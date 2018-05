Von Vanessa Sica

Die alten Kochbücher stauben im Regal vor sich hin und eigentlich hat man sowieso schon jedes Rezept zig mal gekocht. Diese leckeren Apps mit ständig wechselnden Gerichten können Abhilfe schaffen.

■ KptnCook: Die App bietet ausgefallene Feierabendrezepte (für den Gaumen und für’s Auge) - zusammengestellt von angesagten Food-Bloggern. Drei ausgewählte 30-Minuten-Gerichte - egal, ob mit Fisch, Fleisch, vegan oder veggie - erscheinen täglich im Newsfeed, werden nach 24 Stunden wieder gelöscht und durch neue ersetzt. Lieblingsrezepte können in der persönlichen Favoritenliste gespeichert werden. Einzelne Kochschritte sind durch Bilder illustriert. Das erleichtert das Kochen und garantiert gutes und stressfreies Gelingen. Besonders praktisch: Der integrierte Portionsrechner verhindert zu große Einkäufe, das spart Geld. Ein weiteres Extra sind die gelisteten Einkaufsmöglichkeiten mit Preisangaben. So finden Sie im Supermarkt um die Ecke alle nötigten Zutaten und erleben keine bösen Überraschungen. KptnCook gibt’s kostenlos für Android- und iOS-Geräte.

■ essen & trinken: Grundnahrungsmittel zu Hause, aber keine Idee, was man daraus zaubern könnte? Die App von "essen & trinken" serviert das passende Rezept. Die vorrätigen Zutaten auswählen - das Programm liefert ein paar Klicks weiter die Menü-Vorschläge. Darüber hinaus werden ständig wechselnde Gerichte angeboten. Auch hier können Sie ihre liebsten Rezepte als Favoriten abspeichern - und mit Freunden teilen. Für Linienbewusste bietet dieses digitale Kochbuch zudem genaue Kalorienangaben. Zeitangaben helfen, das Kochen perfekt in den Tagesablauf zu integrieren. Die App "essen & trinken" gibt es kostenlos für Android- und iOS-Geräte.

■ mealy: Wer ein schnelles und gesundes Abendessen sucht, oder Gerichte, die Lust auf Urlaub machen, der ist bei "mealy" gut aufgehoben. Die App arbeitet nach Themenbereichen, die ausgefallenen und individuellen Rezepte sind von Food-Bloggern für Food-Liebhaber zusammengestellt. Es entsteht ein Community-Gefühl. App-Nutzer können Bloggern folgen, Rezepte abspeichern und die dazu benötigten Zutaten direkt online bestellen. "mealy" will inspirieren und deckt vor allem die neusten Essenstrends ab. Ob vegan, paleo oder glutenfrei - die favorisierte Ernährungsweise kann man in der App voreinstellen. So können Sie Ihren Newsfeed steuern und erhalten Inspirationen für ihren Lebensstil. Wer Neues ausprobieren möchte: Produktideen von Food-Startups runden das Angebot ab. Auch "mealy" gib es kostenlos für Android- und iOS.

■ lecker: Schon mal was von "Ramen Tonkotsu-Style" oder "Caipi Schmorbraten" gehört? Nein? Dann lohnt sich ein Blick in die "lecker"-App. Das virtuelle Kochbuch bietet über 45.000 Rezepte - darunter auch Klassiker, wie Tiramisu, Kartoffelsalat oder Bratnudeln - in den unterschiedlichsten Variationen. App-Nutzer dürfen sich jeden Tag aufs Neue auf ein saisonales Tagesgericht freuen. Von Asiatisch bis Italienisch - hier ist alles dabei. Auch diese App bietet Infos zu Zubereitungszeiten und Kalorien; Einkaufslisten werden angeboten, Lieblingsrezepte lassen sich abspeichern. Wenn Sie Lust auf eine bestimmte Zutat haben, hilft Ihnen die Suchfunktion dabei, sich inspirieren zu lassen. Die "lecker"-App gibt es kostenlos für Android-, Windows- und iOS-Geräte.

■ worst of chefkoch: Wer eher auf das Unperfekte, Skurrile steht oder sich einfach mal schön ekeln will, für den ist der Blog "worst of chefkoch" die richtige Adresse. Die beiden Studenten Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein durchforsten die bei Hobby-Köchen beliebte Rezepteseite "chefkoch.de" nach absurden Menüvorschlägen und versehen sie mit bissigen Kommentaren. Hunderte Rezepte von der Liebes-Mett-Torte, über die Blutwurstlasagne mit Apfel und Camembert bis zum "Nufleika", dem sagenhaften Nutella-Fleischwurst-Käse-Toast. Wer sich "worst of chefkoch" auf Tumblr, Twitter, Instagram oder Facebook anschaut, bekommt garantiert Hunger - auf ein einfaches Butterbrot!