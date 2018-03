Berlin. (dpa) Til Schweiger hat als neuer «Tatort»-Star die beste Einschaltquote seit fast 20 Jahren für den ARD-Krimiklassiker geholt: 12,57 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 33,5 Prozent) schalteten am Sonntagabend um 20.15 Uhr den Krimi «Willkommen in Hamburg» ein.

Damit lagen Schweiger und sein Kollege Fahri Yardim als Kommissar Yalcin Gümer noch vor dem Münsteraner «Tatort»-Gespann mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl, die mit ihrem Fall «Das Wunder von Wolbeck» am 25. November 2012 im Schnitt 12,19 Millionen Zuschauer interessierten.

Die Bestmarken des Hamburger Duos Stoever (Manfred Krug) und Brockmöller (Charles Brauer) konnte Schweiger jedoch nicht knacken: Den Rekord nach dem Start der Messung im wiedervereinten Deutschland in allen 16 Bundesländern Mitte 1992 hält der Krimi «Stoevers Fall» am 5. Juli 1992 mit 15,86 Millionen Zuschauern. Am 25. September 1993 erreichten sie noch einmal 12,83 Millionen Menschen.

Der Schweiger-Film entpuppte sich vor allem beim jüngeren Publikum als Hit: Bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren betrug der Marktanteil nach Angaben der Marktforschungsfirma Media Control (Baden-Baden) 33,8 Prozent.

Unter den Bundesländern war die Resonanz in Schleswig-Holstein (46,8 Prozent), Hessen (43,2 Prozent), Hamburg (41,3 Prozent) und Bremen (40,6 Prozent) laut Media Control am besten, in Sachsen-Anhalt (15,3 Prozent) und Sachsen (23,1 Prozent) am schwächsten.

Hinter dem «Tatort» rangierte die Rosamunde-Pilcher-Verfilmung «Sonntagskinder» mit 5,50 Millionen Zuschauern (14,7 Prozent) auf Platz zwei. Die Sat.1-Krimiserie «Navy CIS» erreichte 3,85 Millionen Zuschauer (10,3 Prozent), die RTL-Komödie «Evan Allmächtig» 2,16 Millionen (5,9 Prozent) und die ProSieben-Liebeskomödie «Freundschaft plus» 2,08 Millionen (6,0 Prozent).

In der Jahresgesamtwertung steht das ZDF mit 13,5 Prozent auf Platz eins. Es folgt die ARD mit 12,4 Prozent. RTL erreicht als stärkster Privatsender 12,1 Prozent. Sat.1 folgt dahinter mit 8,1 Prozent vor Vox mit 5,8 Prozent. ProSieben bringt es auf 5,3 Prozent. RTL II kommt auf 4,0 Prozent, Kabel eins auf 3,9 Prozent und Super RTL auf 2,0 Prozent.