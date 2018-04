Von Michael Ossenkopp

Anhänger des FC Liverpool machten die Musicalschnulze "You'll never walk alone" zu ihrer Vereinshymne. Das war im Herbst 1963 der Beginn der Fangesänge. Später zogen andere Vereine nach, inzwischen gehören Massenchöre auf den Rängen auch im deutschen im Fußball zur Fankultur.

"Zieht den Bayern die Lederhosen aus" zur Melodie von "Yellow Submarine" der Beatles, "Steht auf, wenn ihr Schalker seid" zu "Go West" von den Pet Shop Boys (die Neuinterpretation eines alten Village-People-Hits) oder "Es gibt nur ein' Rudi Völler" zum Standard "Guantanamera". Beim Fußball sind die Anfeuerungsrufe der Fans inzwischen ritueller Bestandteil eines jeden Spiels. Nach 50 Jahren Bundesliga glauben die meisten Zuschauer, dass die Fanchöre schon immer dazugehörten. Aber in Deutschland begannen die Tribünengesänge erst Anfang der 1970er Jahre. Damals war der Einfallsreichtum noch arg begrenzt: "Deutschland vor, noch ein Tor!" stimmte die Kurve als geröhrtes Highlight an.

Das Vorspiel zu den europäischen Fangesängen stammt von der WM in Chile 1962. Damals feuerten die Brasilianer mit rhythmischen "Bra-sil"-Rufen ihre Mannschaft an. Die Schlachtrufe aus Südamerika schwappten via TV auch auf die britische Insel über. Parallel dazu begann die englische Popkultur den Fußball zu "unterwandern". Als einmal nach der Ansprache des Stadionsprechers an der Liverpooler Anfield Road die Lautsprecher ausfielen, füllten die Fans das Vakuum vor Spielbeginn mit ihrem Gesang. Auf der legendären Hintertortribüne "Spion Kop" intonierte der gesamte Stehplatzblock mit Inbrunst den aktuellen Hit von Gerry & the Pacemakers: "You'll never walk alone".

Die Schallplatte kam zwar erst am 4. Oktober 1963 in die Läden, doch bereits seit 1960 hatte die Gruppe den Song im Liverpooler Cavern Club live gespielt. In dem sentimentalen Lied wird hingebungsvoll von Treue in der Not berichtet. Eigentlich stammte das Stück aus dem Broadway-Musical "Carousel" aus dem Jahr 1945 und war bereits von diversen Interpreten wie Frank Sinatra oder Elvis Presley veröffentlicht worden.

Die Bilder der singenden "Kopites" aus Liverpool machten auch auf andere Fußballanhänger mächtig Eindruck. Schon bald sangen die Fans von Celtic Glasgow den Gassenhauer. Schnell übernahmen die Zuschauer weitere Musikstücke und das Beiwerk verselbstständigte sich. 1998 hat der Musikwissenschaftler Reinhard Kopiez gemeinsam mit seinem Co-Autor Guido Brink dem Phänomen gar ein ganzes Buch gewidmet ("Fußball-Fangesänge - eine FANomenologie").

Die Verfasser unterscheiden dabei vier Motive: die Anfeuerung der eigenen Mannschaft, die Huldigung einzelner Spieler und des Vereins sowie die Schmähung und Verhöhnung des Gegners, wahlweise auch des Unparteiischen. Wie im dadaistischen Klassiker "Schiedsrichter-Telefon, deine Alte wartet schon" oder in Anspielung auf bestochene Referees "Schiri, hol den Wettschein raus!"

Gerade die Schmähgesänge sind nichts für politisch Korrekte und Zartbeseelte und landen meist unter der Gürtellinie. "Was ist grün und stinkt nach Fisch?" singen die HSV-Fans über Werder Bremen. Die fallen gern in den Gesang ein und antworten schlagfertig "deine Mutter". Das zeigt, dass besonders in geografischer Nähe beheimatete Mannschaften als "Feindbild" dienen. Die Konkurrenz zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geht so weit, dass zur Melodie des Kinderliedes "Rot, rot, rot, sind alle meine Kleider" die Dortmunder "Mein Feind, der FC Scheiße" skandieren und die Knappen das mit "keine Fahne, keine Punkte, BVB" ("Von den blauen Bergen kommen wir") beantworten. Auch in München singen die 1860er gegen die scheinbar übermächtigen Bayern "Ihr seid nur Scheiß-Millionäre" (zu "Guantanamera").

