Von Jörg Fischer

Saarbrücken. (dpa) Seit 10 Jahren ist die Landesmedienanstalt des Saarlands (LMS) zentraler Ansprechpartner für Bürgerbeschwerden über Programme der Privatsender. Jedes Jahr beschweren sich Hunderte Zuschauer über die Internet-Plattform «programmbeschwerde.de». Die Nachrichtenagentur dpa sprach mit dem Leiter der Abteilung Programm und Jugendschutz bei der LMS, Werner Röhrig.

Was war der Grund, um die Beschwerdeplattform zu schaffen?

Vor zehn Jahren gab es im privaten Fernsehen eine Fülle von fragwürdigen Sendeformaten. Das waren die sogenannten Ekel-Shows wie das RTL-Dschungelcamp oder Formate wie «Big Brother» mit fragwürdigen Charakteren, die sich in Mobbingszenen gegeneinander ausspielten. Zugleich gab es eine Welle von Schönheitssendungen, die Jugendschutzdiskussionen ausgelöst haben. Die öffentliche Empörung über diese neuen Versuche, Aufmerksamkeit zu erregen und Quote zu generieren, fand ungeordnet statt. Es empörten sich unter anderem Politiker, Kleriker oder Tierschützer. Was fehlte, waren Informationen über die tatsächlich zuständigen Stellen.

Wie konnten Sie den Zuschauern helfen?

Die Organisation der Aufsicht über den privaten Rundfunk schien damals vielen Bürgern intransparent. Sie konnten schlicht nicht wissen, an wen sie sich mit einer Beschwerde wenden müssen. Unser Anspruch war, Scout zu sein und dafür zu sorgen, dass die Anliegen an die richtige Stelle kommen. Das konnten wir erfüllen. Wir stellten aber auch fest, dass es viele übergreifende Fragen gibt - etwa, warum in Nachrichtensendungen auch tagsüber schockierende Bilder zu sehen sind, während Spielfilme mit ähnlichem Inhalt erst abends gesendet werden dürfen.

Was empörte die Zuschauer damals besonders?

Zu Beginn gab es eine mehr Unmuts-orientierte allgemeine Empörung über Grenzverletzungen und vermeintlichen Tabu-Brüche, etwa bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) nach dem Motto: Welche Kraftausdrücke packt Herr Bohlen noch aus? Das Ganze wurde verstärkt, wenn die Kandidaten nackt durch die Boulevardpresse huschten.

Hat sich die Art der Empörung verändert?

Es hat sich ein differenzierter begründetes Beschwerdeverhalten herausgebildet. Die Fragen erstreckten sich zunehmend auf recht konkret Sachverhalte. Beim Jugendschutz ging es um Verhaltensweisen, etwa in Reality-Shows, wie «Frauentausch», oder die Art der Darstellung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie «Hartzer».

Wie viele Beschwerden gehen bei ihnen pro Jahr ein?

Die Zahl der ernstzunehmenden Beschwerden ist von anfangs 200 bis 300 pro Jahr gestiegen und hat sich nach drei vier Jahren bei 800 bis 1000 eingependelt - nicht eingerechnet Beschwerdewellen.

Zum Beispiel?

Wenn ein Sachverhalt von einer Community wahrgenommen wird, die gut vernetzt ist - wie die der «Gamer», kommt es zu solchen Beschwerdewellen. So stieß 2011 ein ironisch angelegter Bericht von RTL über die «gamescom» (Computerspielmesse) auf eine recht humorlose Szene und löste einen «shit storm» aus. Bei uns gingen in ein, zwei Tagen 12 000 Beschwerden ein und legten kurz den Server lahm. Die Beschwerden waren qualitativ schlecht - meist per «copy and paste» gleichen Inhalts. Rechtlich war der Inhalt der Sendung nicht zu beanstanden, allerdings hat sich RTL bei den «Gamern» entschuldigt.

Was hat sie besonders angerührt?

Gut begründete Empörung gab es zur Berichterstattung im privaten Fernsehen über den Freitod von Nationaltorwart Robert Enke 2009. Ein Fernsehteam hatte am Ort, wo sich Enke vor einen Zug geworfen hatte, dessen Frau gefilmt und interviewt. Das war ein ganz klarer Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag. Die Betroffenheit der Zuschauer war sehr eindringlich formuliert und beeindruckend. Das war das Ernsteste, was ich in den zehn Jahren an Publikumsreaktionen mitbekommen habe.

Über Sendungen wie das RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» oder «DSDS» regt sich heute kaum einer mehr auf. Die Privatsender arbeiten immer weniger mit Tabubrüchen. Braucht man noch eine solche Beschwerdestelle?

Der Mediendschungel wird immer unübersichtlicher. Man braucht auf jeden Fall eine Beschwerdestelle, die dem Gefühl abhilft, man stünde schutzlos einer unkontrollierten Medienmacht gegenüber. Man muss darüber aufklären, dass es nirgendwo einen rechtsfreien Raum gibt - auch im Internet nicht. Das ist im Moment eines unserer wachsenden Betätigungsfelder - auch wegen der zunehmenden Verbreitung von TV-Inhalten im Netz.

ZUR PERSON: Werner J. Röhrig ist seit 1991 bei der LMS für die Bereiche Jugendschutz und Programm tätig. Außerdem ist er Prüfer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), in den Prüfgruppen der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) und der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK). Er betreut das Bürgerportal von Beginn an.