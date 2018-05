Berlin (dpa) - Angesichts von bundesweit rund 7,5 Millionen «funktionalen Analphabeten» mit großen Schreib- und Leseproblemen wollen Bund und Länder ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet weiter verstärken. «Mit Blick auf die Dimension des Problems stellt sich doch die Frage: Reichen Angebot und Nachfrage und die bisherigen Maßnahmen zur Alphabetisierung noch aus? Hier ist noch viel mehr möglich», sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK), Brunhild Kurth (CDU), der Deutschen Presse-Agentur.

Die sächsische Ressortchefin stellt an diesem Dienstag in Berlin zusammen mit Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) eine Kampagne zur «Nationalen Dekade für Alphabetisierung» vor. Offizieller Anlass ist der Weltalphabetisierungstag 2015, den die Unesco als Kulturorganisation der Vereinten Nationen ausgerufen hat.

Zwar hätten alle Länder Programme zur Alphabetisierung aufgelegt, sagte Kurth. Aber: «Es gilt nun, diese Programme auf die Lerninhalte anzuschauen. Und es geht um Nachhaltigkeit - die Programme müssen verstetigt werden, und sie können weiter ausgebaut werden.» Schon jetzt werde viel Geld in den Kampf gegen Analphabetismus investiert, betonte die Ministerin. Allein Sachsen stelle schon in der zweiten Förderperiode 15 Millionen Euro für sieben Jahre bereit.

Das Bundesbildungsministerium (BMBF) startete vor vier Jahren eine Initiative mit rund 20 Millionen Euro, die 2015 ausläuft. Für die Informationskampagne «Lesen & Schreiben - mein Schlüssel zur Welt» stellte das BMBF weitere 5 Millionen Euro bereit.

«Geld ist die eine Seite», sagte Kurth. «Die andere ist, dass wir das Thema Alphabetisierung an allen Schnittstellen ansprechen, ich denke da auch an den Sportverein oder an den Arbeitsplatz. Dieses Thema muss raus aus der Tabuzone, die Bevölkerung muss sensibilisiert werden.» Noch immer versteckten sich viele «funktionale Analphabeten», also Menschen zwischen 18 und 64, die keine zusammenhängenden Texte lesen und schreiben können. «Sie sollen aus dem Schatten heraustreten und die Möglichkeit haben, in den Alpha-Netzwerken mit Helfern vertraulich ins Gespräch zu kommen. Da gibt es eine sehr gute Erfolgsquote.»

Mit Blick auf die rasch wachsende Zahl von Flüchtlingen in Deutschland sagte Kurth, diese könnten - falls sie Analphabeten seien - gut erreicht werden. «Wenn die Erwachsenen in Deutschkurse gehen oder die Kinder in eigenen Klassen unterrichtet werden - dann bemerkt man schnell, ob es sich um Analphabeten handelt. Hier haben wir eine große Chance, den Zugang zu diesem Thema zu finden. Die Asylsuchenden, die jetzt zu uns kommen, sind dankbar für jede Hilfe.»