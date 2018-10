Von Dominika Maslikowski

Kairo. (dpa) Der jahrhundertealte Markt Chan al-Chalili ist einer der wenigen Orte im modernen Kairo, der noch die Atmosphäre einer vergangenen Zeit atmet. Aber seine Kunsthandwerker fürchten, dass ihr Gewerbe langsam stirbt. Sie machen dafür den Einbruch des Tourismus verantwortlich, aber auch das geringe Interesse junger Leute, das traditionelle Handwerk noch zu lernen.

Im Jahr 1382 gegründet, ist dieser Suk in Alt-Kairo ein betörender Irrgarten aus Kaffeehäusern und kleinen Geschäften, die so ziemlich alles verkaufen, von parfümierten Ölen, Gewürzen, Schmuck und bunten Schals bis hin zu Souvenirs in Form der Pyramiden. Die engen, kopfsteingepflasterten Straßen sind laut und lebhaft, mit auf und ab eilenden Händlern und um die Preise feilschen Kunden.

Es gibt da auch viel Plunder aus China mit ägyptischen Themen, zum Beispiel Schlüsselanhänger mit aufgedruckten Hieroglyphen. Aber wer genau genug hinschaut, sieht auch Händler, die echt handgemachte Waren anbieten, die von einer schwindenden Gruppe einheimischer Handwerker gefertigt werden. Dazu zählen zum Beispiel mit Austernschalen dekorierte Schmuckkästchen.

Es braucht Jahre, diese Fertigkeiten zu erlernen. Die alten Handwerker grummeln, dass in den wirtschaftlich instabilen Zeiten die jungen Leute an einer sicheren Laufbahn mit geregeltem Einkommen mehr interessiert seien als an langen Lehrjahren zu niedrigem Lohn. Auch die Tourismusflaute macht den Händlern zu schaffen. Jetzt verbringen sie einen Großteil des Tages mit Teetrinken und Zeitunglesen.

Seit die Armee Anfang Juli in Ägypten die Macht ergriff, ist der Tourismus dramatisch eingebrochen. Es wird wohl Jahre dauern, bis er sich wieder voll erholt. Und bei einer nächtlichen Ausgangssperre wie im Spätsommer und Herbst gehen auch Einheimische nicht mehr so gern auf den Markt, um eine Shisha-Pfeife oder einen Pfefferminztee zu genießen.

Der 53-jährige Adel Muawad Muhammed sitzt in seiner Werkstatt und erzählt, wie er im Alter von sechs Jahren zu arbeiten begann. Später konnte er genug sparen, um die Werkstatt zu kaufen. «Die Leute wollen einen Schreibtisch-Job und ein leichtes Leben», seufzt er. «Diese Arbeit ist sehr schwer, deshalb ist das Risiko hoch, dass sie ausstirbt», fügt er hinzu.

In seiner Werkstatt arbeiten 65 Menschen. Sie stellt auch Möbel her. Ihre Spezialität sind aber die mit Austernschalen dekorierten ägyptischen Schmuckkästchen. Die Schalen werden in kleine Stücke zerteilt, geschmirgelt, geglättet und in einem ausgefeilten Design mit Leim aus Tierknochen auf den Kästchen aus Mahagoni oder Eiche befestigt. Das Austernschalendekor ist ein Handwerk, das bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, in die Zeit der Osmanen.

Auf dem Zeltmacher-Basar, zehn Minuten zu Fuß vom Chan al-Chalili entfernt, sitzt der 28-jährige Salah Karim und schaut Fernsehen an seinem Stand mit dekorierten Kopfkissen, Wandbehängen und Tagesdecken in grellen Farben. Der erste und einzige Verkauf des Tages seien zwei Kopfkissen nach dem Abendgebet gewesen, räumt er ein.

Nicht viel besser sieht es in der Buchhandlung Abd al-Saher aus. Notizbücher werden dort sorgfältig per Hand gebunden und ihre Deckel mit bunten Buchstaben verziert, ein Verfahren, bei dem zehn Menschen jeweils zwei Stunden lang beschäftigt sind. Auch wenn das Endprodukt kürzlich im Magazin «Vogue» groß herausgebracht wurde, ist dieses Geschäft ebenfalls geschrumpft.

«Der Rückgang des Tourismus hat unsere Verkäufe gedrückt, es kommen mehr Güter aus China rein, und niemand lehrt die Kinder diese Handfertigkeiten», sagt Abd al-Saher, der 72-jährige Gründer des Buchladens. «Nur wenige Leute lesen und schreiben überhaupt noch, im Zeitalter des Internets.»

Viele Handwerker beklagten die Apathie der Regierung und fragen sich, warum ägyptische Traditionen nicht stärker gefördert werden. Ans Aufgeben denken aber nur wenige, auch nicht der 43-jährige Kunsthandwerker Mustafa Hassan: «Wenn du in diesem Metier arbeitest, musst das Geld vergessen und dein Handwerk lieben, und nur dann wird es dich erfüllen.»