Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Dicke Luft in Deutschlands Städten: Jetzt schlägt das Umweltbundesamt Alarm und warnt davor, dass in manchen Orten die Grenzwerte in diesem Jahr nicht eingehalten werden könnten. Das geht aus der Datensammlung hervor, die die Behörde ständig im Internet aktualisiert. Umweltverbände fordern von der Bundesregierung ein sofortiges Gegensteuern und die Reduzierung des Autoverkehrs in Innenstädten. Die Kommunen warnen dagegen vor blindem Aktionismus und halten dagegen, nicht der örtliche Straßenverkehr sei der Hauptverursacher für Luftverschmutzung in den Städten.

Feinstaub entsteht beim Betrieb von Motoren, Kraftwerken oder Öfen, durch Abrieb bei Bremsen oder Reifen sowie beim Düngen in der Landwirtschaft. Auch Vulkane, Waldbrände und Bodenerosion verursachen Feinstaub. Es geht um winzig kleine Partikel von nicht einmal einem Tausendstel Millimeter. Für das menschliche Auge sind sie nicht sichtbar.

2005 wurden in einer EU-Verordnung erstmals Grenzwerte für die Feinstaubbelastung in der Luft geregelt. Seit 2007 wurden in bislang 47 Städten und Regionen so genannte Umweltzonen eingeführt. In den meisten sind nur noch Autos mit grüner Plakette zugelassen.

Laut Umweltbundesamt (UBA) sind in Deutschland jährlich 47.000 Todesfälle auf Feinstaub zurückzuführen, etwa durch Lungenkrebs oder akute Atemwegserkrankungen. Besonders anfällig sind Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer mittleren Belastung von mehr als 20 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Dieser Wert wurde im vergangenen Jahr an mehr als der Hälfte der deutschen Messstationen überschritten. Der EU-Grenzwert ist weniger streng als die Empfehlung der WHO: Er beträgt 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Dieser Wert, so die Vorgabe aus Brüssel, darf an höchstens 35 Tagen im Jahr überschritten werden.

Einige Städte haben diese Marke schon jetzt, im April, überschritten oder sind kurz davor. Am Stuttgarter Neckartor lag der gemessene Feinstaub-Wert in diesem Jahr bereits an 36 Tagen über dem erlaubten Wert. In der Berliner Silbersteinstraße wurden 33 Überschreitungen gezählt, in Münster an der Weseler Straße 17, an der Brackeler Straße in Dortmund 15. In Gießen an der Westanlage waren es 14, im bayerischen Ingolstadt an der Rechbergstraße 13, am Schweriner Obotritenring und an der Zitadelle in Mainz jeweils zehn, in Wiesbaden an der Schiersteiner Straße sechs Überschreitungen.

Das Umweltbundesamt sieht den Straßenverkehr als Hauptverursacher der Belastung. Dabei sind hohe Feinstaub-Werte in den ersten Monaten des Jahres häufig mit darauf zurückzuführen, dass die Heizperiode noch andauert. Zusätzlich ist die Partikelkonzentration in der Luft vom Wetter abhängig. Bei Sonnenschein und wenig Wind sammelt sich Feinstaub eher in den unteren Luftschichten. Experten des Umweltbundesamtes erklären die hohen Feinstaub-Werte in Ostdeutschland zusätzlich mit aus polnischen Kohlekraftwerken hinüberwehenden Partikeln.

Ob die Einführung der Umweltplakette der Luftverschmutzung entgegenwirken kann, ist umstritten. Die Kommunen sehen die Wirkung der Umweltzonen kritisch. Die Experten des Umweltbundesbundesamtes kontern: Die Belastung mit Feinstaub habe zwar trotz Einführung der Umweltzonen "nicht signifikant" abgenommen. Die Einführung der grünen Plaketten, so UBA-Fachmann Marcel Langner, sei jedoch richtig gewesen: "Ohne die Umweltzonen hätten wir eine deutlich schlechtere Situation."

Um die Luft-Situation zu verbessern, sind verschiedene Möglichkeiten im Gespräch. Die Kommunen stellen sich gegen Innenstadt-Fahrverbote für Lkw und wollen stattdessen auf eine "Verflüssigung" des Verkehrs setzen - mit intelligenten Ampelschaltungen. Umweltverbände fordern eine Filterpflicht für Dieselloks, Binnenschiffe und Baumaschinen sowie schärfere Bestimmungen für Kamine und Heizungen.