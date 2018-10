Hai-Warnung am Strand von Prevelly Beach an der Mündung des Margaret Rivers. Foto: dpa

Von Sid Astbury

Sydney. (dpa) Der Tod von Zac Young war eindeutig einer zu viel. Als der 19-jährige Australier vergangenes Wochenende beim Surfen vor der Ostküste des Landes von einem Tigerhai getötet wurde, da stand das Land noch unter dem Schock eines tödlichen Angriffs, der sich gerade mal eine Woche zuvor ereignet hatte. An der australischen Westküste bei Gracetown war einem 35-Jährigen vermutlich von einem Weißen Hai der Arm abgebissen worden. Der Mann starb.

Nun werden Stimmen aus Politik und Bevölkerung laut, welche die Aufhebung der gesetzlichen Bestimmungen fordern, die den Weißen Hai und andere bedrohte Arten vor Tötung schützen sollen. Gegner der Tötung verweisen hingegen darauf, dass Haie rein rechnerisch seit 1962 gerade mal für einen Todesfall pro Jahr verantwortlich seien. Durch Ertrinken hingegen kämen im Jahr fast 300 Menschen ums Leben.

Die Familie von Zac Young sieht trotz des schmerzlichen Verlustes keinen Grund für die Jagd auf die Raubfische. Ähnlich denken auch die Freunde des 35-jährigen Chris Boyd. Obwohl Gracetown drei durch Haie verursachte Todesfälle in den vergangenen zehn Jahren verzeichnet, forderte niemand deren Tötung. Auch Regierungschef Tony Abbott, einst Rettungsschwimmer in seinem am Meer gelegenen Wahlkreis in Sydney, hält nichts vom Abschlachten der Tiere. «Jeder von uns weiß, dass es Risiken gibt, wenn wir ins Wasser gehen», sagte Abbott.

Im Fall eines tödlichen Haiangriffs können die australischen Bundesstaaten nach eigenem Ermessen eine «catch-and-kill order» (Befehl zum Fangen und Töten) erlassen. Eine Garantie auf Erfolg ist diese Strategie allerdings nicht. Sowohl bei dem Angriff auf Young als auch bei Boyd kehrten die Jäger ohne den mutmaßlichen Täter zurück. Die «catch-and-kill order» läuft nach 24 Stunden aus. Zu diesem Zeitpunkt kann sich der Hai Hunderte Kilometer weit entfernt haben. Angesichts solcher Unwägbarkeiten kippt die Stimmung in Teilen des Landes.

Im Bundesstaat Western Australia, dem angeblich weltweit tödlichsten Ort in Sachen Haiangriffen, will Ministerpräsident Colin Barnett jeden Hai töten lassen, der eine Bedrohung für Schwimmer darstellt. «Wenn wiederholt ein großer Hai in einem Gebiet gesichtet wird, in dem Menschen schwimmen oder surfen, ist das für mich eine bevorstehende Gefahr», sagte der Politiker. Folglich dürfe man nicht zimperlich sein und müsse das Tier gegebenenfalls töten.

Ähnlich sieht das Keith Halnan, der einen Surf-Laden nahe Gracetown betreibt und für eine Reduzierung des Hai-Bestandes ist. «Wir brauchen eine Ausmerzung», sagte er dem Rundfunksender ABC. «Es geht nicht darum, alle Weißen Haie zu töten. Aber niemand billigt dem menschlichen Leben hier seinen Wert zu.»

Selbst wenn die Tötung von Haien die Gemüter beschwichtigen dürfte, der Beweis fehlt, dass dadurch die Gewässer sicherer würden. So ließen die US-Behörden zwischen 1959 und 1976 vor Hawaii knapp 4700 Haie töten, ohne dass die Zahl der Haiangriffe in diesem Zeitraum spürbar gefallen wäre.

Dies bestätigt auch Hai-Fachmann Chris Neff von der Universität Sydney: «Es gibt keinen Beweis, dass das Töten einzelner Haie die Zahl der Angriffe reduziert.» Zwar habe die Zahl der Weißen Haie vor der Westküste Australiens offensichtlich zugenommen, doch zugleich gingen auch mehr Menschen ins Wasser. «Die Gesamtheit dieser Faktoren führt zusammengenommen zu diesen Ereignissen. Das ist tragisch, aber sie werden auch wieder vorübergehen.»

Wissenschaftlicher Bericht der Fischereibehörde Western Australia

Webseite des australischen Umweltministeriums