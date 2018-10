Reutlingen. (dpa) Die Pleiten überregionaler Zeitungen wie der "Frankfurter Rundschau" und der "Financial Times Deutschland" trüben nach Überzeugung von Verlegern zu Unrecht das Bild der Branche. "Das Negativ-Image aus diesen Fällen wird völlig falsch auf die Regionalzeitungen übertragen", sagte der Vorsitzende des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV), Valdo Lehari jr., der Nachrichtenagentur dpa. Die Lage erfordere einen genaueren Blick.

"Wir dürfen nicht alles über einen Kamm scheren", sagte Lehari einen Monat vor der diesjährigen Verlegertagung in Ravensburg. Größere Probleme hätten Kauf-Zeitungen und andere überregionale Blätter. Auf regionaler Ebene sei die Situation speziell in Süddeutschland besser, auch wenn der Auflagenverlust sich hier zuletzt mit 1,2 Prozent (Bayern) und 1,9 Prozent (Baden-Württemberg) dem bundesweiten Minus von 2,5 Prozent annähere. Im internationalen Vergleich stünden die deutschen Verlage ohnehin ziemlich gut da. Angesichts der Wirtschaftskrise spürten Verlage in Frankreich, Spanien und Italien viel heftigeren Gegenwind.

Im Südwesten profitierten die insgesamt 56 Verlage immer noch von der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage im Land. Das spiegelt sich laut Lehari auch im Geschäft mit den Stellenmarkt-Anzeigen. Hier habe es zwar zuletzt spürbare Rückgänge gegeben, aber - über die vergangenen drei Jahre betrachtet - sei diese Rubrik wieder ein ganz wichtiger Umsatzbringer gewesen. Es sei bemerkenswert und erfreulich, dass trotz aller Online-Portale die klassische Stellenanzeige in der Zeitung ihre Bedeutung weitgehend behalten habe. "Das zeigt die Leistungskraft der Blätter. Das ist eine gute Nachricht."

Zu den positiven Nachrichten zählt nach den Worten von Lehari auch das nun beschlossene Leistungsschutzrecht. "Das ist europaweit von höchster Bedeutung. Darauf haben andere Staaten wie Österreich nur gewartet."

Das Gesetz, das das Urheberrecht der Zeitungen an Artikeln zumindest jenseits von "einzelnen Wörtern" stärke, sei ein richtiger Schritt gewesen. "Das konnte man schon daran sehen, mit welcher Kraft und welchem Einsatz Google versucht hat, es zu verhindern", sagte Lehari, der auch Verleger des "Reutlinger General-Anzeigers" ist. Jetzt komme es darauf an, dass die Verlage gemeinsam zu ihrem Recht kämen. "Es macht Sinn, das im Rahmen eines gemeinschaftlichen Verwertungsprojekts zu lösen."

Für die Verlage geht laut Lehari auch im Südwesten wohl kein Weg daran vorbei, für ihre Online-Angebote in absehbarer Zeit Geld zu verlangen. "Das ist die zentrale Herausforderung in diesem oder im nächsten Jahr." Er gehe davon aus, dass Ende 2014 viele Texte der Zeitungen nicht mehr kostenlos im Netz stünden. Vorbild könne hier die Schweiz sein, die in Sachen "Paid Content" fast europaweit eine Vorreiterrolle spiele. Aktuell sei die Reichweite der Zeitungen - also die Zahl der Nutzer in Print und Online unabhängig vom Abonnement - "so groß wie nie."