Von Christof Bock

Berlin. (dpa) Man muss sich diese Zahl einmal auf der Zunge zergehen lassen: Gerade einmal zwölf Prozent des deutschen Fernsehpublikums haben beim WM-Halbfinale am Dienstag das Spiel der deutschen Nationalmannschaft nicht verfolgt. Während die erschlagende Mehrheit beim 7:1 gegen Brasilien jubelte, schrie, grölte oder aus Freude Böller aus dem Fenster warf, schauten diese anderen Menschen still Krimis, Dokumentationen oder Kabarett. Da Deutschland am Sonntag Weltmeister werden könnte, fühlt sich die Minderheit wahrscheinlich noch kleiner und bedrängter. Dennoch muss kein Fußball-Muffel um 20 Uhr schlafen gehen, nur weil in der ARD statt «Tatort» ab 21 Uhr die WM zu sehen ist. Es gibt noch Alternativen, nur sind sie oft nicht so taufrisch.

«Kill the Boss», um 20.15 Uhr auf RTL, ist erst drei Jahre alt und damit einer der Topfilme des Abends. In der schwarzen Komödie mit Jason Bateman, Kevin Spacey und Jennifer Aniston wollen drei Freunde ihre unerträglichen Chefs loswerden. Also heuern sie einen Kriminellen an, um die Drecksarbeit zu erledigen. Doch der hat nicht die geringste Lust, die Verbrechen zu begehen. Aber er steht mit Ratschlägen zur Seite. Die drei Amateur-Mörder sollen jeweils den Chef des anderen aus dem Weg räumen. So könnte jeder für sein Alibi sorgen und die Hemmschwelle sei geringer. Doch natürlich kommt es anders. Der todsichere Plan läuft komplett aus dem Ruder.

Wer das zu brutal findet, kann aufs «Traumschiff» fliehen. Das legt um 20.15 Uhr im ZDF ab. In der Folge «Papua Neuguinea» aus dem Jahr 2009 sucht ein kahlköpfiger Erfinder (Markus Majowski) im Regenwald nach einem Wundermittel, das seinen Schopf wieder sprießen lässt.

«Schnäppchenjäger» ist derweil der vielsagende Titel einer Reportage auf dem Free-TV-Sender Sat.1 Gold. Sie läuft in der Reihe «Süddeutsche TV Thema» und beschreibt, wie Gebrauchtwaren in den vergangenen Jahren en vogue wurden, seien es Möbel, Klamotten oder Autos.

Ein Wiedersehen mit Louis de Funès gibt es auf 3sat. Dort tobt «Balduin, der Schrecken von St. Tropez» durch den liebenswerten Klamauk aus dem Jahr 1970. Diesmal wird der Held zwangspensioniert.

Lange keinen anspruchsvollen Erotikfilm mehr gesehen? «Der Loulou» (1979) gilt in Frankreich als Klassiker der Kino-Leidenschaft. Durch Zufall lernt Nelly in einer Discothek den ebenso charmanten wie sinnlichen Louis, genannt Loulou, kennen und bricht aus ihrer Beziehung aus. Gérard Depardieu als Ex-Knacki und Tagedieb war damals um die 30 und ein ansehnlicher Kerl - Isabelle Huppert (Nelly) gerade 26 und noch mal um einiges ansehnlicher als er - 21.45 Uhr auf Arte.

Oder vielleicht mal ein sehr ungewöhnliches Thema: Der kleine Sender TLC - er ist frei zu empfangen - zeigt, wie in den USA fünf Menschen die isolierte Welt der Amish-Sekte verlassen und ihr Glück in New York suchen. Die Dokusoap «Breaking Amish» startet um 21.55 Uhr.