Inzwischen werden Fangesänge von vielen Seiten aus erforscht. Musik- und Sportwissenschaftler, Anthropologen und Linguisten beschäftigen sich mit dem Thema. Dabei haben sie einige "Hitfaktoren" für das Liedgut ausgemacht - eingängige Melodien mit geradem Takt, die leicht im Gedächtnis bleiben. Kopiez und Brink nennen das "den Rhythmus, wo jeder mit muss, die neuropsychologischen Grundlagen des Mitklatscheffekts". Das Ganze muss möglichst in einer Endlosschleife zu singen sein. Das konservative Repertoire besteht überwiegend aus dem Umtexten bekannter Lieder der Volksmusik, Pop- und Schlagerbranche. "Die Fans singen die Unterhaltungsmusik aus dem Keller ihrer Eltern", sagt Kopiez, neue Lieder haben nur wenig Chancen, erfolgreich zu werden." In den letzten Jahren hat mit "Seven Nation Army" von der Rockband "White Stripes" nur ein einziger neuer Song über den Umweg Italien den Einzug in die deutschen Stadien geschafft.

Zwar glauben 81 Prozent der Bundesligaprofis, von der Anfeuerung durch die Fans zu profitieren, aber der Münsteraner Sportwissenschaftler Bernd Strauß stellt ernüchternd fest: "Der Einfluss der Zuschauer wird überschätzt." Hauptsächlich helfe der Glaube an frenetische Anfeuerungsrufe und fantasievolle Gesänge beim Heimvorteil. Das sei ein klassischer Placebo-Effekt, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Zudem hat die Umstellung auf Sitzplätze in vielen Stadien die Stimmung verschlechtert. Da ist von der einstigen Spontanität nicht viel übrig geblieben. Im Stehen singt es sich eben besser, wusste schon Gotthilf Fischer. Und auch die ohrenbetäubende Dauerbeschallung von Werbejingles und Pop-Einheitsbrei wirkt sich kontraproduktiv aus. Ein "Einsingen" vor dem Spiel ist kaum noch möglich. Auch die "Vorsänger mit Megaphon" haben es mittlerweile schwer, die Freiluftchöre zu koordinieren.

"Wir saufen wie die Sau"

Trotzdem bleiben die Tribünen ein anarchistisches Refugium. Die Diffamierung des Gegners gehört zur Abgrenzung und schafft ein "Wir-Gefühl". Neben Standards wie "Oh, mir tun die Augen weh" und "Ihr wollt Deutscher Meister sein?" zu "Over in the Gloryland" und "Nie mehr zweite Liga" ("Ahoi, Kameraden") gesellen sich auch kreative Schöpfungen wie "Sperrt die Zebras in den Zoo" gegen die Anhänger des MSV Duisburg oder "Ihr seid nur ein Karnevalsverein" bei jedem Fehlschuss der Kölner und Düsseldorfer.

Vor einigen Jahren konnten die Anhänger von Mainz 05 mit dem umgedichteten Schlumpflied punkten: "Sagt mal wo kommt ihr denn her? - Aus Rheinhessen bitte sehr! Warum seid ihr all so blau? - weil wir saufen wie die Sau! Nehmt ihr Riesling mit ins Bett? - ja, sonst sind wir nicht komplett! - schalalalalalalalalalala..."

Zu den absoluten Klassikern gehören immer noch "So ein Tag, so wunderschön wie heute" und "We are the champions" von Queen, die vorzugsweise nach einem Sieg geschmettert werden. Selbst die Urhymne "You'll never walk alone" wurde von den Fans von Arminia Bielefeld fragwürdig umgetextet: "Du gehst niemals allein - mit einem Bier in der Hand."