Von Katharina Eppert

Piep! "In 100 Metern rechts abbiegen!", befiehlt der kleine Computer. Am Lenker angebracht gibt er Anweisungen, zeigt dem Radfahrer den Feldweg auf und lässt sich selbst von holprigen Schlaglöchern nicht aus dem Takt bringen. Das GPS-Navigationssystem ist längst nicht mehr nur der ortskundige Beifahrer von Autofahrern. Auch Radfahrer nutzen die schnelle Orientierungshilfe. Dabei ortet der rund 200 Gramm schwere Computer die Position, bastelt eine komfortable Route und errechnet die benötigte Fahrzeit. Er misst aber auch die Höhe und zeichnet den zurückgelegten Weg auf. Tracking (engl. Verfolgung) nennt sich letzteres.

Hilfreich beim Satellitennavigationssystem GPS ("Global Positioning System") ist die Positionsbestimmung, die einem den richtigen Weg weist, wenn man sich verfahren hat. Die Tracking-Funktion ist zudem für Mountainbiker interessant, die quer durchs Gelände brettern möchten. Ihre Wegpunkte können dokumentiert und beispielsweise an andere Radfahrer weitergeben werden, zum Beispiel per Mail. Der Weg geht aber auch umgekehrt: Man legt über eine digitale Karte selbst Koordinate für Koordinate fest und lädt die so gewonnenen Routen-Daten aufs GPS-Handgerät. Danach heißt es: Abfahrt! Neben dem Kartenangebot zählt die Ausstattung als weiteres Kaufkriterium. Viele Modelle besitzen einen Kompass, der wichtig ist zum Navigieren bei sehr langsamer Fahrt und im Stand, und einen Höhenmesser.

Und was ist mit dem Smartphone? Kann man nicht dieses zum Navigieren verwenden? Auch diese Alternative gibt es - und sie ist vergleichsweise günstig. Von kostenlos bis 30 Euro ist alles dabei. Nachteil: Ein Smartphone ist nicht so robust wie ein eigenständiges Rad-Navi. Zudem kann es unter Umständen knifflig werden, die passende App zu finden.

Für die tägliche Orientierung mit dem Rad in der Umgebung bieten sich zum Beispiel die beiden Navi-Apps "Naviki" und "Komoot" an. Bei "Naviki" kann der Nutzer die Fahrradroute entweder spontan auf dem Smartphone abrufen oder zuvor online planen und schließlich über die kostenlose App abrufen. Schnellstraßen meidet die App bei der Planung. Zudem zeigt "Naviki" dem Fahrer Geschwindigkeit und Kilometerstand an. Auf der Suche nach der passenden Radtour kann der Fahrradfahrer mit der App von "Komoot" Rad-Typ oder Kondition berücksichtigen und One-Way oder Rundtouren auswählen. Er hat die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden für die Strecke zu entscheiden. Gleichzeitig zeigt das Programm Sehenswürdigkeiten an, die sich auf dem Weg befinden. Ein Straßenprofil gibt Aufschluss über den Belag und den Straßentyp.

Die dritte Routenplaner-App für Freizeitfahrer kommt vom ADAC. Der ADAC-Touren-Navigator Deutschland liefert über 3000 Radtouren zum Nachfahren. Die redaktionell erfassten Touren sind unter den vier Kategorien Radfahren, Mountainbike, Rennrad und Fernradwege gegliedert. Darüber hinaus vervollständigen Schwierigkeitsgrad, Höhenprofil, Bilder und Karten die Informationen zu jeder Route. Die App lässt sich auch als Tacho mit GPS-Aufzeichnung verwenden.

Doch braucht der Radwanderer solch eine technische Orientierungshilfe wirklich? Auf einfachen Radtouren kann sich ein Radreisender doch mittels Schildern oder Straßenkarte ausreichend orientieren und seine Route planen. Der Vorteil: keine Batterien, keine Technik, keine Kosten für die Anschaffung von Navi oder App. Ob man mit wegweisendem Traditionsblech an der Weggabelung oder digitaler Karte auf einem Computer besser (Fahrrad) fährt, ist wohl Geschmackssache.