Eine an Demenz erkrankte Bewohnerin liegt in ihrem Zimmer neben ihrem Bett auf einer Matratze. Links und rechts neben ihrem Bett liegen Matratzen, damit sich die Bewohnerin, falls sie sich aus dem Bett dreht, nicht verletzt. Dadurch kann auf Gitter oder eine Fixierung verzichtet werden. Foto: dpa

Von Günter Wächter

Bonn. (dpa) In vielen Seniorenheimen gehören Bettengitter und Bauchgurte für Patienten noch heute zum Alltag. Doch in der Seniorenpflege hat ein Prozess des Umdenkens begonnen. Mobilität statt Fixierung heißt die Devise. Dabei sieht Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) sein Bundesland als Vorreiter. So seien die richterlichen Genehmigungen von Fixierungen in NRW von 23 730 im Jahr 2010 auf 14 281 im vergangenen Jahr reduziert worden. Also um rund 40 Prozent, sagt Kutschaty am Dienstag beim Besuch des Bonner Seniorenzentrums Theresienau. Dort gibt es seit 2012 keine Fixierungen mehr.

«Wir glauben, indem wir den Menschen ihre Bewegung lassen, lassen wir ihnen ein ganz gehöriges Stück Lebensqualität oder geben es ihnen zurück», sagt Theresienau-Geschäftsführer Michael Thelen. Heute sei klar, dass der Mensch durch Immobilisation insgesamt pflegebedürftiger werde und langfristig viele körperliche Schäden erleide.

Als vor ein paar Jahren besonders niedrige Pflegebetten auf den Markt kommen, ist der Weg für Thelen und seine Mitarbeiter klar. Zwar haben auch diese Betten Gitter, aber die werden nicht verwendet und sind eigens mit Kabelbindern befestigt, damit sie nicht nach alter Gewohnheit doch noch genutzt werden. Wenn der Patient dann doch mal aus dem Bett rollt, kullert er auf eine weiche Matratze am Boden neben dem Bett.

Dass die Zahl der angeordneten Fixierungen zum Beispiel im Raum Bonn so stark rückläufig ist, liegt an einer Gemeinschaftsaktion der Betreuungsbehörde der Stadt Bonn, des Amtsgerichts, der Altenhilfe und einigen Heimleitern. «Wir haben 2011 einen Arbeitskreis gegründet, wobei uns allen aufgefallen ist, dass es so jedenfalls nicht weitergehen kann», sagt die für Betreuungsfälle in Bonn und Umgebung zuständige Richterin Gabriela Wester. Seit 2012 gab es 19 Veranstaltungen, in denen Heimleiter, Verfahrenspfleger, Anwälte, Betreuer und Angehörige informiert und geschult wurden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nach 110 Fixierungsanordnungen 2012 sank die Zahl in einem Jahr auf 53. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres waren es noch 21. «Der Stand der Pflege ist inzwischen so, dass wir die Fixierung nicht mehr brauchen und dass sie eher kontraproduktiv ist», sagt Wester.

Es gehe um Sensibilisierung und Aufklärung der Heime, der Betreuungsgerichte und der zuständigen Städte, sagt Kutschaty. In jedem Einzelfall seien einfallsreiche und lebenspraktische Lösungen notwendig. NRW bietet seinen Richtern Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema an und fördert den Erfahrungsaustausch. 41 der 130 Amtsgerichte in NRW verfahren laut Kutschaty nach dem Prinzip, möglichst Fixierungen zu vermeiden, weitere 26 erwägen die kurzfristige Umsetzung.

Von 2000 bis 2010 hatte sich die Zahl der gerichtlich genehmigten Fixierungsmaßnahmen bundesweit noch von 50 000 auf fast 100 000 verdoppelt. Mittlerweile aber gingen die Zahlen überall zurück, sagt der Pflegewissenschaftler Ralph Möhler von der Universität Witten-Herdecke. In NRW und Süddeutschland sei der Trend sehr stark.

Um diese Entwicklung bundesweit zu stärken und zu beschleunigen, fordert der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Justizministerkonferenz zu setzen. Zudem müsse geklärt werden, wer die Kosten für die alternativen Methoden bezahle, die freiheitsentziehende Maßnahmen unnötig machten. Es dürfe nicht sein, dass der Pflegebedürftige auf den Kosten sitzen bleibe.