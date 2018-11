Von Georg Ismar und Angel González

Caracas (dpa) - Sie sieht all die Schmähungen, die ihr in diesen Tagen entgegenschlagen, als Ansporn. Tamara Adrián war vor 13 Jahren noch Tomás Adrian. Aber er/sie wollte eine Frau sein - nun macht die Venezolanerin weltweit als erste transsexuelle Abgeordnete in einem lateinamerikanischen Parlament Schlagzeilen.

«Bis die religiösen Fanatiker anfingen, Propaganda gegen mich zu machen, gab es doch gar keine Diskussion über Gesetze für Gleichheit und gegen Diskriminierung», macht sich die 61-jährige Anwältin Mut. Sie steht für die Hoffnung auf Wandel nach dem Triumph über die Sozialisten. «Ob 2016 besser oder schlechter wird, hängt von Dir ab», schrieb sie am Neujahrstag auf Twitter. «Wenn Du dich zum Besseren hinwendest, werden wir ein besseres Land schaffen.»

Das aus über 20 Parteien bestehende Bündnis «Mesa de la Unidad Democrática» (MUD) fuhr bei der Parlamentswahl Anfang Dezember mit 112 von 167 Sitzen eine Zwei-Drittel-Mehrheit ein. Zuletzt kassierte der Oberste Gerichtshof allerdings drei Mandate der Regierungsgegner - die qualifizierte Mehrheit geriet dadurch ins Wanken. MUD-Generalsekretär Jesús Torrealba kündigte dennoch an, mit allen gewählten Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung am Dienstag in die Nationalversammlung zu kommen.

Die MUD ist eine politische Sensation: Konservative, Liberale, Sozialdemokraten, Indigene, sogar Marxisten, sind in dem Bündnis vereinigt. Zugleich steht Adrián für die drohende Zerreißprobe in dem fragilen Bündnis - gerade den Konservativen im MUD könnte etwa eine Einführung der Homo-Ehe zu weit gehen in dem sehr katholischen geprägten Land.

Adrián hat bereits Vorschläge eingereicht für eine rechtliche Gleichstellung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen. «Venezuela ist mit einigen Ländern Mittelamerikas, Peru und Paraguay am rückständigsten in der ganzen Region in Fragen der Gesetzgebung hierzu», klagt Adrián, die betont, «von Alaska bis Feuerland» die erste Transgender-Abgeordnete zu sein. Wobei sie nur eine «halbe» Abgeordnete ist. Sie vertritt Tomás Guanipa bei Abwesenheiten, was in Venezuela aber häufig vorkommt. Daher gibt es Doppelbesetzungen in der venezolanischen Nationalversammlung.

Trotz des von Hugo Chávez 1999 gestarteten und von Präsident Nicolás Maduro fortgeführten Sozialismus-Projekts blockierten die «Chavistas» in dieser Frage bisher einen Wandel. So ist es nach einer Geschlechtsumwandlung bisher auch nicht möglich, den neuen Namen im Ausweis einzutragen. Tamara Adrián tauchte daher in Wahllisten auch mit dem ursprünglichen Namen Tomás Adrián auf.

Im größten Land Südamerikas, Brasilien, gibt es hingegen schon seit 2013 landesweit das Recht zur gleichgeschlechtlichen Eheschließung, auch Adoptionen sind möglich. 2014 stieg die Zahl der Homo-Ehen um 30 Prozent auf 4854. Allerdings waren das nur 0,4 Prozent der Ehen - zwischen Mann und Frau wurden 1,1 Millionen Ehen geschlossen. Eine Standesbeamtin in Rio de Janeiro verheiratete jüngst sogar drei sich liebende Frauen zum Ehe-Trio. Auch in Argentinien, der Heimat von Papst Franziskus, gibt es die Homo-Ehe.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Caracas richten sich 40 Prozent der Diskriminierungsfälle in Venezuela gegen Homo- und Transsexuelle. Adrián, Rechtsprofessorin an mehreren Universitäten in der Hauptstadt, wird nun für liberalere Gesetze kämpfen. So wie die Sozialisten nach der Klatsche in einer Art Schockstarre sind, und Maduro einen Sturz aus den eigenen Reihen oder die Abwahl per Referendum fürchten muss, bergen die vielen Gesetzesideen der Opposition aber auch reichlich Zündstoff.

Zum einen muss immer erst ein eigener Grundkonsens hergestellt werden. Und zum anderen droht eine Dauer-Konfrontation mit den Sozialisten, die gegen die angebliche «Kontra-Revolution» mobil machen. So friedlich und demokratisch die Wahl und die Tage danach abgelaufen sind: die Geschichte Venezuelas zeigt, dass es ganz schnell wieder anders aussehen kann. Und die Attacken gegen Adrian sprechen nicht gerade für einen Harmonie-Swing in Caracas.