Von Carola Frentzen

Addis Abeba/Menagesha. (dpa) Der Anblick ist fast allen Besuchern des Awash-Nationalparks im Osten Äthiopiens in trauriger Erinnerung geblieben. In einem winzigen Käfig lag dort jahrelang ein Löwe, wegen der Enge kaum fähig, sich zu bewegen und mit Augen, die von Resignation und Verzweiflung sprachen. Die örtlichen Reiseführer zeigten Touristen den elenden Gitterkasten mit Stolz und Häme. Ein solches Verhalten ist bezeichnend für viele Äthiopier, die Tieren im allgemeinen kaum Respekt entgegenbringen und vor Gewalt gegenüber vierbeinigen Lebewesen nur selten zurückschrecken.

Der Löwe, der Dolo heißt, hatte bereits seine ersten vier Lebensjahre unter unwürdigsten Bedingungen zugebracht: An eine nur einen Meter lange Kette hatten Dorfbewohner die Raubkatze gebunden. Wegen der ständig über den Hals reibenden Metallfessel blieb der Wuchs der charakteristischen Mähne so gut wie aus. Mangelernährung ließ das misshandelte Tier fast erblinden. Dann wurde es als Trophäe in den Awash-Park gebracht, wo es drei Jahre auf dem Boden liegend dahinsiechte.

Vor zwei Jahren geschah das Wunder, an das niemand mehr geglaubt hatte - am wenigsten wohl Dolo selbst. Nach zahlreichen Protesten von Touristen wurde die äthiopische «Wildlife Authority» aktiv und bat Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Born Free Foundation, den Löwen abzuholen.

Seither lebt Dolo mit der ebenfalls aus einer Notsituation geretteten fünfjährigen Löwin Safia in einem großen, wild bewachsenen Gehege, läuft zwischen Schirmakazien und Pinienbäumen umher und springt immer mal wieder am luftigen Zaun hoch. «Dann streckt er sich nach oben, soweit er kann - wahrscheinlich, weil er das so lange nicht machen konnte und kaum begreifen kann, dass er sich nun bewegen darf», erklärt der Zoologe Stephen Brend, der das 2011 eröffnete Tierschutzzentrum vor den Toren von Addis Abeba leitet.

Auch die Gründerin der Born Free Foundation, Virginia McKenna, hat den Löwen mit der Sehschwäche und der spärlichen Mähne ins Herz geschlossen. «Sie sagte mir einmal, in all den Jahren ihrer Arbeit für die Großkatzen habe sie noch nie einen Löwen so geliebt wie Dolo», betont Brend. Drei Mal hat sie das äthiopische Zentrum bereits besucht.

McKenna arbeitete ursprünglich als Schauspielerin. Zusammen mit ihrem Ehemann Bill Travers war sie 1966 in dem in Kenia gedrehten, preisgekrönten Film «Born Free» (Frei geboren) zu sehen, der die wahre Lebensgeschichte von des Naturforscher-Paars Joy und George Adamson und der später ausgewilderten Löwin Elsa erzählt.

Die Erfahrungen mit den Tieren in Afrika regten McKenna und Travers dazu an, sich fortan auch als Naturschützer zu engagieren: 1984 - vor genau 30 Jahren - gründeten sie in Großbritannien die Born Free Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in aller Welt Wildtiere aus der Gefangenschaft zu befreien, ihnen ein würdiges Dasein zu ermöglichen - und sie wenn möglich wieder in die Freiheit zu entlassen.

«Ich hatte das Privileg, mit wundervollen Tieren zu arbeiten», hat die heute 83-jährige McKenna einmal in einem Interview gesagt. «Es hat mich jedes Mal mit so viel Freude erfüllt, wenn wir es geschafft haben, ihnen Würde, ein Gefühl von Glück und einen Raum in ihrer natürlichen Umgebung zurückzugeben.»

Gleichzeitig seien die Bedrohungen für wilde Tiere heute größer denn je, warnte sie: «Wildern, Jagen, Überfischung, Tierfallen, die Verringerung des Lebensraums, traditionelle chinesische Medizin, der Klimawandel, Tierfang für Zoos und Zirkus - die Liste ist endlos. Das unersättliche Bedürfnis des Menschen, Dinge zu besitzen, zu manipulieren und nach ihrem Willen zu beeinflussen, zerstört das Gleichgewicht der Natur.»

Heute arbeitet ihre Stiftung in fast 20 Ländern auf vier Kontinenten. Ob Tiger oder Bären, Wale oder Primaten - wo Tiere leiden oder sich in Gefahr befinden, ist Born Free zur Stelle. «Wir sind keine große, anonyme Organisation, sondern vielmehr eine Familie von gleichgesinnten Menschen, die dieselben Ziele teilen», heißt es auf der Webseite.

2009 hatte die äthiopische Regierung der Born Free Foundation in der Nähe des für seine herrlichen Wälder bekannten Ortes Menagesha ein über 70 Hektar großes Gebiet zur Verfügung gestellt. Ziel war es, dem illegalen Handel mit Wildtieren Einhalt zu gebieten und die Tierwelt besser zu schützen. Zudem soll die Einrichtung helfen, die Menschen zu einem anderen, besseren Umgang mit Tieren zu erziehen. Auch Schulklassen aus Addis Abeba kommen regelmäßig, dürfen Brend mit Fragen löchern und die Löwen beim Mittagsschlaf beobachten. Das Schutzgebiet ist und bleibt bis heute das einzige dieser Art in dem ostafrikanischen Land.

