Von Sajjad Malik

Chenab Nagar. (dpa) Der Herzchirurg aus den USA wollte in seinem Heimatland Pakistan Menschen helfen - zwei Tage nach seiner Ankunft in der Stadt Chenab Nagar war er tot. Erschossen, vermutlich weil er Mitglied der Religionsgemeinschaft Ahmadiyya war. Ihre Anhänger werden in Pakistan verfolgt, vor dem Gesetz sind sie keine richtigen Muslime. Das renommierte Tahir-Herzzentrum, an dem der 50-Jährige arbeiten sollte, wird von den Ahmadiyya betrieben.

«Er ist hierhergekommen, um den Menschen in seinem Heimatland zu helfen. Er war ein wohltätiger Mann, der mit niemandem Streit hatte», sagt Saleemuddin, ein Sprecher der Gemeinde. Zwei Männer auf einem Motorrad schossen mehrmals auf den Arzt. Er war auf der Stelle tot. «Der Vorfall ist das Ergebnis von religiösem Hass und Teil einer anhaltenden Kampagne, die sich gegen die Ahmadiyya richtet und zum gezielten Mord aufruft», klagt Saleemuddin.

Die Mitglieder der Minderheit glauben an den Religionsführer Mirza Ghulam Ahmad (1835 - 1908), der die Gemeinschaft 1889 in Indien gründete. Ahmad sei der Reformer und Messias. «Alle anderen Muslime warten nach wie vor auf diese Person», steht auf der deutschen Internetseite der Ahamdiyya.

Der pakistanische Staat erklärte die Gemeinschaft 1974 für nicht muslimisch. Damit hatten extremistischen Gruppen in ihren Augen einen legalen Grund, die Ahmadiyya anzugreifen. Denn die Minderheit selbst bezeichnet sich nach wie vor als muslimisch. Auch in Deutschland leben Ahmadiyya. Nach eigenen Angaben hat die Gemeinschaft hierzulande 35 000 Mitglieder und betreiben 39 Moscheen, unter anderem in Hamburg, Berlin, Frankfurt und Köln.

Wenige Tage vor dem Mord an dem Herzchirurgen hatte eine muslimische Gemeinde in der nahe gelegenen Stadt Sargodha einen Erlass veröffentlicht, in dem sie die Ahmadiyya als Abtrünnige bezeichnet. «Jeder Muslim, der irgendeine Art von Beziehung zu diesen Leuten hat, ist ein Überläufer, Sünder und wird in die Hölle kommen», steht in dem Manifest. «Wer sie für Muslime hält, ist ein Kafir (Ungläubiger).» Es sei zudem eine Sünde und verboten, sich in einem der Ahmadiyya-Krankenhäuser behandeln zu lassen.

Saleemuddin erklärt, Behörden und Polizei seien über den Erlass informiert worden - sie hätten davon jedoch keine Notiz genommen. Erst im Mai war ein 65 Jahre alter Anhänger der Ahmadiyya in einer Polizeistation im Bezirk Sheikhupura getötet worden. Dort saß er wegen des Vorwurfs der Gotteslästerung in Haft. Der später festgenommen Schütze hatte sich als Bekannter des Opfers ausgegeben.

Saleemuddin sagt, der Täter sei Mitglied einer Koranschule einer verbotenen Gruppe gewesen. «Es kann nicht so schwierig sein, seine Unterstützer und Fürsprecher ausfindig zu machen», sagt er. «Die Behörden sollten die Gelegenheit nutzen, solche Kriminellen zur Rechenschaft zu ziehen.»

Insgesamt seien seit 1984 mehr als 230 Anhänger der Minderheit getötet worden, erklärt ein weiterer Sprecher, Aamir Mahmood. Er nennt das systematische Verfolgung. «Von unseren Moscheen wurden 27 zerstört, 31 von den Behörden gesperrt und 13 in Brand gesteckt.»

Maulana Tayyab, ein Anhänger der radikal-islamischen Bewegung Madjlis Tahafuze Khatame Nabuwwat, hält dagegen: Die Ahmadiyya sollen die pakistanische Verfassung akzeptieren und sich selbst nicht mehr als muslimisch bezeichnen. «Sie akzeptieren nicht, dass unser Prophet (Mohammed) der letzte Prophet war. Das ist aber eines der wichtigsten Prinzipien unseres Glaubens.»

Die Ahmadiyya betonen, sie seien eine friedfertige Gemeinschaft. Wohlfahrt sei ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens. Bislang hätten sie mehr als 15 000 Moscheen, 500 Schulen und 30 Krankenhäuser errichtet. Und sie betrieben die Hilfsorganisation Humanity First, die sich um Menschen in Katastrophen- und Krisengebiete kümmere.

Tayyab behauptet hingegen, hinter der Wohltätigkeitsarbeit stecke eine Propagandastrategie und die Absicht, den wahren Islam zu verleumden. «Wir fördern keine Gewalt», sagt er. «Aber wenn ein Muslim sie (die Ahmadiyya) angreift, weil sie unseren Propheten beleidigen - wie könnten wir das verhindern?»