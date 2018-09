Von David Fischer

Köln/Berlin. (dpa) - Alle drei Minuten stirbt in Deutschland ein Facebook-Nutzer, ohne dass feststeht, was mit seinem digitalen Erbe geschieht - mit seinen Fotos, Likes und Posts. Das geht aus Zahlen des Verbraucherzentrale Bundesverbandes hervor. Nach dem Tod ihres Angehörigen haben es Familien oft schwer, Internetkonten abschalten zu lassen oder - wie nach dem Germanwings-Absturz - die Verbreitung privater Bilder zu verhindern. Was Angehörige im Ernstfall tun können und wie jeder schon zu Lebzeiten Vorsorge treffen kann: