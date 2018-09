Stuttgart. (dpa) Die Zeitungsverleger in Baden-Württemberg schöpfen trotz weiter schrumpfender Auflage und Anzeigenerlöse neue Hoffnung. "Wir sind zuversichtlich, dass in naher Zukunft der Boden bei der Entwicklung der Werbeumsätze erreicht sein wird und unsere Anstrengungen für eine bessere Vermarktung Früchte tragen wird und zu einem Turnaround im Werbemarkt führen wird", sagte Stephan Bourauel, Geschäftsführer des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV). Er verwies auf die steigende Reichweite der Blätter. "Die Zeitung ist das glaubwürdigste Werbemedium", sagte Bourauel. Der Verband trifft sich an an diesem Freitag in Konstanz und Meersburg zu seiner Jahrestagung.

Im vierten Quartal des Jahres 2013 wurden in Baden-Württemberg täglich im Durchschnitt 1,9 Millionen regionale und lokale Abo-Zeitungen - inklusive E-Paper - verkauft. Das ist im Vergleich zum vierten Quartal 2012 ein Rückgang von 1,65 Prozent. Bundesweit war das Minus mit 2,97 Prozent allerdings höher. Bei den Anzeigen verbuchten die Verleger im vergangenen Jahr einen Rückgang von 7,1 Prozent gegenüber 2012.

Dennoch erreichten die Zeitungen laut Media-Analyse so viele Menschen wie nie zuvor. 45,5 Millionen Deutsche lesen täglich Zeitung. Hinzu komme, dass gut 41 Prozent der Internetnutzer regelmäßig die Angebote der Verlage im Netz nutzten. Selbst bei den Jugendlichen unter 19 Jahren lese ein Drittel täglich die gedruckte Zeitung.

Bourauel erklärte, diese Fakten zeigten eindeutig, dass die Zeitungen der beste Werbeträger seien. "Unsere Aufgabe ist es, die Stärken der Zeitung wieder in die Köpfe der Werbeagenturen hereinzubringen." Bisher wisse niemand genau, wie Werbung im Internet wirke. "Wir sind deshalb zuversichtlich, dass der eine oder andere Anzeigenkunde zur Zeitung zurückkehrt." Die Verleger hätten aber auch Hausaufgaben zu erledigen: "Die Zeitung muss noch stärker gemeinsam vermarktet werden."

Für ein Wiedererstarken der Zeitung spreche auch der Einstieg des US-Starinvestors Warren Buffett in zahlreiche US-Lokalblätter. "Warum kauft Warren Buffett eine Lokalzeitung nach der anderen?", fragte Bourauel. Die Zeitungen böten weiter Potenzial.

Bourauel, der auch Mitglied der BDZV-Kommission bei den Tarifverhandlungen ist, zeigte sich zuversichtlich, dass es noch vor Ostern eine Einigung mit den Gewerkschaften geben könnte. Er erwarte einen ausgewogenen Abschluss, der den Interessenlagen beider Seiten Rechnung tragen dürfte. "Wir wollen am Donnerstag abschließen." In Baden-Württemberg hatte es zahlreiche Warnstreiks der Redakteure gegeben.

Dagegen erklärte DJV-Sprecher Hendrik Zörner: "Ich halte es für unrealistisch, dass es am Donnerstag eine Einigung gibt." Dafür sei man an einigen Punkten noch zu weit auseinander. Zörner forderte: "Die Verleger müssen sich in Sachen Einkommen bewegen." Bei den Gehältern fordern Verdi und DJV ein Plus von bis zu sechs Prozent. Die Gewerkschaften wollen zudem, dass Online-Redakteure in die Tarife integriert werden.

Bei der Jahrestagung am Bodensee wird der Vorsitzende des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV), Valdo Lehari jr., auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßen. Der Regierungschef wird die Festrede zum Thema "Die Entwicklung der Medien im Zeichen der Digitalisierung" halten. Außerdem ist auch Landtagspräsident Guido Wolf geladen. Der Bewerber für die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl spricht über "Beschleunigte Medien - Bessere Politik?"