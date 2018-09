Aufatmen am Main: Die traditionsreiche Frankfurter Rundschau erscheint weiter. Unter dem neuen Eigentümer, der FAZ, könnte das Blatt aber vor einer weiteren Herausforderung stehen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main. (dpa) Die insolvente Frankfurter Rundschau (FR) wird von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) übernommen. Das Bundeskartellamt in Bonn gab am Mittwoch, 27. Februar, grünes Licht für den Kauf. Nach früheren Angaben der Insolvenzverwaltung soll der Kaufvertrag bereits am Donnerstag unterzeichnet werden.

Allerdings müssen die weitaus meisten Mitarbeiter des Verlags gehen. Die FAZ übernimmt in ihrem bislang bekannten Konzept nur 28 Beschäftigte der Redaktion, an der verlagseigenen FR-Druckerei hat sich zudem kein Interesse. Hunderte FR-Mitarbeiter haben bereits ihre Kündigungen erhalten.

Das Bundeskartellamt hatte geprüft, ob der FR-Marktanteil bei einem Verschwinden vom Markt ohnehin an die FAZ fallen würde und ob es einen ernsthaften alternativen Käufer für das Traditionsblatt gibt. "Wir haben hier eine sogenannte Sanierungsfusion geprüft und im Ergebnis bejaht", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. Hätten die Kartellwächter das Angebot der FAZ abgelehnt, wäre nach Angaben der Insolvenzverwaltung bereits an diesem Freitag (1. März) keine Ausgabe der FR mehr erscheinen.

Nach jahrelanger Krise hatte die FR aufgrund der hohen Verluste im vergangenen November Insolvenz angemeldet. Hauptgesellschafter sind bislang noch die Kölner Mediengruppe M. DuMont Schauberg und die SPD-Medienholding ddvg.