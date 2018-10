Von Sinikka Tarvainen

Johannesburg. (dpa) - Percy wollte es allen zeigen. Den anderen im Dorf beweisen, dass er ein echter Mann ist. «Sie meinten immer, dass ich wie ein Mädchen aussehe. Zu weichlich für den Busch», erzählt er. Mit 20 machte er sich auf in die Wildnis, dorthin, wo in Südafrika traditionelle Beschneidungszeremonien abgehalten werden. Gemeinsam mit 23 weiteren jungen Männern, einem 28 Jahre alten Beschneider und dessen Helfern. «Glücklich und aufgeregt» sei er gewesen, erzählt Percy. Er gehört zur Volksgruppe der Pondo im Osten Südafrikas, und er will seinen Nachnamen nicht verraten.

Für viele Stämme in Afrika gehört Beschneidung als Männlichkeitsritual fest zur Kultur. Allein in Südafrika werden jedes Jahr Tausende Männer im Alter von 16 bis 30 Jahren beschnitten. Dabei handelt es sich oft um ein traditionelles Ritual, bei dem den jungen Männern Anstand und Verantwortung gelehrt werden soll. Unerfahrene Beschneider und Pfuscher machen die traditionellen Rituale aber immer wieder zum Risiko. Unhygienische Beschneidungen und Misshandlungen führen zu Todesfällen.

Für Percy war es nur eine sehr schmerzhafte Erfahrung. «Wir wurden alle in der gleichen Hütten beschnitten. Ich habe nicht geweint. Wenn du weinst, wirst du geschlagen», erzählt er. Nach der Entfernung seiner Vorhaut wurde er mit weißer Farbe bemalt, die das Böse abhalten soll. Sie mussten tagelang in der Hütte bleiben und durften nichts trinken, um nicht pinkeln zu müssen und ihre Wunden so in Mitleidenschaft zu ziehen.

Drei Wochen sollte die Zeremonie dauern. Am fünften Tag war Percy zu schwach, um zu stehen. Unerträglich seien die Schmerzen gewesen, sagt er. Percy kam ins Krankenhaus und wurde an seiner infizierten Wunde operiert. Zurück in seinem Dorf wurde zum feierlichen Anlass eine Ziege geschlachtet. Trotzdem behielt Percy seine schmerzhafte Erfahrung für sich. «Man darf keine Einzelheiten seiner Beschneidung erzählen»», sagt er. «Ich hätte verprügelt werden können.» Percy kam mit einer Narbe davon. Sein 16 Jahre alter Cousin starb im Juli an den Folgen des Rituals.

Rund 900 junge Männer kamen seit 1995 allein in der südafrikanischen Provinz Ostkap ums Leben, berichtet der Arzt Dingeman Rijken, der mit einer Kampagne auf das Problem aufmerksam machen will. Verdreckte Klingen, Blutungen, hässliche Wunden oder eine unsachgemäße Entfernung der Vorhaut sind die häufigsten Ursachen für Komplikationen. Dabei sollen die Zeremonien eigentlich Verantwortung vermitteln. «Dieses Element geht verloren. Es geht nur noch darum, den Schmerz zu ertragen», sagt Rijken und berichtet von Alkoholmissbrauch, von Massenschlägereien und Marihuana bei den Zeremonien.

«Wenn es ordentlich auf traditionelle Weise gemacht wird, ist die Beschneidung das äußere Zeichen einer massiven inneren Veränderung», sagt die Historikerin Catherine Burns, die an der Witwatersrand Universität in Johannesburg die Beschneidungsbräuchen untersucht hat.

Generell empfehlen Gesundheitsorganisationen die Beschneidung von Männern in Afrika südlich der Sahara. Die Prozedur kann das Risiko einer HIV-Übertragung senken, weil mit der Vorhaut auch ein Nährboden für Infektionen entfernt wird. Die südafrikanische Regierung plädiert angesichts einer der weltweit höchsten HIV-Ansteckungsraten für Beschneidungen, wirbt dabei aber für moderne medizinische Methoden. «Wir sind sehr besorgt», sagt Joe Maila vom Gesundheitsministerium. Die Regierung habe 20 Millionen Rand (1,4 Millionen Euro) auf die Seite gelegt, damit Stammesführer das Ritual von professionellen Ärzten durchführen lassen.

Doch viele Traditionalisten wehren sich nach wie vor gegen eine schmerzfreie Prozedur. «Wir überlegen, wie wir traditionelle und moderne Medizin zusammenbringen können», sagt Kjofi Pilane, der Vizepräsident des südafrikanischen Congress of Traditional Leaders, einer Interessengruppe der Volksgruppen. Beim Volk der Zulus, einer großen Bevölkerungsgruppe des Landes, funktioniert das bereits. Mehr als 70 000 junge Zulu-Männer wurden seit 2010 beschnitten, die Prozedur mischt moderne Medizin mit Gebeten zu den Vorfahren. «Es gab kaum negative Folgen», berichtet Beschneidungsexpertin Burns.