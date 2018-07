Ein Häuptling der Lakota Oglala Sioux-Indianer trägt in der Lakota Pine Ridge Reservation in Pine Ridge einen traditionellen Kopfschmuck. Foto: dpa

Von Johannes Schmitt-Tegge

Washington. (dpa) 19 Jahre war die indigene Frau alt, als ein Mann bei ihr zu Hause einbrach und sie vergewaltigte. Dann ging er und ließ die zitternde Frau zurück. In dem 800-Einwohner-Dorf im eisigen Alaska rief sie die Polizei. Weil niemand ans Telefon ging, hinterließ sie eine Nachricht. Sie bekam nie einen Rückruf.

Alaska gilt als Indianerstaat, und da fängt das Problem schon an. Denn die Indianergemeinden, deren folkloristisches Theater manchem Tourist noch viele Dollars und Kamera-Klicks wert sind, haben in den USA bis heute einen schweren Stand. Ein über Generationen gewachsenes Alkoholproblem verknüpft sich immer wieder mit Kriminalität.

Die Trunksucht vieler Indianer verfolgte sie vom ersten Schluck an. Schon im 19. Jahrhundert wussten Häuptlinge ihren Whiskey-Durst nicht zu kontrollieren. Identitätsverlust, Depressionen und Ausgrenzung ließen sie zur Flasche greifen, konstatieren Kulturwissenschaftler. Die Spirale drehte sich abwärts. Um beim Beispiel Alaska zu bleiben: Mehr als 95 Prozent aller Verbrechen in ländlichen Gebieten stehen im Zusammenhang mit Alkohol.

Viele Faktoren tragen zu der schwierigen Lage der Ureinwohner Alaskas bei, darunter die enorme Größe des Bundesstaates, die abgelegenen Städte und die schlechten Aussichten auf einen Job. Hohe Transportkosten und Einsamkeit kommen hinzu. Im Schnitt leben hier 0,4 Menschen pro Quadratkilometer - in Deutschland sind es 235. Familiäre Gewaltverbrechen nehmen zu, die Selbstmordrate zählt zur höchsten im ganzen Land.

Als Barack Obama vor fünf Jahren als großer Hoffnungsträger antrat, dürften auch die Indianer aufgehorcht haben, wer dort in Washington große Versprechen macht. Immerhin erklärte der neue US-Präsident, sich regelmäßig mit den Stammesführern treffen und ihnen Gehör schenken zu wollen. Selbstverständlich ist der Austausch nicht.

Vertreter von 566 staatlich anerkannten Stämmen kommen jedes Jahr in Washington zusammen. Für Mittwoch stand die fünfte «White House Tribal Nations Conference» auf der Agenda. Doch weit oben in North und South Dakota, im Südstaat Oklahoma und jenseits der Great Plains in Arizona und New Mexico wirken solche Konferenzen wenig. Dort leben Indianer mitten in der amerikanischen Gesellschaft und zugleich an ihr vorbei. Und wer in seinem Haus vergewaltigt wird, braucht keine Konferenz in Washington, sondern Polizisten vor der Tür.

Jahrzehntelang hat der amerikanische Staat es versäumt, die Lücke in der öffentlichen Sicherheit zu schließen. So sieht es die Indianerkommission für Recht und Ordnung, die Obama beratend zur Seite steht. Um Kosten zu sparen, sind statt staatlich geprüften Polizisten Sicherheitsbeamte im Dienst. Sie dürfen keine Waffen tragen, sind schlecht ausgebildet und fast mittellos, wenn Verbrecher lauern. Mindestens rund 3000 mehr Polizisten wären notwendig, um das Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, heißt es in einem 324 Seiten starken Bericht der Kommission.

Hat die Kriminalität erst um sich gegriffen, ist sie nur mühsam wieder zu entwurzeln. Opfer, Zeugen und Verteidiger müssen oft stundenlange Fahrten auf sich nehmen, um überhaupt einen Gerichtssaal zu betreten und an einer Anhörung teilzunehmen. In Colorado müssten Angehörige des Yute-Volks etwa sieben bis zehn Stunden durch die Rocky Mountains fahren, um ein Gerichtsgebäude in Denver zu besuchen.

Die Indianer wollen der staatlichen Strafjustiz zumindest teilweise den Rücken kehren und eigene Gesetze und Urteile entwickeln. Ob die US-Justiz das tatenlos zulassen wird, bleibt zu bezweifeln. Doch Kritiker des jetzigen Systems meinen, man könne das westliche Rechtssystem niemals wie eine Schablone auf Indianerreservat setzen. Die Strafverfolgung durch US-Behörden werde als «Besatzungsmacht» angesehen, zitiert der Bericht einen Lieutenant aus Kalifornien. Die Rede ist von «Eindringlingen, deren Gegenwart nicht willkommen ist.»