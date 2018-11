Von Johannes Schmitt-Tegge

McAllen. (dpa) Ihre erste Nacht in den USA verbrachte die fünf Jahre alte Dalisei im Gefängnis. 6000 Dollar hatte ihre Mutter dem «Coyote» bezahlt, damit er sie und das kleine Mädchen aus einem Bergdorf in Honduras bis an die Grenze bringt und nachts mit einem Schlauchboot über den Rio Grande schmuggelt. Nach fünf Stunden Fußmarsch durch das texanische Hinterland fasste sie die Polizei an einer Autobahnbrücke.

Hungrig, verfilzt und völlig geschwächt wurden die beiden zur Station der Grenzpolizei in McAllen gebracht. «Wir haben auf dem nackten Fußboden geschlafen, einige im Liegen, andere im Sitzen. Es gab keine Decken, überhaupt nichts», erzählt die 27-jährige Mutter Karla Lara von den fünf Tagen in Hand der US-Beamten. Jeden Tag gab es eine Tortilla mit etwas Ei, einen Apfel und eine Flasche Chlorwasser. Dalisei weinte. «Man weint, weil man dachte, dass es nicht so sein wird», sagt Lara.

Es sind Hunderte Einwanderer, die jeden Tag mit leeren Händen und oft hoch verschuldet die schwer bewachte Grenze im Rio Grande Valley erreichen - Einzelkämpfer, junge Eltern und Horden von Kindern, die auf sich allein gestellt sind. Außer der schmutzigen Kleidung am Körper haben sie nichts. Ein elfjähriger Junge aus Guatemala, der kürzlich tot im Gestrüpp gefunden wurde, trug nur noch Stiefel und Jeans. In seinen Gürtel war die Telefonnummer seines Bruders in Chicago eingraviert.

Die Zahlen explodieren, und während Politiker in Washington unentwegt über die Einwanderungsreform streiten, brechen Polizeistationen und Gerichte unter dem Ansturm zusammen. Mehr als 52 000 unbegleitete Minderjährige fassten US-Grenzbeamte seit Oktober - doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Drei Viertel stammt aus dem «Nördlichen Dreieck» Guatemala, Honduras und El Salvador. Bis zu 90 000 Kinder unter 18 Jahren könnten es nach Schätzungen der Regierung bis Oktober werden, und sogar 142 000 im Haushaltsjahr 2015. Präsident Barack Obama spricht von einer humanitären Krise.

«Es ist verdammt hässlich. Es gibt viele Drogenhändler, viele Morde», beschreibt eine Frau aus Guatemala das Leben in ihrer Heimat, das sie zu der lebensgefährlichen Reise gezwungen hat. «Manchmal bringen sie Menschen einfach im Bus auf der Autobahn um, weil sie verfeindet sind oder nicht bezahlt haben», erzählt ihr zwölf Jahre alter Sohn im improvisierten Auffanglager einer Kirche in McAllen. Während er spricht, löffelt er Hühnersuppe aus einer Plastikschüssel - er hat seit einer Woche fast nichts gegessen.

Weil die Schlepper ein saftiges Geschäft wittern, sollen sie bei den Migranten Gerüchte und falsche Informationen über die amerikanische Einwanderungspolitik streuen, um mehr Menschen nach Norden zu locken. Von «Permisos» sollen einige erzählen, von «Genehmigungen» oder gar freien Pässen für den Aufenthalt in den Vereinigten Staaten.

Und eine Art «Permiso» gibt es tatsächlich, nur hält das Blatt Papier längst nicht das, was sein falscher Name verspricht: Statt eines Freifahrtscheins für ein neues Leben bekommen die Einwanderer in gelben Papierumschlägen eine Vorladung zu Gericht, wo über ihre mögliche Abschiebung und Zukunft entschieden werden soll. Doch auf die 230 US-Richter für Einwanderungsrecht kommen nach jüngstem Stand 360 000 Fälle, also mehr als 1500 Verfahren pro Kopf. Einige sind seit vielen Jahren anhängig.

Mühsam kriecht das überlastete Justizsystem den Massen hinterher, und die Kinder strömen weiter ins Land. Längst haben die USA in Lateinamerika ihre eigene Informationskampagne gestartet, um den Menschenzufluss etwas einzudämmen. «Ich dachte, mein Kind würde in den USA leicht Papiere bekommen... Ich habe mich getäuscht», steht etwa in Spanisch auf einem Plakat der Grenzbehörde CBP. Zu sehen ist ein Mensch, der einsam durch eine karge Landschaft wandert.

Fast schon verzweifelt wandte sich Obama per TV-Interview an die Eltern Mittelamerikas. «Schickt eure Kinder nicht unbegleitet, auf Zügen oder mit Schlepperbanden», mahnte er. Zugleich bat er den Kongress, die in den Jahren 2002 und 2008 festgelegte Abschiebung von Kindermigranten neu zu regeln. Bislang müssen diese an die Gesundheitsbehörde übergeben und dann bei Verwandten in den USA oder Pflegefamilien untergebracht werden, bis der Fall geklärt ist. Nur Kinder aus Kanada und Mexiko können direkt abgeschoben werden.

Wenn es nach Obama geht, sollen die grün Uniformierten auch für die Zentralamerikaner gleich an der Grenze klären dürfen, ob ein Kind es überhaupt bis zum Richter schafft. Dafür müssten sie im Interview glaubhaft machen, dass ihnen zu Hause Verfolgung oder Menschenhandel droht. Doch dass ein Vierjähriger einen Grenzbeamten unter diesen Bedingungen von seinen Ängsten überzeugen kann, sei «schlicht und einfach absurd», sagt Wendy Young von der Organisation «Kids in Need of Defense» (KIND), die sich für Kindermigranten stark macht.

Wer sich ins struppige Hinterland im Südwesten von Texas wagt, wo der Rio Grande sich träge zum Golf von Mexiko schleppt, stößt auf Überbleibsel der wagemutigen Reise Tausender. Ein paar verlassene Kindersandalen liegen dort auf der Sandpiste, wieder und wieder überrollt von den weißen Geländeautos der Grenzpolizei. Ein paar Kilometer weiter, erzählt ein Lokalreporter, entdeckte er am Ufer Kleidung, Wasserflaschen, Windeln, Schwimmwesten und sogar Kondome.

Oft sind es kleine Schlauchboote für acht bis zwölf Passagiere, die im Schutz der Dunkelheit über das trübe Wasser treiben. Auch Klara Lara und Dalisei setzten hier über, allein die Überquerung der paar Hundert Meter kostete sie 1000 Dollar. Nur eine Flussschleife weiter können die schwer bewaffneten Motorboote der Texas Highway Patrol warten: M240B-Maschinengewehre, M4-Karabiner, Pistolen, Flutlichter, Überwachungskameras und vermummte Polizisten in Tarnfarben, die nach «Coyotes» und Drogenschmugglern spähen.

Manche schwimmen, andere waten durchs flache Wasser, erzählt einer der Polizisten während seiner Mittagspause im Anzalduas Park, wo Männer am Fluss ihre Angelruten werfen und Familienväter Steaks auf dem Holzkohlegrill wenden. Patrouilliert wird hier rund um die Uhr. Eine Frau erzählt einem TV-Reporter, wie glücklich sie ist, dass der Park gut beschützt wird. Ihr kleiner Sohn beobachtet die halb vermummten Polizisten neben den Maschinengewehren. «Sie sichern das Wasser und den Park», sagt ihm die Mutter, «damit niemand kommt und Dir wehtut.»

