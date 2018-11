Die Welt hier ist in Radieschen und Kartoffeln eingeteilt, nicht in Gott und Mohammed.

Das Gras steht kniehoch. Der Rasenmäher macht schlapp. Also muss die Sichel genommen werden. Doch wie geht das, Gras mit der Sichel schneiden?

Ibrahim lacht. Kein Problem, sagt er und nimmt das Gerät. Geschmeidig und leicht gleitet die Sichel über die Wiese. Die Grashalme fliegen nach allen Seiten. Im Halbkreis stehen sie um ihn herum und schauen zu, wie der Mann aus Gambia die Wiese mäht, um den Garten urbar zu machen, hier auf dem kleinen Grundstück am Waldangelbach. Ibrahim haben sie damals auch mitgenommen aus dem Asylantenheim, zusammen mit den Flüchtlingsfrauen aus dem Kosovo. Kommt mit, haben sie gesagt, wir wollen zusammen gärtnern, habt ihr Lust? Und sie kamen. Der Weg ist kurz - von der Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Bahnhofs bis zu der Wiese neben dem Friedhof, die von der Bürgerstiftung Wiesloch gepachtet wurde. Ein Interkultureller Garten soll hier entstehen. "Wir planen, arbeiten, säen und ernten miteinander; dabei lernen wir voneinander und lernen uns in unseren unterschiedlichen Traditionen und Kulturen besser kennen. Toleranz und Offenheit ist ebenso wichtig wie ökologisches, nachhaltiges Gärtnern ohne Gift und Chemie", erzählt Anne Jacobi von "Wurzelwerk Wiesloch".

Nationen gärtnern gemeinsam

Mit Handzetteln in mehreren Sprachen, darunter auch Arabisch und Albanisch, waren sie in das Heim gegangen, wo seit Anfang des Jahres 230 Flüchtlinge untergebracht sind. Wer dabei sein wollte, den haben sie gleich mitgenommen. 15 Asylbewerber schlossen sich an. Einheimische, Zugewanderte, Migranten und Flüchtlinge arbeiten nun zusammen. Die Gärtner kommen aus Deutschland, Äthiopien, Schottland, dem Kosovo, Russland und Gambia. Wo zuvor eine große Wiese war, sollen jetzt Beete, Ruhezonen und Begegnungsflächen geschaffen werden, gegärtnert wird auf Gemeinschafts- und Einzelbeeten. "Da der Garten gerade erst entsteht, gibt es viel zu tun, aber auch noch viel Platz für Ideen", sagt Anne Jacobi. Hier kann jeder anbauen, was er möchte - ob Zucchini oder Radieschen, Buchweizen oder Senf, oder Lieblingsgemüse aus dem Heimatland. Die Gartengeräte sind in einem kleinen Häuschen untergebracht. Die Tür ist mit einem Zahlenschloss verriegelt, so braucht man keinen Schlüssel und kann sich die Werkzeuge jederzeit holen.

Interkulturelle Gärten gibt es seit 20 Jahren in Deutschland. Die Keimzelle lag in Göttingen. Es war Anfang der 90er Jahre, als die ersten Asylanten aus dem Bosnienkrieg nach Deutschland kamen. Eine Sozialarbeiterin in der Unterkunft für Asylbewerber fragte die Menschen: Was fehlt euch hier denn am meisten? Unsere Gärten, antworteten die bosnischen Frauen. Die Sozialarbeiterin handelte. Sie pachtete ein Stück Land für ihre Flüchtlinge und schuf so den ersten "Interkulturellen Garten". Göttingen wurde zum Vorbild für weitere Gärten in Deutschland. Heute gibt es über 200 interkulturelle Gartenprojekte in Deutschland, viele davon auch in unserer Region.

In Wiesloch schauen schon die ersten zarten grünen Blätter aus dem Boden. Eine Gruppe von Frauen aus dem Kosovo hat vor wenigen Tagen Kartoffeln, Zwiebeln und Bohnen ausgesät, die jetzt aufgegangen sind. Mit dabei ist auch die 15-jährige Sarah, die mit ihren sieben Geschwistern in der Asylunterkunft lebt und von ihrem Bruder zu dem Gartengelände gebracht wird. "Für Sarah ist unser Garten auch immer eine kleine Flucht aus der Enge des Heims", berichtet Cäcilie Kowald von Wurzelwerk Wiesloch. In der Unterkunft teilen sich drei Asylanten ein Zimmer von 15 Quadratmetern. Sie sind zum Nichtstun verdammt. Jetzt haben ehrenamtliche Helfer alte Fahrräder für sie besorgt, so dass sie damit wenigstens die Stadt erkunden können und zum Garten fahren. Sarah läuft zum idyllisch unter den großen Bäumen liegenden Waldangelbach; sie will Wasser holen, um die Beete zu bewässern.

