Von Carsten Rave

Berlin. (dpa) Ein kindlicher Held, der jedem Klischee widerspricht. Der Junge mit dem kurz geschorenen Haarschopf ist zwölf Jahre alt. Er hat eine leichte Hasenscharte über der Lippe, die Nase ist platt, ein Hörgerät klemmt hinterm linken Ohr. «Kindkind», gespielt von Alane Delhaye, wird er in der deutschen Übersetzung genannt. «P'tit quinquin» im französischen Original. Vier Teile hat die Krimiserie, die Arte an diesem Donnerstag (ab 21.45 Uhr) und eine Woche später zeigt.

Kindkind wohnt im Nordwesten Frankreich, nicht weit weg von der Küste bei Calais, dort wo diese kauzigen Menschen zu Hause sind, die der französische Komiker Kad Merad in dem Kino-Erfolg «Willkommen bei den Sch'tis» über Frankreichs Grenzen hinaus bekannt machte. Diesem Menschenschlag entspringt auch Regisseur Bruno Dumont, den Arte Frankreich mit der Produktion einer Serie beauftragte, die ein wenig von den pfiffigen «Pfefferkörnern» des Norddeutschen Rundfunks und der verschrobenen Mystik von «Twin Peaks» in sich trägt.

Da steht er nun: «Kindkind», der vom ermittelnden Kommissar Van der Weyden (Bernard Pruvost) einfach nur als «Rotzlöffel» diskriminiert wird. Der Junge, der am liebsten Knallkörper in den Vorgärten hochgehen lässt, hat drei Freunde, seine Rackerbande, den «kleinen Strolchen» nicht unähnlich. Mächtig verliebt ist er in Eve (Eve Terrier) - Die Zuneigung beruht, ganz entgegen jeder handelsüblichen TV-Story, aber auf Gegenseitigkeit. Er nennt sie «Meine Liebe», sie ihn «Mein Lieber».

So spielen sie mit toten Mäusen, zünden die Böller und drehen mit ihren Rädern einsame Kreise auf der Landstraße, würde nicht plötzlich eine tote Kuh am Himmel kreisen. Die bringt nämlich ein Helikopter ins Dorf. Darauf stürzen sich gleich Kommissar Van der Weyden und sein Gehilfe Carpentier (Philippe Jore). Ihre Markenzeichen: Van der Weyden hat tourette-ähnliche Zuckungen um die Augen, den Mund, am Hals und in den Beinen. Und Carpentier verfügt noch über einen gelblichen Schneidezahn im Oberkiefer.

Da stehen sie nun vor der toten Kuh und erfahren von der Gerichtsmedizin, dass auch menschliches Blut und menschliche Leichenteile im Rindvieh versteckt sind. Ganz nach dem Geschmack der kleinen «Rotzlöffel», die trotz des Verbots von Kommissar Van der Weyden immer auf Ballhöhe bleiben und sich an der Klärung des gemeinen Verbrechens beteiligen. Es sind ja schließlich Ferien. «Die Bestie Mensch», so formuliert es Carpentier und so lautet der Untertitel der ersten Folge, hat zugeschlagen.

Die Kritiker, die sich die Serie im Vorfeld anschauten, sind angetan von ihrer Atmosphäre: «Bruno Dumont setzt seine nordfranzösische Heimat liebevoll in Szene», kommentierte die Programmzeitschrift «TV Digital». «Der urkomische Vierteiler aus Flandern pfeift auf Genregesetze, Logik und Tempo», schrieb «TV Today». «Dafür porträtiert er abgrundtief schräge Typen».