Erfurt. (dpa-tmn) Kinder entscheiden schon früh zwischen bekannten und fremden Dingen. Säuglinge schauen beispielsweise länger zu jemandem, der die eigene Sprache spricht, als zu anderen Menschen. Die Fähigkeit, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, nennen Psychologen Eigengruppenpräferenz. In einem Experiment der Universität Erfurt konnten Forscher nun zeigen, dass Kinder im Lauf der Entwicklung auch lernen, sich fremden Gruppen gegenüber zu distanzieren und sie möglicherweise abzuwerten.

In dem Experiment wurden 81 sechs- und achtjährige Kinder untersucht. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt und mussten bei einem Computerspiel Gegenstände an ihre eigene und eine andere Gruppe verteilen. Es zeigte sich, dass die Kinder positiv besetzte Dinge wie Fahrrad oder Süßigkeiten sich selbst zuordneten, negative Sachen wie verschimmeltes Brot und Hundekot den anderen zuspielten. Achtjährige taten dies in viel stärkerem Maß als Sechsjährige, Jungs häufiger als Mädchen.

Warum sich die Altersgruppen und Geschlechter unterscheiden, können die Wissenschaftler aufgrund der Studie nicht erklären. Ein möglicher Ansatzpunkt: «Die Gruppendynamik wird mit dem Alter wichtiger. Mit dem Schuleintritt sind Kinder in Klassen eingeteilt, machen Gruppenarbeit oder Mannschaftssport», erklärt Studienleiter David Buttelmann. Jungen fänden sich beispielsweise beim Fußball häufiger in Wettbewerbssituationen als Mädchen.

Kinder könnten aber lernen, andere und fremde Dinge nicht so stark auszugrenzen. Dazu sollen sie so früh wie möglich Kontakt zu Mädchen und Jungen haben, die beispielsweise anders aussehen, eine andere Sprache sprechen oder behindert sind. Möglichkeiten dazu bieten integrative oder internationale Kindergärten. «Wenn ich positiven Kontakt zu Fremden habe, nähere ich mich ihnen automatisch an», erklärt Buttelmann.