Rund zwei Milliarden Dollar (1,46 Mrd Euro) will Obama zur Verfügung stellen, um die Burgmauern der USA weiter zu verstärken. Als Senator von Illinois hatte er 2005 bereits dafür gestimmt, rund ein Drittel der 3200 Kilometer langen Grenze im Süden der USA mit Zäunen und Toren zu sichern - nun geht es um mehr Polizei, mehr Richter und mehr Notunterkünfte für die Scharen schwarzhaariger Kinder.

Ziegelfassaden und Stacheldraht verheimlichen im Grenzort McAllen, dass hinter diesen Wänden scharenweise Frauen und Kinder bei 30 Grad Celsius auf Betonboden kauern. In der hoffnungslos überfüllten Station teilen sich Hunderte ein paar mobile Toiletten, rund 50 Mütter warten tagelang mit Kindern auf engstem Raum. Die Uniformierten fassen sie nur mit blauen Gummihandschuhen an.

Inzwischen hat die Verwaltungsbehörde GSA eine 5000 Quadratmeter große Lagerhalle unweit der Grenze gemietet, wo Bauarbeiter sich bereits ans Werk gemacht haben. «Wir brauchen hier eine Dusche und hier noch eine und hier noch eine», sagt ein Vertreter der GSA zu

einem Arbeiter. «Wir müssen ihnen wenigstens ein bisschen Platz geben.» Bis zu 1200 Kinder sollen hier ab Mitte Juli unterkommen.

Doch es reicht vorn und hinten nicht, und so werden die Migranten in benachbarte Bundesstaaten und ins Landesinnere geflogen, um den südlichsten Zipfel von Texas ein bisschen zu entlasten. Im neu geschaffenen Lager auf einem Stützpunkt der US-Luftwaffe in San Antonio sollen Masern, Windpocken und Krätze die Runde machen, berichtet der Sender «Fox News». Im Süden Kaliforniens versperrten aufgebrachte Demonstranten drei Busladungen voller Migranten aus Texas den Weg. Ein wütender, hasserfüllter Mob reckte die Fäuste und brüllte die Kinder an, die im Bus hinter abgeklebten Scheiben saßen.

«Ihnen wird alles genommen», sagt Ofelia de los Santos, die als Freiwillige in der katholischen Sacred Heart-Kirche von McAllen mithilft. Die Kinder sind dehydriert und leiden an Erkältungen, Grippe, Durchfall oder Magenverstimmungen, wenn die Polizei sie mit ihren gelben Briefumschlägen am Busbahnhof absetzt. Oft ohne ein einziges Wort Englisch sollen sie von dort 10, 20 oder 40 Stunden Busreise durch die USA zu ihren Verwandten überstehen. Immerhin erklären ihnen die Freiwilligen, wo und wann sie umsteigen müssen.

«Wir geben ihnen eine Mahlzeit, ein Bad, saubere Kleidung und eine Tüte Snacks», sagt Santos. Hinter ihr steht neben einem mobilen Duschwagen ein Tisch mit Shampoos, Seifen und bergeweise Handtüchern. Im Saal neben der Kirche haben Helfer Windeln, Milchpulver und Babyöl aufgereiht, daneben Kämme und Zahnbürsten, und Haufen gespendeter Kleidung sortiert. Für die Kleinsten gibt es Spielzeug. Die fünf Jahre alte Dalisei hat hier ein Plastik-Pony und ein Kinderbuch bekommen und will die neuen Schätze nicht mehr aus der Hand geben.

Und der Strom reißt nicht ab. Eben wird eine junge Mutter am Busbahnhof abgesetzt, kurz darauf steht sie vor den Helfern von Sacred Heart. Sie wird freundlich begrüßt und aufgenommen in den Kreis derer, die gewaschen und gesättigt auf ihre Abfahrt in ein neues und hoffentlich besseres Leben warten. Noch steht der Frau die Angst ins Gesicht geschrieben, ihre Kleidung riecht streng von der langen Reise. Auf dem Arm hält sie ein fast nacktes Baby.