Seit der offiziellen Eröffnung vor drei Jahren haben bereits Dutzende Tiere eine neue Heimat in «Ensessakotteh» gefunden. Das amharische Wort bedeutet übersetzt soviel wie «tierischer Fußabdruck». Derzeit leben 77 Tiere in den weitläufigen, typisch afrikanisch bewachsenen Gehegen, darunter neben sieben Löwen auch mehrere Geparden, luchsähnliche Karakale, Riesenschildkröten, Schakale, Paviane, Meerkatzen und Vögel.

Besucher sind willkommen, wenn sie sich vorher anmelden. Aber Brend will auf jeden Fall vermeiden, dass zu viele Interessenten kommen, da dies die Tiere stressen und verstören könnte. «Wir sind schließlich für die Tiere hier und nicht für Touristen», sagt der Australier, der sich vor diesem afrikanischen Abenteuer sieben Jahre im indonesischen Teil von Borneo für den Schutz von Orang-Utans eingesetzt hatte.

Während mehrere Affen und Karakale bereits rehabilitiert und mit Funkhalsbändern ausgestattet in der Umgebung ausgewildert wurden, werden die Löwen eine solche Chance nicht bekommen können: «Sie werden bis an ihr Lebensende hier bleiben, denn Äthiopien ist viel zu dicht besiedelt, um sie freizulassen», erklärt Brend. «Das würde eine Gefahr nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Löwen darstellen.»

Viele Tiere hat Brend in den vergangenen Jahren eigenhändig - nur mit Hilfe seiner Mitarbeiter und der nationalen Tierschutzbehörde - aus ihren elenden Käfigen befreit. Paviane - darunter auch mehrere der nur in Nordäthiopien lebenden Geladas - wurden angekettet in Privathäusern oder Bars gehalten. Geparden, die vor allem aus der an Somalia grenzenden Region Äthiopiens stammen, werden gefangen, um an wohlhabende Araber verkauft zu werden.

«In der nächsten Woche werden wir drei weitere Geparden abholen», sagt der Experte, der in «Ensessakotteh» zusammen mit 44 Äthiopiern als einziger Ausländer arbeitet. Hilfe erhält er dabei unter anderem von der in Somaliland sehr aktiven Deutschen Welthungerhilfe, die Brend immer wieder auf gefangene Geparden aufmerksam macht.

Eine Geschichte ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben. «An den Tag kann ich mich genau erinnern. Es war der 16. Oktober 2013», erzählt er. Der Zoologe war beauftragt worden, einen improvisierten Zoo an der Universität der Stadt Harar im Osten des Landes zu schließen. «Die Bedingungen, unter denen die Tiere dort gehalten wurden, waren schlimmer als alles, was ich bis dahin gesehen hatte.»

Eine Hyäne hatte es besonders hart getroffen. Sie musste in einem winzigen Käfig dahinsiechen, in dem sie ständig, tagaus, tagein, Stunde um Stunde nur wenige Zentimeter vor- und zurückgehen konnte: «Es sah aus, als sei sie verrückt geworden in dieser Enge», schreibt Brend in seinem Blog. «Auf ihrem Kopf klaffte eine offene, unbehandelte Wunde.»

Brend taufte das Tier auf den Namen «Tigist» - die Geduldige, weil sie so lange auf ihre Befreiung warten musste. «Wir dachten, sie hätte völlig den Verstand verloren, aber zwei Tage nach ihrer Ankunft in unserem Zentrum lag sie bereits im Schatten einer Akazie, völlig angst- und stressfrei», erinnert sich Brend. «Da wurde mir bewusst, dass die Rettung dieses einzigen Tieres die Welt bereits zu einem besseren Ort gemacht hat.»

An schrecklichen Geschichten mangelt es in «Ensessakotteh» nicht. Zum Beispiel Kebri. Der noch heute höchst aggressive Löwe wuchs in einem viel zu kleinen Käfig in einem Militärcamp ebenfalls in der Nähe von Harar auf. Seine Mutter hatten Farmer zuvor vergiftet, weil sie Nutztiere angegriffen hatte. «Als wir ihn da rausholten, fanden wir überall auf dem Boden Steine, Flaschen und Stöcke. Offenbar haben die Soldaten Kebri misshandelt», sagt Brend. Kein Wunder, dass die Raubkatze noch heute brüllt und tobt, wenn sich Besucher dem Zaun ihres Geheges nähern.

Dann verabschiedet sich der Zoologe und hebt noch schnell ein kleines Stück Plastik vom Boden auf. Die Natur in «Ensessakotteh» soll völlig unberührt bleiben. Eine Schulklasse wartet im Schatten eines Feigenbaums. «Guten Morgen! Habt ihr Lust, etwas über die afrikanische Tierwelt zu lernen?», fragt Brend. Und die Schüler nicken aufgeregt.

