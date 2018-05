Von Götz Münstermann

Berlin. So unübersichtlich und undurchdringlich das Internet mit seinen Angeboten ist, so verhält es sich auch mit Europas größtem Treffen rund um das Thema Digitalisierung, Internet und Datensicherheit. „POP“ lautete das Motto 2018 - in Anspielung auf populistisch aber auch auf populär. Es sollte eine Republica werden, die sich mehr nach Außen öffnet, ihre Themen in den Mainstream bringt. So viel lässt sich bilanzieren: Wenn der Mainstream einmal wie die 9000 Besucher der Konferenz wird, dann muss einem nicht bange werden.

400 Vorträge an drei Tagen auf 19 Bühnen - da ist es kaum möglich, den Überblick zu behalten (Tipp: Die meisten Vorträge wurden aufgenommen und können im YouTube-Kanal der Republica https://www.youtube.com/user/republica2010 nachgeschaut werden). Und einfach sich durch Panels, Podien und Vorträge treiben zu lassen, das ist wegen der Masse an Menschen im „Station“ Berlin schon gar nicht möglich. Deswegen sollte man den Protipp alter Republica-Hasen befolgen: Interessiert dich ein Vortrag wirklich, dann besuche schon die Veranstaltung vorher, um wenigstens einen Stehplatz im Saal zu ergattern. Und selbst das half nicht immer. Die Republica 2018 platzte nicht nur wegen des Angebots aus allen Nähten, sondern auch wegen der Nachfrage. Der Mainstream ist also schon einmal ein bisschen da - aber einer mit einem angenehmen Menschenschlag: keine Ellenbogen, keine Pöbeleien - stattdessen Respekt und Rücksichtnahme bei dieser Vielzahl an Menschen. Die Republica hat etwas von Kirchentag.

Natürlich gab es die Promi-Highlights - etwa mit Chelsea Manning und es wurden einigermaßen nerdige Themen behandelt. Der Erfolg rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien in Europa und Deutschland und die Rolle der sozialen Medien dabei hat für ein sehr breites Themenangebot auf der Repubilca 2018 gesorgt.

So etwa wenn Bernhard Pörksen die „große Gereiztheit im Netz“ analysiert. Zivilcourage im Netz https://youtu.be/QIX9QDcZ4Ag als Notwehr gegen Hass und Trolle gehört zu diesem Themenkomplex und auch die Frage: Warum gelingt es Rechten die Bilder im Kopf zu bestimmen https://youtu.be/Do_xqKiRrpY. Diese exemplarische Auswahl zu diesen Themen bekam durch Sascha Lobos Rede zur Lage Nation https://youtu.be/8VMBaSeCoVY die politische Dimension. Letztendlich fordert er von den Nicht-Rechtsextremisten im Land, offensiv für die Werte der liberalen Demokratie überall einzutreten - nicht nur im Netz Anhängern autoritärer Einstellungen entgegenzutreten.

Doch werden 9000 Besucher der Republica diese Ideen in den Mainstream tragen? Jan Böhmermanns Satireaktion „Reconquista Internet“ mit mehr als 40.000 Mitstreitern gegen rechte Hetze im Netz macht es vielleicht vor. Vielleicht wäre ein Weg, wenn sich die zentrale Republica dezentralisiert, regionalisiert, um ihre Themen in die Republik zu tragen. Das wäre es aber vielleicht Schade um die Atmosphäre zwischen Klassentreffen und Kirchentag.