zahl auf dem Nummernschild einen Tag lang nicht fahren. Metro und Mietfahrräder waren für mehrere Tage kostenlos.

ENGLAND: In London wurde schon 2003 die sogenannte Congestion Charge eingeführt - eine Art Staugebühr. Wer in die Innenstadt fahren will, muss 10 Pfund pro Tag zahlen. Die Stadtverwaltung hatte es 2003 eher darauf abgesehen, den völlig verstopften Straßenverkehr wieder zum Rollen zu bringen, der Umweltschutz war eine Art Nebeneffekt. Großbritannien ist aber hinsichtlich der Abgasnormen lockerer als etwa Deutschland.

ÖSTERREICH: In der Hauptstadt Wien stellt die Feinstaub-Belastung seit Jahren ein Problem dar - auch wenn die Werte in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind. Vom 1. Juli 2014 an soll unter anderem ein bereits bestehendes Fahrverbot für alte Lastwagen verschärft werden.