Von solch einer Wasserquelle kann Lisa Atsma nur träumen. Der Internationale Garten in Neckargemünd wird lediglich mit Regenwasser bewässert, das in großen Bottichen gesammelt werden muss; einen Bach oder eine Wasserpumpe gibt es nicht. Dennoch gedeihen auch hier Gemüse und Kräuter. Menschen aus acht verschiedenen Ländern kommen einmal pro Woche zusammen, um gemeinsam das Gartengrundstück am Ende des Wiesenbacher Tals zu gestalten. "Wir arbeiten harmonisch zusammen und gönnen uns in den Pausen einen irakischen Chai", berichtet Lisa Atsma, die Vorsitzende des Vereins.

Vor fünf Jahren machte sie sich auf die Suche nach einem Grundstück, das sich für einen interkulturellen Garten eignet. Von privater Seite bekamen sie dann ein sehr schönes, aber verwildertes und von Brombeerhecken überwuchertes Grundstück angeboten, das sie zusammen mit anderen urbar machte. Die 2000 Quadratmeter große Streuobstwiese bietet genügend Platz für Einzel- oder Familienparzellen sowie Spielplatz und Gemeinschaftsfläche. Drei Bienenstöcke eines befreundeten Imkers bereichern die Vielfalt des Gartens. "Wir sind hier inzwischen gut vernetzt. Vor einiger Zeit war auch die Integrationsministerin Bilkay Öney da, um sich unseren Garten anzuschauen", erzählt die Vorsitzende.

Nicht Obstbäume, sondern riesige Platanen schmücken den "Internationalen Garten U5" in Mannheim. Inmitten der dichten Mannheimer Innenstadt gibt es eine Baulücke, aus der die Anwohner eine grüne Oase geschaffen haben. Das Grundstück war über viele Jahre sich selbst überlassen, bis das Stadtteilnetzwerk "Quartiergremium Östliche Unterstadt" daraus einen naturnahen Freiraum und Nutzgarten machte. Die Anwohner von U5 haben jetzt einen Verein gegründet, um den Garten von der Stadt Mannheim zu pachten.

Ein neues Wir im Garten

Vorsitzender des Vereins ist Marc Kupietz, der vor einigen Jahren nach Mannheim gezogen ist und den Garten entdeckte, als er mit seinem kleinen Sohn auf der Suche nach einem Spielplatz war. "Das Schöne ist hier, dass es eine Wasserpumpe gibt und die Kinder in der Natur spielen können", erklärt er. Genutzt wird der Internationale Garten vor allem von den Anwohnern. Wenn im Frühjahr die Beete vergeben werden, sind alle da und wollen ein Stück Land. Der Besitzer des türkischen Kiosks um die Ecke hat sich eine Parzelle abgeteilt, auf der er Bohnen zieht. Wegen der fünf großen Platanen gibt es nur wenige sonnige Ecken. "Wir können hier dennoch einiges an Gemüse und Kräuter wie Salbei und Tomaten anbauen", berichtet Marc Kupietz. Auch im Mannheimer Garten treffen viele Nationen aufeinander, schon allein deshalb, weil U5 ein Migrationsviertel ist. "Zu unserem Garten kann jeder kommen, ganz gleich ob er nun Gemüse anbauen, ein Picknick an der frischen Luft genießen will oder einfach die Gemeinschaft mit anderen Menschen sucht", betont er.

Noch ist es zu früh, aber Anne Jacobi in Wiesloch freut sich schon auf den Herbst - wenn das selbst gezogene Gemüse geerntet wird. Sie will dann einen kleinen Gaskocher mitbringen und gemeinsam mit den Asylanten einen Gemüseeintopf kochen. Da soll dann alles rein, was in dem Garten gewachsen ist: Tomaten, Zucchini, Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch, Karotten und Mangold. Am Schnittpunkt von Natur, Kultur und Sozialem wird die Migrationsgesellschaft jede Gartensaison neu erfunden. Gemüseanbau allein reicht nicht. Es gilt, Grenzen zu überwinden, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Ein neues "Wir" entsteht im Gartenraum.