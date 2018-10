Ein Gedenkstein in Form eines Handys verrät mehr vom Leben des Verstorbenen als eine viereckige Platte nur mit Namen. Foto: Thorsten Benkel/Matthias Meitzler

Von Simone Andrea Mayer

Passau (dpa) Ein Name, manchmal eine Berufsbezeichnung, das Geburtsdatum und der Tag, an dem alles endete: Nur ein paar Informationen am Grabstein bleiben oft von einem Menschenleben übrig. Das sagt aber nichts über denjenigen aus, der dort begraben liegt. Doch das Standardprogramm reicht vielen Angehörigen deshalb nicht mehr - sie wollen ein ganz persönliches Denkmal setzen, das dem Verstorbenen gefallen hätte.

Sie lassen Grabsteine mit eingraviertem Laptop für den Computernerd gestalten, sie legen Skateboards oder Musikinstrumente darauf ab, lassen die Umrisse eines Raumschiffs für Star-Trek-Fans einfräsen. «Ein Grabstein hat die Form eines Handys, an einem anderen ist ein echter Tankdeckel angebracht, aus dem Grabstein eines Gastwirtes ragt ein authentischer Zapfhahn heraus», berichtet der Buchautor Matthias Meitzler von seinen Recherchen auf Friedhöfen. Das Beste aber sind die Sprüche. Da steht etwa «Nur tiefer gelegt», «Nun gönnt mir meine Ruhe, Jupp» oder einfach «Alles scheiße» auf dem Stein.

«Sie überraschen uns und machen sprachlos, weil sie auf besonders ergreifende, skurrile, drastische, provokante, kreative, irritierende, erschreckende wie humorvolle Weise vom Standard abweichen», beschreiben die Soziologen Thorsten Benkel von der Universität Passau und Matthias Meitzler von der Universität Frankfurt am Main ihre Funde nach Besuchen von 700 Friedhöfen für ihren Bildband «Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe».

«Sie mögen auf dem Friedhof zunächst recht eigensinnig wirken und für manche ein gewöhnungsbedürftiger Anblick ein», sagt Benkel. «Dennoch machen sie auf beeindruckende Art und Weise deutlich, wie vielfältig Menschen heutzutage trauern. Auch Humor, Sarkasmus und Ironie können Formen von Trauer sein, die mittlerweile ihren Platz auf dem Friedhof gefunden haben.» Und vor allem geht es um Individualismus. Man will zeigen, wer da liegt. «Das Grab soll einzigartig sein, eben genauso einzigartig, wie das Leben war», sagt der Soziologe.

Das sieht Friedhofsgärtner Heiko Euler ähnlich. «Ich frage erst einmal: Was war er für ein Mensch, was hat er geliebt, was hat er gearbeitet, welche Hobbys hatte er?» Dann kreiert der Gärtner aus Wartenberg (Hessen) etwa für passionierte Bergsteiger einen kleinen Steingarten mit Bergkiefern auf der Grabfläche. Oder er pflanzt für einen Segelflieger eine Adlerschwingeneibe.

Symbolpflanzen verwenden die Friedhofsgärtner eigentlich schon immer: So steht der Buchsbaum oder der Efeu als Klassiker der Grabbepflanzung für die christliche Hoffnung auf ewiges Leben. «Aber solche Symbole ließen sich nicht dem Verstorbenen zuordnen», sagt Euler. Inzwischen setzt er auch die Lieblingsblume aufs Grab oder gestaltet ganze Szenen aus dem Lebensalltag mit Pflanzen nach.

Grund für diesen Wandel der Grabgestaltung liegt in einem Wertewandel, urteilen die Soziologen Benkel und Meitzler. Kollektive Maßstäbe, an denen man früher sein Leben ausrichtete und die den Lebenslauf damit auch mehr oder weniger absehbar machten, verlieren an Bedeutung. Heute gilt: «Man muss sich durchbeißen oder man verliert», sagt Meitzler. Wichtiger als gemeinsame Glaubenssätze sei die individuelle Lebensleistung. Zugleich kehren immer mehr Menschen den Religionen den Rücken, Kreuze oder Symbole für ewiges Leben kommen daher auch nicht auf ihre Gräber.

Ganz neu ist diese Entwicklung zu individuellen Gräbern aber nicht, sagen die Buchautoren. Fotos der Verstorbenen, Tierbilder, Symbole für den Lieblingssport kommen schon seit einiger Zeit vor. Heute werden aber auch QR-Codes auf den Gräbern angebracht. Wer diese mit seinem Handy scannt, findet Infos zu dem Verstorbenen im Internet.

Zugleich komme es zu einer Mystifizierung, wie es die Soziologen nennen. Es werden Anspielungen nur für Eingeweihte hinterlassen. Gefunden haben die beiden etwa Sprüche im Stein wie «Lasst uns die nächste Revolution im August beginnen». Fremde finden das vielleicht witzig, aber nichtssagend. Für die Vertrauten können solche Aussagen auf dem Grabstein aber Trost sein. Zugleich wird damit nicht zu viel Persönliches verraten.

Aber auch wer ganz auf Sprüche, Bilder und Symbole aus dem Privatleben verzichten will, legt heute oft Wert auf eine besondere Grabgestaltung, sagt Friedhofsgärtner Euler. So werden häufig aufwändige Pflanzenmuster gestaltet, zum Beispiel indem die Form des Steins auf die Grabfläche gespiegelt wird. Euler hat in einem Fall eine Stele mit Hilfe von Pflanzen optisch auf das Grab übertragen. Oder er verlängert die Windungen einer Schnecke auf dem Stein mit Pflanzen.

Auch Roland Wagner, Mitglied im Bund deutscher Friedhofsgärtner, zaubert aus den Pflanzen Mustern: Er reiht Bodendecker auf und lässt sie in schmalen Bändern über das Grab laufen. Knotenbepflanzung nennt der Friedhofsgärtner aus Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) das. Die Flechtmotive gab es in italienischen Gärten in der Renaissance, auch in Irrgärten wurde die Gartenkunst einst angewandt. Wenn es sich anbietet, greift Wagner dabei das Design des Grabsteins auf.

Solche künstlerischen Grabgestaltungen seien aber eine Nische, sagt Wagner. Er erwartet nicht, dass ihr Anteil sich stark ausbauen werde. Das liegt auch am Aufwand, den viele damit haben werden: Zwei- bis dreimal pro Jahr müsste man zur Schere greifen - zu viel für die meisten. Aber es gibt Angehörige, die sogar mehrmals wöchentlich zum Grab kommen und es entsprechend intensiv pflegen wollen.

Aber auch Wagner erkennt, dass sich weit verbreitet etwas tut auf den Friedhöfen: «Es gibt drei Entwicklungen und die Kundschaft spaltet sich klar auf: Einerseits bleibt die Grabgestaltung zwar ein traditionelles, bodenständiges Thema, aber es gibt auch jene, die sich abheben wollen und etwas Besonderes suchen», sagt Wagner. Außerdem finden sich immer mehr persönlich gestaltete Gräber. Sein Verband entwickelte daher eigens für diese Kundenwünsche einige Beispielgräber: Für einen leidenschaftlichen Skifahrer wurde eine Piste über die bepflanzte Fläche gezogen und für einen Bowlingspieler gebe es eine Bahn, auf der neun Tulpen die Kegel symbolisieren.

«All diese Entwicklungen gemeinsam machen den Friedhof ein Stück attraktiver», erklärt Roland Wagner. «Sie geben dem Ort den Stellenwert, den er verdient hat.» Schließlich wird hier um die liebsten Menschen getrauert.