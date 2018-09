Von Oliver von Riegen und Daniel Bräuer

Mainz/Heidelberg. Wenn's nur um die Quoten ginge, könnte das ZDF strahlen: Marktführer in beiden vergangenen Jahren, Erster im ersten Halbjahr 2014 - und mit dem deutschen WM-Halbfinale der zweitbeste Wert seit Einführung der gesamtdeutschen Quotenmessung 1992. Doch so einfach ist es eben nicht. Mit dem Rücktritt von Unterhaltungschef Oliver Fuchs (46) nach den Manipulationen beim Show-Zweiteiler "Deutschlands Beste!" haben die Mainzelmänner ein Problem mehr. Die Suche eines neuen Showchefs dürfte einige Zeit in Anspruch annehmen. Das ZDF prüft auch weitere Konsequenzen.

Das Jahr war bisher eine Achterbahnfahrt für den Sender. Weil immer weniger zusahen, verkündete Markus Lanz das Ende des Show-Flaggschiffs "Wetten, dass..?" Ende des Jahres. "Die große Überraschungsshow" mit Michelle Hunziker ereilte das Aus nach nur einer Ausgabe - zu wenig modern. Der Sender entwickelt nun neue Formate für den wichtigen Samstagabend.

Zudem hat das Bundesverfassungsgericht mehr Unabhängigkeit von der Politik verordnet. Nur noch ein Drittel der Sitze in den mächtigen ZDF-Gremien dürften an Vertreter von Staat und Parteien gehen, urteilten die Karlsruher Richter im März. Bislang werden im Fernsehrat 34 von 77 Mitgliedern von staatlichen Stellen berufen, dazu sechs von 14 Verwaltungsräten. Auch auf "staatsferne" Sitze, zum Beispiel für Verbände, können aktive Politiker berufen werden. Das Gericht fordert, dies zu verbieten. Nun verhandeln die Bundesländer über einen neuen ZDF-Staatsvertrag, der bis Ende 2015 fertig sein muss. "Die Entscheidung stärkt die Unabhängigkeit des ZDF", hatte Intendant Thomas Bellut das Urteil kommentiert.

Bei den Rankings der Show "Deutschlands Beste!" am 2. und 3. Juli hatte sich indes die zuständige Redaktion zu viel Unabhängigkeit erlaubt. Laut einer internen Untersuchung hatte die Teamleiterin eigenmächtig beschlossen, nur eine Forsa-Umfrage zu verwenden. Befragungen auf ZDF-online und unter "Hörzu"-Lesern fielen unter den Tisch. Allerdings griff die Redaktion in die Forsa-Liste ein und wertete zum Beispiel eingeladene Studiogäste deutlich nach oben.

Unterhaltungschef Oliver Fuchs entschuldigte sich für den Vorgang, ebenso Programmdirektor Norbert Himmler, nachdem die Manipulationen öffentlich wurden. Obwohl eine interne Untersuchung ergab, dass Fuchs nichts von den Manipulationen gewusst haben soll, bot er laut ZDF an zu gehen. Intendant Bellut nahm das Angebot an.

Fuchs war erst im Oktober 2012 zum Sender gekommen. Über seine vorherige Produktionsfirma Eyeworks kannte er sich bestens mit Shows aus. Auch mit Ranking-Formaten hat er Erfahrung - so war er als Produzent oder Mitarbeiter im Stab bei der Reihe "Die 10..." / "Die 25..." von RTL tätig.

Damit die gefälschten Listen bei "Deutschlands Beste!" nicht zum dauerhaften Schaden für den Mainzer Sender führen, baut Ruprecht Polenz, Chef des Kontrollgremiums Fernsehrat, vor: Er bittet um Empfehlungen, "wie solche für die Glaubwürdigkeit des ZDF sehr abträglichen Vorkommnisse künftig verlässlich ausgeschlossen werden können". Zum Beispiel, indem die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen bei solchen Umfragen mitwirkt, die im Auftrag des Senders die "Politbarometer"-Befragungen durchführt. Darüber berät der Programmausschuss am 25. Juli.

Für "Deutschlands Beste" wird das nicht mehr gelten - der Sender stellt die Reihe ein. Als Bellut vor rund drei Jahren sein Amt antrat, sagte er, die Kernaufgabe sei es, den Gebührenzahlern für ihr Geld Qualität zu liefern. Er ist nach der Manipulation bestrebt, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Der Vorfall hatte nicht nur bei Zuschauern Kopfschütteln ausgelöst, sondern auch intern. "heute-journal"-Moderator Claus Kleber war völlig von den Socken, als die Fälschung herauskam - die ihn in der Rangliste deutlich aufsteigen ließ: "Idioten!", kommentierte er per Twitter.