Ludwigshafen. (dpa) Die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin, Lena Odenthal, geht auch im kommenden Jahr zweimal auf Verbrecherjagd. Vor 2011 ermittelte sie noch dreimal pro Jahr. «Weil Ulrike Folkerts viele Projekte hat und nicht so viel Zeit hat, ist das auf zweimal zurückgegangen», sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) am Donnerstag. Ein Ende des Ludwigshafener Teams mit dem Kollegen Mario Kopper (Andreas Hoppe) ist vorerst nicht in Sicht: «Im Moment gibt es dafür keine Anzeichen.» Die 51-jährige Folkerts spielt seit 1989 Lena Odenthal, Kopper ist seit 1996 dabei. Den jüngsten ARD-«Tatort» mit dem Titel «Kaltblütig» sahen am vergangenen Sonntag über 10 Millionen Zuschauer..

Hoppe hatte in der WDR-Sendung «Montalk» vom 7. Januar auf die Frage, ob er sich eine Arbeit als Musikredakteur vorstellen könne, gesagt: «Wir machen nur noch zwei "Tatorte", ich hätte noch ein bisschen Zeit.» Die Internet-Fanseite «Tatort-Fundus» hatte daraufhin geschrieben, dass das «Tatort»-Team mit Odenthal und Kopper möglicherweise 2014 das letzte Mal ermitteln werde. Die von Hoppe erwähnten zwei Folgen müssten 2014 gesendet werden, weil eine weitere Folge bereits abgedreht sei und wahrscheinlich im September in der ARD laufe.