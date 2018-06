Von Jürgen Hein

Essen (dpa) - Als der konservative türkische Politiker Bülent Arinc im Sommer die Frauen in seinem Land aufforderte, nicht laut zu lachen, reagierten die mit Humor: Sie verbreiteten Tausende Fotos über Twitter oder Instagram, auf denen zu sehen war, wie sie in der Öffentlichkeit lachten. Alte und junge Frauen, mit oder ohne Kopftuch, kampflustig in die Kamera blickend oder schüchtern lächelnd. Es wäre aber falsch, aus dieser Aktion zu schließen, dass Frauen in der Türkei gemeinsam ihre Sache vertreten, meint die Journalistin und Bestseller-Autorin Ece Temelkuran im dpa-Interview. Sie stellt gerade ihren Roman «Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann?» in Deutschland vor.

Aus der Türkei hören wir konservative Politiker, die sagen, wie sich Frauen zu benehmen hätten. Und dann sehen wir diese ermahnten Frauen demonstrativ in der Öffentlichkeit lachen. Welche Türkei ist denn die wahre?

Die lachenden Frauen sind auf jeden Fall ein Teil der wahren Türkei. Wichtig ist, dass so getan wurde, als wären sie kein Teil der Türkei. Und deshalb lachen viele etwas nervös auf den Bildern, die sie hochgeladen haben. Dass diese Aktion zu einem internationalen Phänomen wurde, zeigt mir, wie sehr Frauen in der Türkei ihr eigenes Lachen vermisst haben. Es war eine tolle Reaktion auf diejenigen, die Angst vor Frauen und ihrem Lachen haben.

Nach allem, was der Feminismus in Deutschland geschafft hat, ist es doch sicher, dass auch in der Türkei am Ende die Freiheit der Frauen siegt. Oder?

Es ist nicht sicher. Geschichte bedeutet nicht notwendigerweise Fortschritt. Die Frauenfrage ist auf eine falsche Weise politisiert worden. Es gibt diese deutliche Grenze zwischen Frauen mit und ohne Kopftuch. Und das ruiniert die ganze Idee von der Einheit der Frauenthemen.

Das heißt, Herkunft, Religiosität, sozialer Status sind wichtiger als die Gemeinsamkeit, Frauen zu sein?

Zunächst einmal haben wir zwei Worte für Frauen. Wenn du «Hanım» sagst, dann bezeichnet das meist konservative Frauen, es ist strenger, ordentlicher, respektabler, eher wie «Dame». Wenn du dagegen «Kadın» sagst, also «Frau», dann klingt das für konservative Ohren schon beschämend, weil das Wort vermeintlich erotische Untertöne hat. Frauen wie ich sind «Kadın», und die anderen sind «Hanım». Die Propaganda der konservativen Frauen lautet, dass die vom Staat erzwungene Modernisierung die weibliche Identität ausradiert hat, und diese Frauen geben sie ihnen nun in einer höchst respektablen Weise zurück, bla, bla, bla. Wobei es auch Frauen mit Kopftuch gibt, die die Regierung und die Heuchelei des Konservatismus kritisieren.

Aber es gibt keine Einheit.

Nein, im Gegenteil. Und der Klassengegensatz macht es noch schlimmer. Es gibt das neue islamische Bürgertum. Frauen mit Kopftuch, die Geländewagen fahren und ihr Smartphone checken, diese Bilder sind immer öfter zu sehen. Es ist noch komplizierter für Frauen in der Türkei geworden, zusammenzukommen, um über ihre Rechte als Frauen zu sprechen.

Die Frauen in Ihrem Roman, alle auf ganz unterschiedliche Weise stark, schlagen sich mit dem Thema der großen Liebe herum, oder? Und mit der Frage, ob es den Traumprinzen geben kann?

Wirklich? Na ja, in meinem vorigen Roman habe ich Dr. Hamza geschaffen, einen brillanten Mann, sogar ich habe mich in diese Figur verliebt. Als das Buch herauskam, sagten alle Leserinnen: «So einen Mann gibt es nicht.» Und die männlichen Leser sagten: «Oh, er ist genau wie ich.» Ich habe mich gefragt: Warum mache ich den Frauen was vor? Und dann habe ich mich entschlossen, im jetzigen Buch diese hoffnungslosen, verzweifelten männlichen Charaktere zu schaffen.

Das heißt, der Traum von der einen wahren großen Liebe, selbst wenn jemand ihn hat, kann nicht wahr werden?

Nein.

Nur, weil es solche Männer nicht gibt, oder auch, weil es solche Frauen nicht gibt?

Weil es eine solche Liebe nicht gibt. Beziehungen entstehen, wenn Menschen zusammenkommen, deren Verletzungen und Narben zueinander passen. Mehr sollte man nicht erwarten.