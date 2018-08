Von Juliane Matthey

Stuttgart (dpa/tmn) - 20 langstielige rote Rosen - damit kann man am Valentinstag nichts falsch machen, denkt sich der frisch Verliebte. Seine Angebetete aber ist gar nicht begeistert. Denn: «Rote Rosen stehen für die ganz große Liebe», betont Agnes Anna Jarosch, Leiterin des Deutschen Knigge-Rats. Sie sind daher ein typisches Fettnäpfchen. Wenn die Beziehung noch frisch ist, sollte es vielleicht eher ein Strauß in Pastelltönen sein. Fettnäpfchen wie diese - auch wenn die Idee noch so gut gemeint war - gibt es viele bei Geschenken zum Tag der Verliebten am 14. Februar.

Vor allem die rote Rose gilt dann als Geschenk Nummer eins. Ist sie doch ein deutliches Liebeszeichen. Die Rose sei vor allem wegen ihres Duftes seit der Antike mit der Göttin der Liebe verbunden, erklärt Kunsthistorikerin Marina Heilmeyer aus Berlin, die sich mit Blumensymbolik beschäftigt. Auch andere schön duftende Blumen gelten als Blumen der Liebe, etwa die für Hochzeitssträuße beliebte Hyazinthe oder das Maiglöckchen. Doch die Rose blüht deutlich länger als etwa das Maiglöckchen und kann daher den ganzen Sommer über gepflückt werden - worauf auch ihr Siegeszug zurückgehen mag.

Ebenfalls grundsätzlich für die Liebe stehen Blumen in allen Rottönen, etwa Alpenveilchen. Aber: Rote Nelken sind seit dem 19. Jahrhundert stark mit der politischen Linken verbunden, erklärt Heilmeyer. Vorsichtig sollte man auch mit der Farbe Weiß sein, die früher als Farbe des Todes galt, warnt Knigge-Expertin Jarosch. Weiße Nelken, Astern oder Callas seien deshalb auf keinen Fall für den Valentinstag geeignet. «Auch da gibt es ein großes Fettnäpfchen-Risiko.»

Heilmeyer sieht das nicht so eng: «Früher hätte man keine weißen Lilien oder Chrysanthemen geschenkt, weil das klassische Friedhofsblumen waren. Das ist aber heute kein Problem mehr.» Immerhin: Chrysanthemen liegen heute hinter Rosen auf dem zweiten Platz der Schnittblumen, bestätigt Nicola Fink, Sprecherin des Fachverbands Deutscher Floristen in Gelsenkirchen. «Eigentlich ist keine Blüte mehr auf ihren Einsatz zu bestimmten gesellschaftlichen Anlässen reduziert.»

Dass man heute viele Blumen verschenkt, die vor ein paar Jahrzehnten noch nicht infrage gekommen wären, liegt Heilmeyer zufolge an der großen Verfügbarkeit von Blumen aus aller Welt das ganze Jahr über zu relativ kleinem Preis. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts seien Blumengeschenke auf hohe Feierlichkeiten beschränkt gewesen.

Mit der Verfügbarkeit sank aber die Bedeutung der Symbolik, die laut Heilmeyer im 19. Jahrhundert am größten war. Sie selbst sieht das Thema auch eher als Spielerei denn als ernsthafte Richtlinie: «Man kann mit dem Namen spielen wie beim Vergissmeinnicht, mit der Farbe, dem Duft oder der Geschichte. Das macht Freude, man kann zu jeder Blume schöne Geschichten erzählen.»

Der ideale Strauß ist also der, der den Geschmack des oder der Beschenkten trifft. Man sollte im Blumengeschäft sagen, für wen der Strauß gedacht ist, rät daher Floristensprecherin Fink. Dann könnten Lieblingsfarben und Lieblingsblumen des Beschenkten berücksichtigt werden. Der eingangs erwähnte Rosenkavalier hätte also gut daran getan, genau aufzupassen, welche Blumen oder Farben seine Herzensdame mag. «Darauf zu achten, zeugt von Sensibilität und Aufmerksamkeit», bestätigt Knigge-Beraterin Jarosch. Der schlimmste Fauxpas sei, in letzter Minute einfach irgendeinen Strauß an der Tankstelle zu holen.

Abgesehen davon gibt es den Expertinnen zufolge keine Regeln, welche Blumen für bestimmte Personengruppen geeignet sind, etwa für Männer oder Frauen. Fink sagt jedoch zur Orientierung: Frauen schätzten vielfach einen «rund gebundenen Strauß mit femininer Wirkung», für Männer komme eher ein «formal-linearer, grafischer Strauß» infrage. Knigge-Expertin Jarosch rät zudem, dass man sich informieren sollte, ob der Mann sich überhaupt über Blumen freut. «Der Klassiker ist ja, dass Männer sich nichts daraus machen.»

Falsch machen kann man auch einiges, wenn es um das Praktische geht: Man sollte zunächst bedenken, wie lange die Blumen unterwegs sind, bis der Beschenkte sie in die Vase stellen kann. Muss der Strauß nach dem Kauf lange transportiert werden oder im Auto liegen, sollte man das dem Floristen mitteilen, rät Fink. Er bindet dann eine feuchte Banderole um die Stiele. Vorsicht sei bei eisigen Temperaturen und großen Temperaturschwankungen geboten: «Man sollte einen Blumenstrauß möglichst rasch aus der Kälte und in frisches Wasser bringen.»

Überreicht werden Blumensträuße dann «am besten ohne ihre Transportverpackung, also ausgepackt», erklärt Fink. Das bringe sie am besten zur Geltung. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist, wenn der Strauß in Cellophan verpackt ist, sagt Jarosch. Wenn der Blumenstrauß schließlich unbeschadet und formvollendet überreicht wurde, lauert noch der letzte Stolperstein: Ist die Situation überhaupt die richtige für einen Blumenstrauß? «Wenn man sich zum Essen trifft, nachher noch in eine Bar und dann tanzen geht, leidet der Strauß», sagt Jarosch – und rät für ein Rendezvous außer Haus: «Den Strauß lieber vorab per Blumenbote schicken.»