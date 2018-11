Mainz (dpa) - Die Show «Wetten, dass..?» kehrt mit TV-Satiriker Jan Böhmermann für zwei Sendungen von «Neo Magazin Royale» zurück - doch ein Comeback ist beim ZDF nicht geplant. «Derartige Überlegungen gibt es nicht», sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Es gibt in dieser und in der kommenden Woche das "Neo Magazin Royale" mit dem Untertitel "Wetten, dass..? – 1" beziehungsweise "Wetten, dass..? – 2".» Der Moderator hatte im Spotify-Podcast «Fest & Flauschig» am Sonntag überraschend angekündigt, dass er das frühere Samstagabend-Flaggschiff des ZDF in seine ZDFneo-Sendung holen will.

«Wir baggern seit, ich glaube, zwei Jahren am ZDF 'rum, dass die uns mal 'ne "Wetten, dass..?"-Sendung machen lassen», sagte Böhmermann im Podcast. «Und zwar jetzt gar nicht so aus Verarsche oder sowas, sondern weil ich glaube, das ist schade, dass es das nicht mehr gibt. Und weil ich Bock hab', das mal auszuprobieren, wie das ist.» Er sehe es als Entschädigung des ZDF dafür, dass zwischenzeitlich eine falsche Sendung «Neo Magazin Royale» ausgestrahlt worden war. Der ZDF-Sprecher sagte über den Moderator: «Man sollte sich immer bewusst machen, dass es sich bei Jan Böhmermann um einen Satiriker handelt.»

Grimme-Preisträger Böhmermann lädt sich für die Sendungen am 13. und 20. Oktober den CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn, Ex-ARD-«Tagesthemen»-Moderator Ulrich Wickert sowie die Musiker DJ Bobo, Eko Fresh sowie Model und Sängerin Eva Padberg ein. Das ZDF hatte «Wetten, dass..?» Ende 2014 eingestellt - nach 33 Jahren. Erster Moderator war Frank Elstner, langjähriger Moderator Thomas Gottschalk, zuletzt moderierte Markus Lanz.

Böhmermann sieht seine Aktion nach eigenen Worten nicht bloß als einen Teil seiner ZDFneo-Sendung: «Wir machen nicht in unserer Sendung "Wetten, dass..?", sondern wir machen "Wetten, dass..?".» Der 35-Jährige hat schon viele Ideen dafür: An Wetten wünscht er sich zum Beispiel etwas mit «Bagger und Bungee». Manches will er aber auch anders machen: «Die Gummibärchen werden durch Geleebananen ersetzt», schrieb Böhmermann am Dienstag auf Twitter - in der Sendung gab es früher Gummibärchen für die Gäste.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hatte Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator nach dessen «Schmähgedicht» über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der ersten Oktoberwoche eingestellt. Erdogans Anwalt legte dagegen Beschwerde ein. Böhmermann hatte das Gedicht «Schmähkritik» Ende März in «Neo Magazin Royale» vorgetragen. Daraufhin ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts.

«Neo Magazin Royale» wird an diesem Donnerstag, 13. Oktober, um 22.15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt, die darauffolgende Sendung ist für Donnerstag, 20. Oktober, 22.15 Uhr geplant.

