Von Carsten Rave

Berlin. (dpa) Wenn eine bislang weitgehend unbekannte Sportlerin wie Britta Heidemann gegen eine ukrainische Fechterin den Degen im olympischen Finale schwingt, ist es schon erstaunlich, dass mehr als sieben Millionen Menschen im Fernsehen zuschauen. Auch ist es beachtlich, dass mehr als sechs Millionen Menschen im ZDF dran sind, wenn Fechterin Heidemann 20 Minuten lang - wie im Nervenkrieg des Halbfinales - nur herumsitzt und auf eine Entscheidung wartet.

Die Einschaltquoten beim klassischen, linearen Fernsehen bei ARD und ZDF, die 260 Stunden Olympia zeigen, sprechen im Grunde eine deutliche Sprache. Das Pantoffelkino ist nach wie vor Informationsmedium Nummer eins bei Olympia. Noch, denn zunehmend kaufen die neuen Medien - die Livestreams bieten 600 Stunden Olympia - der guten alten Glotze den Schneid ab. Das ZDF meldete für Samstag bereits etwas mehr als eine Million Livestream-Abrufe. Die ARD verbuchte am Sonntag allein 1,5 Millionen Mal von PCs oder Laptops abgerufene Streams und 105 000 Mal von mobilen Smartphones.

1,5 Millionen Abrufe - So viele klinkten sich im Internet in Peking 2008 über die ganzen Spiele bei der ARD im Netz ein. Frisst Streaming das alte Programm auf? «Hauptprogramm und Streaming sind völlig unterschiedlich angelegt», teilte ARD-Teamchef Walter Johannsen der Nachrichtenagentur dpa mit. «Das Streaming ist lediglich eine Ergänzung des Hauptprogramms. Im Hauptprogramm zeigen wir einen Großteil der Bilder aus London live, insbesondere dann, wenn Wettkämpfe aus deutscher Sicht besonders spannend sind.»

Allerdings liefen oft bis zu zehn verschiedene Disziplinen parallel, man könne aber immer nur ein Bild senden. «Deshalb bringen wir zwischen Live-Bildern auch Zusammenfassungen oder zeitversetzte Ausschnitte aus den rund 300 Stunden Programm, das uns von den Wettkampfstätten jeden Tag zur Übernahme angeboten wird», so Johannsen.

Auch das ZDF spürt die zunehmende Internetpräsenz seiner Zuschauer. «Medienlandschaft und Sehgewohnheiten haben sich in den vergangenen vier Jahren grundlegend geändert», sagt ein Sprecher. «2008 war die Nutzung von Livestreams auf Smartphones oder Tablet-PC vielleicht schon denkbar, aber kaum für ein breites Publikum realisierbar. Vorteil: die Nutzung von Computern neben dem Fernsehen wird mehr und mehr zum Normalfall.»

Für die Hauptprogramme von ARD und ZDF, die wechselweise über Olympia berichten, könnte ihr Netzangebot zur hauseigenen Konkurrenz werden. Denn in den Livestreams sieht der Zuschauer genau das Sportereignis, für das er sich am meisten interessiert. Er muss sich nicht wie im Hauptprogramm mit moderierten Sportsendungen herumplagen, mit Experten, die ihn nicht kümmern, mit Interviews, von denen er nichts wissen will oder mit Sportübertragungen, die nicht live sind.

Denn das größte Ärgernis der Fans ist auch bei diesen Spielen, dass sie in den Hauptprogrammen immer mal Sport zu sehen bekommen, der nicht live ist. Warum steht nicht «live» unter dem Senderlogo, wenn die Sendung wirklich live ist? «Innerhalb unserer Berichterstattung kündigen unsere Moderatoren klar und deutlich an, ob live zu einem Wettbewerb abgegeben wird oder ob es sich um eine Aufzeichnung handelt», heißt es vom ZDF.

Johannsen sagt, «Live»-Hinweise stiften Verwirrung. «Nachdem wir zum Beispiel einen Laufwettbewerb live gezeigt haben, ist danach Gelegenheit, die Zuschauer über die zwischenzeitliche Entwicklung beim Weitsprung, Diskuswerfen oder Stabhochsprung auf den neuesten Stand zu bringen. In einem solchen Fall dürfte daher kein Dauerlogo "live" eingeblendet werden, die Einblendung müsste also während der Übertragung ständig gewechselt werden. Das wäre vermutlich eher verwirrend.»

Vielleicht überholt das Netz das althergebrachte TV schon bei den nächsten Spielen 2016 in Rio de Janeiro - dann werden die Spiele aufgrund der Zeitverzögerung zur Nachtveranstaltung. Zu später Stunde wollen die Fans bestimmt erst recht «Sport pur» und keine Studio-Plaudereien. Die Nutzung wird weiter zunehmen - Nur für die Einnahmen von ARD und ZDF ist die Entwicklung von Nachteil, denn im Netz darf nicht geworben werden.