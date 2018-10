Von Elena Zelle

Berlin. (dpa) Ein fast fünf Meter langer weißer Hai und eine junge Frau mit langem blonden Haar schwimmen gemeinsam im Pazifik. Ein Taucher hält sich an der Rückenflosse des Raubfisches und wird vorsichtig durch das Wasser gezogen. Ungewohnt schön, fast anmutig sind diese Bilder des weißen Hais. Oscar-Preisträger, Abenteurer und Unterwasserfilmer Mike Hoover (Kurzfilm «Up», 1984) zeigt den berüchtigten weißen Hai in einem ganz anderen Licht. Hauptdarsteller der Dokumentation «Der weiße Hai - Täter oder Opfer?» ist Hai-Männchen «Bruce», der dem Team immer wieder vor die Kamera schwimmt. Zu sehen ist das Werk von Produzent Hoover und Regisseur Steve Morris am Freitag (8. August, 21.15 Uhr) auf Arte.

Eine klassische Tierdokumentation ist es nicht geworden: Der Film ist keine Abhandlung über Verhalten und Lebensraum von Haien. Auch die sonst oft gern gezeigten Grusel-Hai-Szenen fehlen. Vielmehr kann man das Team beobachten, wie es an der Dokumentation und mit den Tieren arbeitet. Was plant die Crew? Welche Hürden gibt es? Wovor haben die Taucher Angst?

Dass Hoover und Morris diesen Einblick gewähren und erst später zeigen, ob und wie die Probleme gelöst werden, vermittelt nicht nur ein vielschichtiges Bild über die Bedrohung und die Faszination, die von Haien ausgeht. Sie erzeugen dadurch auch eine ungemeine Spannung, wie sie in Dokumentationen selten ist. Aufgeregte, bedrohlich tönende Musik braucht der Film daher nicht. Die Bilder werden stattdessen begleitet von entspannten Gitarren-Klängen.

Morris drehte mit einem Team aus Wissenschaftlern, Freitauchern, Kameramännern, einem Killerwal-Trainer und einem Unterwasser-Model als Meerjungfrau vor der mexikanischen Insel Guadalupe. Zentrales Element des Teams ist die Crittercam. Das ist eine Kamera, die an der Rückenflosse des Hais befestigt wird und Bilder aus seinem Blickwinkel liefert. Und den Forschern die Möglichkeit gibt, das natürliche Verhalten der Tiere zu beobachten.

Nur selten arbeiten die Filmemacher aus einem Unterwasser-Käfig heraus. Das ursprüngliche Vorhaben, ungewöhnliche Bilder mit Hilfe einer Tauchhülle in Hai-Optik einzufangen, scheitert. Die Haie akzeptierten das getarnte U-Boot nicht als ihresgleichen. Der Grund: Haie registrieren winzige Spannungen und reagieren daher empfindlich auf elektrische Reize. Diese entstehen, wenn Metall auf Salzwasser trifft. Wegen dieser Reize misstrauten sie dem künstlichen Hai. Und der elektrische Effekt erklärt, warum Haie mitunter in Außenbordmotoren beißen oder aggressiv auf Unterwasser-Käfige reagieren.

Ganz bewusst will Hoover den Hai aus einer anderen Perspektive zeigen. «Man sieht Haie immer nur fressen», sagt er. Dadurch entstehe ein verzerrtes Bild. Nämlich das «einer dummen Fressmaschine». Der Oscar-Preisträger erklärt auch, wie die typischen Bilder des nach Beute schnappenden weißen Hais entstehen: mit viel Geduld. Manchmal dauere es Wochen, bis ein Filmteam solche Aufnahmen machen kann. Und Hoover betont: Die Grusel-Bilder «entstehen nicht ohne Köder.»