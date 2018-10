Von Sara Lemel

Tel Aviv (dpa) - Mit einem sportlichen Kinderwagen steht Eva Milrad vor einem Regal voller Bücher mitten auf dem belebten Rothschild-Boulevard im Zentrum Tel Avivs. Die 56-Jährige lässt den Blick über die Rücken der Bücher schweifen, die in einer öffentlichen «Lesebox» aufgereiht sind. «Ich komme sehr oft hierher und leihe mir Bücher aus», sagt die freundliche Frau im roten T-Shirt, die frühmorgens mit ihrem einjährigen Enkelsohn unterwegs ist.

Zwei neue Straßen-Bibliotheken hat die israelische Küstenmetropole Tel Aviv in dieser Woche eröffnet. Damit sind es insgesamt schon acht im ganzen Stadtbereich. Vier davon sind entlang der Strandpromenade verstreut, die sich von dem arabischen Vorort Jaffa bis zum Norden der Küstenmetropole zieht. Die Öffnungszeiten richten sich am Strand nach den Badezeiten, auf der Straße können von sieben Uhr morgens an zwölf Stunden lang Titel ausgeliehen werden.

Es kostet kein Geld, und man braucht auch keine Mitgliedskarte. «Die Leute können sich die Bücher einfach nehmen, wir vertrauen darauf, dass sie sie später wieder zurückgeben», erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Dies klappe «manchmal besser, manchmal weniger gut», räumt sie allerdings ein. Insgesamt gibt es in Tel Aviv auch 22 herkömmliche Büchereien mit rund einer Millionen Leihbüchern.

Auf einer Rasenfläche neben der Lesebox auf dem Rothschild-Boulevard haben Mitarbeiter der Stadt mehrere bequeme Liegen aufgestellt. Hier können Passanten sich hinlegen, um entspannt in einem Buch zu blättern, das sie ausgeliehen haben. Hier standen vor drei Jahren wochenlang Protestzelte. Junge Leute hatten die mondäne Flaniermeile besetzt, um gegen die hohe Lebenshaltungskosten in der Wirtschaftsmetropole zu protestieren.

Der Gratisverleih von Büchern passt zu den Forderungen der Protestbewegung nach mehr sozialer Gerechtigkeit. Ziel des vor einem Jahr ins Leben gerufenen Projekts sei es, «Literatur jedem zugänglich zu machen und alle jederzeit und überall zum Lesen zu ermutigen», erklärt die Sprecherin. Dies gelte gerade im Zeitalter der neuen Medien. Draußen lesen ist zumeist auch kein Problem in der Stadt, in der mit durchschnittlich 318 sonnigen Tagen im Jahr ein besonders mildes Klima herrscht.

Israelis nennen sich gerne das «Volk des Buches». Das Buch und damit auch das Lesen haben im Judentum eine besonders hohe Geltung. Gläubigen Juden gilt das Studium der Tora - der fünf Bücher Mose - als religiöse Pflicht.

In den Leseboxen finden sich Werke aller Sparten der Literatur. Die Bücher werden in fünf Sprachen angeboten - Hebräisch, Arabisch, Englisch, Russisch und Französisch. Auch Kinderbücher sind im Sortiment. Trotz der harten Konkurrenz mit Computerspielen floriert in Israel der Literaturmarkt für Kinder und Jugendliche.

«Ich suche nach einem Buch für meinen Enkelsohn Alon», sagt Milrad. Sie selbst interessiert sich vor allem für Geschichte. «Was mir an der Straßenbücherei besonders gefällt, ist die lockere Atmosphäre - es ist nicht so streng wie in einer herkömmlichen Bibliothek.» Sie bringe auch immer wieder eigene Bücher von zuhause, die sie ausgelesen habe. «Ich spende sie gerne, das ist doch ein tolles Projekt», sagt die aktive Großmutter. «Ich finde es einfach großartig.»