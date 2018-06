Ob nun über typische Kleidung wie die Hemden der Jugendorganisation ''FDJ'', Nahrung, Kosmetik oder das TV-Programm - die Teenager aus Niedersachsen wollen den Schüleralltag in den letzten Jahren der DDR so genau wie möglich nacherleben. Foto: Ralf Hirschberger

Apensen. (dpa) Zurück in die Vergangenheit: 22 Schüler aus Niedersachsen begeben sich in einem Experiment für eine Woche auf eine Zeitreise, die sie in die DDR zurückführt. Anlass ist der 25. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November. Das RTL Mittagsjournal "Punkt 12" zeigt die ungewöhnliche Wochenserie in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Sendestart ist am 3. November.

In einer Art Laborsituation absolvieren die zwölf Jungen und zehn Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren aus der Nähe von Buxtehude möglichst authentisch den Schulalltag einer neunten Klasse einer Polytechnischen Oberschule in der DDR. Dazu gehören Fahnenappell, Staatsbürgerkunde, Wehrsportunterricht, Gedicht- und gemeinsamer Liedvortrag oder Schuldisco. Gleich bei der Ankunft werden den Schülern nicht nur die Handys, sondern auch die Wasch- und Schminkutensilien abgenommen - stattdessen gibt es Original-Seife und Shampoo aus der DDR. Im Fernsehen wird am Abend nicht «Wer wird Millionär?» geguckt, sondern eine Ausgabe der «Aktuellen Kamera» vom Oktober 1989.

Begleitet werden die Jugendlichen von ihrem Schuldirektor und der Klassenlehrerin, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist. Während des Experiments wohnen die 22 Schüler in einem Landschulheim östlich von Leipzig bei Oschatz. Zeitzeugen und Prominente, die in der DDR aufgewachsen sind, kommentieren das Experiment mit ihren Erfahrungen und erzählen Anekdoten aus der eigenen Schulzeit.