Von Vanessa Sica

„Früher war alles anders.“ Das würde die ältere Generation angesichts der heutigen Hochzeitszeremonien sagen. Die Generation, die damals noch kurz und knackig – oftmals aus pragmatischen Gründen – geheiratet und anschließend im Wirtshaus nebenan im engsten Kreis auf den Bund der Ehe angestoßen hat. Heute läuten die Hochzeitsglocken tatsächlich anders. Freie Trauungen in abgelegenen Waldstücken, am Strand, an steilen Abgründen mit atemberaubender Kulisse über kostspielige „Donut“- und „Flower-Walls“ (ja, dabei handelt es sich wirklich um aufgestellte Wände, die zur Verköstigung oder Selfie-Hintergründen dienen). Das sind nur wenige Trends der unzähligen Möglichkeiten im digitalen Zeitalter, das Fest der Ehe zu einem ganz besonderen zu gestalten – und perfekt in Szene zu setzen. Heiraten scheint in Mode gekommen zu sein. Klar, dass Generation Y die große Party ganz nach dem Motto „geteilte Freude ist doppelte Freude“ in allen sozialen Netzwerken ihren Followern zugänglich macht und sie daran teilhaben lassen will. Wie das geht? Ganz einfach! Hier sind drei Tipps, wie zukünftige Eheleute den wohl schönsten Tag des Lebens mit dem Web verbinden können:

Austausch: Nach der Verlobung ist vor der Hochzeitsvorbereitung. Und daran sind schon einige frisch verlobte Paare verzweifelt. Verständlich! Schließlich gibt es ja einiges zu organisieren – von der Location über die Papeterie bis zum DJ, Catering, Dekoration und vieles mehr. Wer sich mit der kilometerlangen To-do-Liste überfordert fühlt oder wem kreative Einfälle ausbleiben, dem werden Blogs oder Social-Media-Kanäle, wie Pinterest und Instagram, oder DaWanda die nötige Inspiration liefern. Pinterest-Pinnwände sind ideal, um DIY-Ideen zu sammeln. Ein weiterer Vorteil: Durch das Stöbern nach Hochzeits-Input, kommt man schnell in Kontakt mit anderen zukünftigen Brautpaaren. Der neuste Trend: sogenannte Instabräute-Treffen. Das sind Bräute, die sich mit anderen austauschen möchten oder bereits verheiratete Ehefrauen, die ihre Erfahrungen und Tipps an Bald-Bräute weitergeben möchten. Organisiert und mit vielen Fotos festgehalten wird das Ganze mithilfe der Foto-Sharing-App Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Bride Moments | Charlotte (@bridemoments) am Nov 28, 2017 um 6:02 PST

Hashtag: Auf einer Hochzeit sind alle Augen auf das Brautpaar gerichtet. Im besten Fall sorgt ein Fotograf für schöne Erinnerungsbilder. Was passiert aber mit den spontanen Schnappschüssen, die die Liebsten knipsen? Die gehen oftmals unter. Und am nächsten Tag alle Social-Media-Profile der Gäste zu durchforsten, kann eine lästige Angelegenheit sein. Ein eigen generierter Hochzeitshashtag schafft da Abhilfe! Dafür einfach einen kurzen Text auswählen, der die Namen, Initialen, den Hochzeitstag oder sonstige persönlichen Merkmale beinhaltet. Hier ein paar Beispiele: #HochzeitMaxundErikaMustermann, #MaxundErikasagenJa, #ErikaundMaximGlueck Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass der Hashtag eingängig – aber vor allem noch nicht besetzt ist. Im schlimmsten Fall erscheinen in der Timeline Menschen, die nicht zur Hochzeitsgesellschaft gehören. Wer seine Follower schon vorab in die Hochzeitsvorbereitungen einweihen möchte, kann den Hashtag auch vor dem großen Fest verkünden.

Homepage: Der grobe Tagesablauf mit allen wichtigen Orten der Feier, der Dresscode, die Wegbeschreibung. Und dann sollten noch Kontaktmöglichkeiten vermerkt sein. Wer kennt’s nicht: Der zur Verfügung stehende Platz auf der Einladungskarte reicht oftmals nicht aus. Wie wäre es mit einer Facebook-Gruppe oder – wer es exklusiver mag – einer eigenen Hochzeitshomepage? Im Internet gibt es verschiedene Anbieter, die es sogar ermöglichen, beim Aufrufen der Webseite die Lieblingslieder abspielen zu lassen. Eine Zu- und Absage-Funktion hilft bei der besseren und schnellen Planung. Auf Übernachtungstipps, die Liebesgeschichte der Zukünftigen oder sonstige Hinweise (wie zum Beispiel der auf einen bestimmten Hochzeitshashtag) können mithilfe einer erstellten Homepage problemlos hingewiesen und Essenswünsche ganz einfach erfragt werden.