Eine Mitarbeiterin verteilt Obst an Bedürftige in der Lebensmittelausgabe ?Laib und Seele? der Berliner Tafeln in der Ev. Advents-Zachäus-Kirchengemeinde in Berlin. Foto: dpa

Von Haiko Prengel

Berlin. (dpa) Mit Tüten und Einkaufsrollern sind die Menschen gekommen. Einer hat einen Reisetrolley mitgebracht, da passt noch mehr rein. Doch heute muss Tafel-Mitarbeiterin Christiane Gerhardt ihnen eine «Hiobsbotschaft» überbringen: Die Evangelische Advent-Zachäus-Kirchengemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg wird nicht so viele Lebensmittel verschenken können wie sonst. Wenngleich es immer noch etliche Kisten Brot, Obst und Gemüse sind, die der Lieferwagen bringt. «Manchmal sind sogar Süßigkeiten dabei», sagt eine Frau mit Rucksack. Es klingt nach Vorfreude, nicht nach Scham.

20 Jahre alt wird die Tafelbewegung in Deutschland in diesem Jahr. In allen größeren Städten gibt es Stellen, die Lebensmittel verschenken, die sonst im Müll landen würden. Allein in Berlin werden pro Monat gut 660 Tonnen Warenspenden an etwa 125 000 Bedürftige verteilt. Die Advent-Zachäus-Kirche ist eine von über 40 Ausgabestellen von «Laib und Seele», einem gemeinsamen Projekt der Berliner Tafel, der Kirchen und des Rundfunks Berlin-Brandenburg.

In der Hauptstadt fing alles an, dort wurde 1993 die erste deutsche Tafel gegründet. Doch auch wenn es sich um eine karitative Erfolgsgeschichte sondergleichen handelt: Zum Feiern ist vielen nicht zumute. Im Gegenteil, die Tafeln waren vielleicht nie so umstritten wie heute.

«Armgespeist! 20 Jahre Tafeln sind genug» - unter diesem Motto will ein Aktionsbündnis an diesem Wochenende (26. bis 28. April) in Berlin eine neue Debatte über den Sinn des Tafelsystems einläuten. Auf zahlreichen Veranstaltungen sollen Alternativen diskutiert werden, «die Tafeln und andere mildtätige Angebote in Zukunft überflüssig machen». Die Mitgliederliste des Bündnisses ist lang: Diakonie, Caritasverbände und das Armutsnetzwerk gehören dazu, aber auch Gewerkschafter, Menschenrechtler, Sozialethiker und Humanisten.

Initiiert hat das Aktionsbündnis Stefan Selke. Der Soziologe forscht seit Jahren zu der «modernen Armenspeisung» in Deutschland und gilt als einer der schärfsten Kritiker der Tafelbewegung. Gerade hat er ein neues Buch geschrieben: «Schamland. Die Armut mitten unter uns», heißt die Sozialreportage, für die er bundesweit mit rund 100 Tafelnutzern gesprochen hat.

Im Grunde übt Selke «Tafelkritik als Gesellschaftskritik» mit dem Ziel, den Sozialstaat neu zu justieren. «Es geht nicht darum, ob Tafeln gut oder schlecht sind», sagt er. «Sondern was das für eine Gesellschaft ist, in der solche Almosensysteme zum Normalfall geworden sind.» Eine ganze Bevölkerungsschicht reihe sich inzwischen vor den Tafeln ein, um ein wenig Gemüse und Obst zu erhalten. «Und dafür sollen sie auch noch dankbar sein.»

Ob echt oder gespielt: Sabine Werth spürt die Dankbarkeit der Menschen immer wieder, seit 20 Jahren. Die 56-Jährige ist die Erfinderin der Berliner Tafel - und wenn Leute wie Selke die Bewegung angreifen, dann geht es auch um ihr Lebenswerk. Und das verteidigt sie. «Wir haben der Politik gezeigt, dass es Not gibt in diesem Land. Das war uns wichtig», sagt Werth. Eine bessere Sozialpolitik wünsche sie sich auch. Was sie aber am Aktionsbündnis störe, sei das Negative, Destruktive. «Die sehen nur, was verhindert wird», meint Werth. «Ich denke immer: Was geht? Was ist möglich?»

Deutschlands prominenteste Tafel-Unterstützerin ist Kristina Schröder (CDU), die Bundesfamilienministerin ist die Schirmherrin der Bewegung. Sie betonte noch vergangenes Jahr am Beispiel der Tafeln die große Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements für eine moderne Gesellschaft. Das klang nicht danach, als stehe das Ende der Tafelbewegung bevor.

Bei der Advent-Zachäus-Kirchengemeinde in Berlin-Prenzlauer Berg werden sie also weiter Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Es werde immer Menschen geben, die unterstützt werden müssen, sagt ein Tafel-Mitarbeiter. «Das ist die Schattenseite des Kapitalismus.» Die Überschüsse der Wegwerfgesellschaft landen dann bei den Tafeln. Die «Frucht des Monats» der Berliner Tafel ist die vitaminreiche Mango.